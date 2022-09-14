حلف‭ ‬الناتو‭ ‬يريد‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون مع‭ ‬العراق‭ ‬ليشمل‭ ‬تدريب‭ ‬الشرطة

عقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬كيانات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬ومصادر‭ ‬تتوقع‭ ‬ادراج‭ ‬شخصيات‭ ‬عراقية

‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬واشنطن‭ – ‬الزمان

أكد‭ ‬حلف‭ ‬الناتو،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬استقبل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قائد‭ ‬بعثة‭ ‬الناتو‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الفريق‭ ‬جيوفاني‭ ‬ايانوتشي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الوزير‭ ‬التهنئة‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسنمه‭ ‬منصبه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬بعثة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ممثلةً‭ ‬بتدريب‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬العسكرية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تسهيل‭ ‬مهام‭ ‬البعثة،‭ ‬وإمكانية‭ ‬توسيع‭ ‬مهامها‭ ‬لتشمل‭ ‬تدريب‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬ايانوتشي،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للوزير‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬لدورها‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬مهام‭ ‬البعثة،‭ ‬وسعادته‭ ‬بمهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنطقة‭ ‬ولحلف‭ ‬الناتو،‭ ‬مؤكداً‭ ‬رغبة‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الاصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬وعدم‭ ‬اقتصارها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العسكري‭ ‬والأمني‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬ايانوتشي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬سوية‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬وتواصل‭ ‬البعثة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬انجاز‭ ‬مهامها‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬وكيانات‭ ‬ربطت‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬أنشطة‭ ‬إلكترونية‭ (‬خبيثة‭) ‬واستخدام‭ ‬لبرامج‭ ‬فدية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬طهران‭.‬

وتوقعت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬ان‭ ‬تشمل‭ ‬قوائم‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬المقبلة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العراقية‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭ -‬ربما‭ ‬جرى‭ ‬تأجيل‭ ‬اصدار‭ ‬تلك‭ ‬القوائم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬العراق‭ ‬وازمته‭ ‬السياسية‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رد‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬أمريكية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وزارتا‭ ‬العدل‭ ‬والخارجية‭. ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬فصيل‭ ‬قوي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬إمبراطورية‭ ‬تجارية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬مسلحة‭ ‬وجهاز‭ ‬مخابرات،‭ ‬وتتهمه‭ ‬واشنطن‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬متطرفة‭ ‬عالمية‭. ‬‮ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إنها‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬أفراد‭ ‬وكيانين؛‭ ‬بسبب‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

ويعمل‭ ‬برنامج‭ ‬الفدية‭ ‬على‭ ‬تشفير‭ ‬بيانات‭ ‬الضحايا‭.‬

‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬المهاجمون‭ ‬للضحية‭ ‬الحل‭ ‬مقابل‭ ‬مدفوعات‭ ‬بعملات‭ ‬رقمية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭.‬