حلفاء‭ ‬كييف‭:‬روسيا‭ ‬ستتحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬

اسقاط‭ ‬3‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬و6‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

لندن‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعهد‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬الغربيون‭ ‬الأربعاء‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬المالية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬حرب‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬لكنهم‭ ‬حذروا‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستضطر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭. ‬ويشارك‭ ‬قادة‭ ‬وممثلو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بلدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المخصص‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬حشد‭ ‬دول‭ ‬وشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وإزالة‭ ‬الألغام‭ ‬وإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتمويل‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭. ‬وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬اعترضت‭ ‬ثلاث‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬متهمة‭ ‬كييف‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬اسقطت‭ ‬ست‭ ‬مسيّرات‭ ‬روسية‭ ‬متفجرة‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أفشلت‭ ‬محاولة‭ ‬لنظام‭ ‬كييف‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬بثلاث‭ ‬مسيّرات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬كل‭ ‬المسيّرات‭ ‬بفضل‭ ‬أنظمة‭ ‬الحرب‭ ‬الالكترونية‭ ‬فخرجت‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬وتحطمت‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬رصد‭ ‬ست‭ ‬مسيّرات‭ ‬متفجرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭ ‬136‭/‬131‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ليلي‭ ‬جديد‭. ‬وأوضح‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬التي‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬أُسقطت‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬خميلنيتسكي‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬روسيا‭ ‬بانتظام‭ ‬أنها‭ ‬تهاجم‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬أوكرانية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬وراء‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭. ‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬أندري‭ ‬فوروبيوف‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬تحطمت‭ ‬مسيّرتان‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5،30‭ ‬والساعة‭ ‬5،50‭ ‬صباحا‭ (‬2،30‭ ‬و2،50‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬قرب‭ ‬مستودعات‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كالينينتس‭ ‬بقطاع‭ ‬نارو‭ ‬فومينسك‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالى‭ ‬خمسين‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬موسكو‭. ‬وأضاف‭ ‬الحاكم‭ ‬‮«‬عُثر‭ ‬على‭ ‬الحطام،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬أضرار‭ ‬ولا‭ ‬ضحايا‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هدوئهم‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إذا‭ ‬اكنت‭ ‬المسيّرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تستهدف‭ ‬القاعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬أو‭ ‬موقعًا‭ ‬آخر‭.‬

نادرا‭ ‬ما‭ ‬استهدفت‭ ‬موسكو‭ ‬ومنطقتها‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بمسيّرات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تزايد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬روسيا‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننتقل‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬ومن‭ ‬اتفاقات‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ملموسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬العدوان‭ ‬الروسي‭ ‬يسبب‭ ‬أنقاضا‭ ‬جديدة،‭ ‬آلاف‭ ‬المنازل‭ ‬دُمرت،‭ ‬صناعات‭ ‬دُمّرت،‭ ‬وأرواح‭ ‬احترقت‮»‬‭.‬

ستكلّف‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬411‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجراها‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والحكومة‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬الارتفاع‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الصراع‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬لنكن‭ ‬واضحين‭… ‬روسيا‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وستتحمل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كلفة‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تحميل‭ ‬المعتدي‭ ‬المسؤولية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬بلاده‭ ‬أحد‭ ‬أشد‭ ‬الداعمين‭ ‬لكييف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬دفع‭ ‬كلفة‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭. ‬ولذلك،‭ ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬لاستكشاف‭ ‬السبل‭ ‬القانونية‭ ‬لاستخدام‭ ‬أصول‭ ‬روسية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬دينيس‭ ‬شميهال‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمدة‭ ‬بموجب‭ ‬العقوبات‭ ‬لتمويل‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬ثمن‭ ‬ما‭ ‬دمرته‮»‬‭.‬

ازدهار

وعلى‭ ‬الفور،‭ ‬كثّف‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬مساعداتهم‭ ‬المالية‭ ‬لتلبية‭ ‬الحاجات‭ ‬الهائلة‭. ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة مساعدة‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬1،3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬حاجات‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭. ‬وقال‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬ببقاء‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بل‭ ‬يتعلق‭ ‬بازدهار‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

وأفرجت‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬ضمانات‭ ‬ائتمانية‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لتمويل‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭.‬

ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬280‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬ثنائية‭ ‬مخصصة‭ ‬لإزالة‭ ‬الألغام‭ ‬ولمشاريع‭ ‬إنسانية‭.‬

وأفرجت‭ ‬برلين‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬إضافية‭ ‬بقيمة‭ ‬381‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬وباريس‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬مخصصة‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬الضرورية‭ ‬ومعدات‭ ‬طبية‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬اقترحت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬قيمتها‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2027‭.‬

ويسعى‭ ‬مؤتمر‭ ‬لندن‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬يوكرين‭ ‬بيزنس‭ ‬كومباكت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لالتزام‭ ‬دعم‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تسعى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬إقناع‭ ‬حلفائها‭ ‬بتصميمها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التي‭ ‬نفّذتها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

فيلم‭ ‬هوليوودي

ميدانيا،‭ ‬تحاول‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬استعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬احتلها‭ ‬الروس‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬اعترف‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بأن‭ ‬تقدم‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬‮«‬أبطأ‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يرغب‭ ‬فيه‭. ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬فيلم‭ ‬هوليوودي‭ ‬ويتوقعون‭ ‬النتائج‭ ‬الآن‭. ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنتقدم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬التقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سكانا‭ ‬محليين‭ ‬أعادوا‭ ‬بناء‭ ‬منازلهم‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭.‬

وقال‭ ‬بوغدان،‭ ‬وهو‭ ‬متطوع‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬كراماتورسك‭ ‬أسوسييشن‭ ‬أوف‭ ‬فولونتيرز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ترميم‭ ‬المنازل‭ ‬للاحتماء‭ ‬من‭ ‬المطر‭ ‬والعيش‭ ‬فيها‭ ‬موقتا‭ ‬سيستغرق‭ ‬أسبوعا‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإصلاح‭ ‬الكامل‭ (‬سيستغرق‭ ‬الأمر‭) ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‮»‬‭.‬