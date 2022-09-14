حلف‭ ‬الناتو‭ ‬يريد‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون مع‭ ‬العراق‭ ‬ليشمل‭ ‬تدريب‭ ‬الشرطة

عقوبات أمريكية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري ومصادر تتوقع ادراج شخصيات عراقية
بغداد – عبدالحسين غزال -واشنطن – الزمان
أكد حلف الناتو، الأربعاء، رغبته في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الأصعدة كافة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم الأربعاء، قائد بعثة الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي في مقر الوزارة، حيث قدم الوزير التهنئة له بمناسبة تسنمه منصبه».
وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء استعراض المهام التي تقوم بها بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، ممثلةً بتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلاً عن مناقشة سبل تسهيل مهام البعثة، وإمكانية توسيع مهامها لتشمل تدريب قوات الشرطة العراقية».
وأعرب ايانوتشي، بحسب البيان، عن شكره للوزير ووزارة الخارجية العراقية لدورها في تسهيل مهام البعثة، وسعادته بمهام عمله الجديدة في العراق، وأشار إلى أهمية أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو، مؤكداً رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الاصعدة كافة، وعدم اقتصارها على المستوى العسكري والأمني».
ولفت ايانوتشي إلى أهمية العمل سوية على محاربة الارهاب وتواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية في سبيل انجاز مهامها بالشكل المطلوب. من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات ربطت بينها وبين الحرس الثوري الإيراني بسبب ما وصفته بأنه أنشطة إلكترونية (خبيثة) واستخدام لبرامج فدية من جانب طهران.
وتوقعت مصادر سياسية ان تشمل قوائم العقوبات الامريكية المقبلة عددا من الشخصيات العراقية وثيقة الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وقالت المصادر لمراسل -الزمان -ربما جرى تأجيل اصدار تلك القوائم اكثر من مرة لأسباب تتعلق بوضع العراق وازمته السياسية.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن العقوبات جاءت في إطار رد مشترك من جانب عدة جهات أمريكية، من بينها وزارتا العدل والخارجية. والحرس الثوري الإيراني فصيل قوي يسيطر على إمبراطورية تجارية بالإضافة إلى قوات مسلحة وجهاز مخابرات، وتتهمه واشنطن بتنفيذ حملة متطرفة عالمية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على عشرة أفراد وكيانين؛ بسبب الأنشطة الإلكترونية.
ويعمل برنامج الفدية على تشفير بيانات الضحايا.
وعادة ما يقدم المهاجمون للضحية الحل مقابل مدفوعات بعملات رقمية يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.