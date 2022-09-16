حلقات كوكب زحل..هل يُحل لغزها بعد أن حيّر العلماء طويلاً؟ 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬الشمسية،‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬طريقة‭ ‬تجسيد‭ ‬زحل‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تشغيلاً‭ ‬للمخيلة‭ ‬بفضل‭ ‬حلقاته‭ ‬الهائلة‭… ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬يغيب‭ ‬الإجماع‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬بشأن‭ ‬أصل‭ ‬تكوينها،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عمرها‭.‬

ويقول‭ ‬باحثون‭ ‬أجروا‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭” ‬المرموقة‭ ‬الخميس‭ ‬إنهم‭ ‬يحملون‭ ‬إجابة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬الصعب‭.‬

وأفادت‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬خلاصاتها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬عام،‭ ‬تحطم‭ ‬قمر‭ ‬جليدي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقترب‭ ‬لمسافة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬زحل،‭ ‬ثم‭ ‬وضعت‭ ‬بقايا‭ ‬هذا‭ ‬الجرم‭ ‬السماوي‭ ‬نفسها‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬حوله‭.‬

وقال‭ ‬المعد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬جاك‭ ‬ويزدوم‭ “‬اكتشف‭ ‬غاليليو‭ ‬حلقات‭ ‬زحل‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬أربعة‭ ‬قرون،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأشياء‭ ‬إثارة‭ ‬للاهتمام‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ملاحظتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلسكوب‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية‭”. ‬كما‭ ‬أن‭ “‬إيجاد‭ ‬تفسير‭ ‬معقول‭ ‬لتشكلها‭ ‬أمر‭ ‬مُرضٍ‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬الأستاذ‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

وتَشَكّل‭ ‬كوكب‭ ‬زحل،‭ ‬سادس‭ ‬الكواكب‭ ‬بعداً‭ ‬عن‭ ‬الشمس،‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬مليارات‭ ‬ونصف‭ ‬المليار‭ ‬سنة،‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬تكوين‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭.‬

لكن‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬عقود،‭ ‬قال‭ ‬علماء‭ ‬إن‭ ‬حلقات‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭: ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬فقط‭. ‬وتعززت‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬بفعل‭ ‬ملاحظات‭ ‬نقلها‭ ‬المسبار‭ ‬كاسيني‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬وسُحب‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

لكن،‭ “‬نظراً‭ ‬لعدم‭ ‬تمكن‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مسار‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحلقات‭ ‬تشكلت‭ ‬قبل‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬فقط،‭ ‬شكك‭ ‬البعض‭ ‬بصحة‭ ‬المنطق‭” ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬بموجبه‭ ‬هذا‭ ‬التأريخ،‭ ‬وفق‭ ‬جاك‭ ‬ويزدوم‭.‬

وبذلك،‭ ‬أعدّ‭ ‬الباحث‭ ‬وزملاؤه‭ ‬نموذجاً‭ ‬معقداً‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بشرح‭ ‬ظهورها‭ ‬الحديث‭ ‬نسبياً‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬بفهم‭ ‬خاصية‭ ‬أخرى‭ ‬لهذا‭ ‬الكوكب‭ ‬هي‭ ‬الانحناء‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬يميل‭ ‬محور‭ ‬دوران‭ ‬زحل‭ ‬بزاوية‭ ‬26‭,‬7‭ ‬درجة‭ ‬قياساً‭ ‬للخط‭ ‬العمودي‭ (‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بانحراف‭ ‬الكوكب‭). ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لكون‭ ‬زحل‭ ‬كوكباً‭ ‬غازياً‭ ‬عملاقاً،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬تراكم‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تكوينه‭ ‬قد‭ ‬تركته‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬عمودي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مداره‭. ‬انطلق‭ ‬الباحثون‭ ‬الذين‭ ‬أعدّوا‭ ‬نموذجاً‭ ‬عن‭ ‬الجزء‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬الكوكب‭ ‬لحساباتهم،‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬حديث‭: ‬تيتان،‭ ‬أكبر‭ ‬قمر‭ ‬من‭ ‬أقمار‭ ‬زحل‭ (‬يضم‭ ‬الكوكب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬قمراً‭)‬،‭ ‬يتحرك‭ ‬تدريجياً‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الكوكب‭ … ‬وبسرعة‭ ‬نسبياً‭.‬

