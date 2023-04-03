حلقة دراسية بشأن عمل شركات التوصيل والتسوّق الإلكتروني

بغداد – خلود محمد

برعاية وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، واشراف البناء المدير العام لشركة البريد والتوفير زينب عبد الصاحب.

نظم قسم بريد وتوفير كربلاء، حلقة دراسية حول عمل شركات ومكاتب النقل والتوصيل والتسوق الإلكتروني.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الورشة تهدف لتحقيق المعالجات القانونية التي تنظم عمل الشركات الخاصة بالتوصيل ومنح الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة وفق الضوابظ والشروط).

وذكر مدير قسم بريد وتوفير كربلاء احمد شياع انه (تم التوصل إلى حلول تنظم عمل هذه الشركات والمكاتب منها: تشكيل فرق عمل مع الجهات ذات العلاقة للقيام بتفتيش دوري للشركات المجازة، وتبليغ الشركات غير المرخصة إلى ضرورة الحصول على اجازة ممارسة المهنة من الشركة العامة للبريد والتوفير، بالإضافة إلى مناقشة توجيهات السيدة مدير عام البريد العراقي بخصوص اتمتة عمل هذه الشركات من خلال برنامج يتضمن معرفة كافة المعلومات للطرود الواردة من خارج البلد وداخله والجهات المرسل اليها الطرد سواء كانت محلية ام محافظات ومعرفة اوزانها ومقدار أجور التوصيل او الشحن، وسيكون هذا الإجراء بالتعاون مع الكوادر الفنية لمديرية الاتصالات والمعلوماتية في كربلاء).

اجراءات فحص

و حضر الورشة التي شهدت تغطية إعلامية، مدير كمارك كربلاء، وممثل عن مديرية التقنيات والمعلوماتية و الجريمة المنظمة، فضلا عن مديرية اتصالات كربلاء ومديرية الجريمة الاقتصادية، ووكالة الاستخبارات.وتسلمت مديرية إتصالات ومعلوماتية صلاح الدين بعد استكمال إجراءات الفحص ومطابقة المواصفات الفنية كابينتان ضوئيتان للمشروع الوطني للانترنت في قضاء سامراء ضمن أحياء (الحداحدة والسكك).