وبحسب‭ ‬نموذجهم،‭ ‬غيّرت‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬تدريجياً‭ ‬المعدل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬محور‭ ‬دوران‭ ‬زحل‭ ‬بالدوران‭ ‬الكامل‭ ‬حول‭ ‬العمودي،‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬محور‭ ‬لعبة‭ ‬بلبل‭ ‬تشكل‭ ‬مخروطاً‭ ‬وهمياً‭ ‬أثناء‭ ‬دورانها‭.‬

ويرتدي‭ ‬هذا‭ ‬التفصيل‭ ‬أهمية،‭ ‬فقبل‭ ‬حوالى‭ ‬مليار‭ ‬سنة،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬تردد‭ ‬مدار‭ ‬نبتون‭. ‬وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬القوية‭ ‬بانحناء‭ ‬زحل‭ ‬حتى‭ ‬36‭ ‬درجة‭. ‬‮ ‬لكنّ‭ ‬الباحثين‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التزامن‭ ‬بين‭ ‬زحل‭ ‬ونبتون‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬دقيقاً‭ ‬اليوم‭. ‬لماذا؟ لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بفعل‭ ‬حدث‭ ‬ضخم‭.‬

ووضع‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فرضية‭ ‬وجود‭ ‬قمر‭ ‬ذي‭ ‬مدار‭ ‬فوضوي،‭ ‬اقترب‭ ‬تدريجياً‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬من‭ ‬زحل‭ ‬حتى‭ ‬تسببت‭ ‬قوى‭ ‬الجاذبية‭ ‬المتناقضة‭ ‬في‭ ‬خلعه‭ ‬من‭ ‬مكانه‭.‬

ويوضح‭ ‬جاك‭ ‬ويزدوم‮ ‬‭”‬تم‭ ‬هدمه‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬متعددة،‭ ‬وهذه‭ ‬القطع‭ ‬نفسها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متفرقة،‭ ‬وشيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬تشكلت‭ ‬منها‭ “‬،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬غالبيتها‭ ‬تنزل‭ ‬نحو‭ ‬زحل‭.‬

وقلّص تأثير‭ ‬تيتان‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬الابتعاد،‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ميل‭ ‬زحل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭.‬

وأطلق‭ ‬جاك‭ ‬ويزدوم‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬المفقود‭ ‬اسم‭ “‬كريساليس‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬تشبيه‭ ‬بأجنحة‭ ‬فراشات‭ ‬خارجة‭ ‬من‭ ‬شرنقة،‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬تشكّل‭ ‬الحلقات‭.‬

ويعتقد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ “‬كريساليس‭” ‬كان‭ ‬أصغر‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬قمر‭ ‬الأرض،‭ ‬وبحجم‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬قمر‭ ‬آخر‭ ‬لزحل‭ ‬‮ ‬هو‭ ‬إيابيتوس‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬يتكون‭ ‬بالكامل‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬المثلج‭.‬

ويقول‭ ‬ويزدوم‭ “‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬نفترض‭ ‬أن‭ ‬الشرنقة‭ ‬مصنوعة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬المثلج،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬الحلقات‭” ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬منها‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭%‬،‭ ‬وفق‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬حلت‭ ‬لغز‭ ‬حلقات‭ ‬زحل،‭ ‬يجيب‭ ‬ويزدوم‭ “‬لقد‭ ‬قدمنا‭ ‬مساهمة‭ ‬جيدة‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نظام‭ ‬زحل‭ ‬وأقماره‭ ‬يخفي‭ “‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألغاز‭”.‬