حكومة عبد المهدي والفرصة الأخيرة – كامل كريم الدليمي

استنفد رئيس الوزراء أغلب فرصهِ في اكمال تشكيلته الوزارية ، مما يُضعف امكانية اكمال مشروعه الحكومي ، او حتى اكمال المدة المقررة لعمر الحكومة الاربع سنوات .

والذي يبحث عن اسباب تأخير تشكيل الكابينة الحكومية والبدء بتنفيذ البرنامج الحكومي لن يجد سبباً مُقنعاً واحداً وكأن الجواب يقول ((الدم ضاعَ بين القبائل)) فسادة قُريش من عمالقة السياسة العراقية !

كل طرف يرمي السبب على الطرف الأخر.

وكلهم يَدّعي وصلاً بليلى (المشروع الوطني ، مغادرة التخندق الطائفي ، الخروج من خندق المحاصصة ، القضاء على الفساد) والغريب ان لا أحد يتساءل لحد هذه اللحظة

اذا انتم جميعاً مقتنعون بتلك المباديء وتعملون على تحقيقها

اذاً لماذا جميع مرشحي الوزارات هم من احزابكم ؟

ولماذا لايستطيع عبد المهدي الرفض والقبول بأي مرشح وهو (القوي الحازم ، الشجاع) ؟

عجباً على قومً يقولون ما لايفعلون !!

وقد سمعنا وفرحنا بتصريح السيد عبد المهدي في باديء الامر وقبل تشكيل الحكومة مهدداً جميع الاحزاب والكتل السياسية انهُ لن يبقى على رأس حكومة تُفرض عليه اسماء كابينتها الوزارية !!

لانه زاهد بالمنصب وجاء الى المنصب تكليفاً وليس تشريفاً !!!

(وتاهت علينا السالفة)

ما ادري صحيح او سلك الطريق القصير للوصول الى المنصب .

وقد تمكن من الوصول ثم ماذا بعد الوصول؟

الوصول نقطة البداية وليس نقطة النهاية .

بداية تنفيذ البرنامج الاصلاحي وليس نهاية التنفيذ.

فاذا كان الطموح للوصول الى المنصب لامر دنيوي فقد وصلتم .

وان كان الوصول لان تصبحوا جزءاً مهماً من حركة التأريخ فانتم بها واعود لاذكركم.

اين الوعود ؟

واين برنامجك الحكومي ؟

واين فرصة المئة يوم لتُثبت صدق نوايا عمل برنامجك ؟

انا اجيبك سيد عادل

جنابك بمئة يوم لم تستطع اكمال تشكيلتها الحكومية وقد اخلفت وعدك وعهدك مع جمهورك وهذا لم نعهده بك !

ثانياً ؛ قدمت برنامجاً حكومياً تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب على أمل تنفيذ فقراته لتحسين الوضع المزري في العراق والنهوض بواقع الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ، وبعد مئة يوم لم تستطع ان تنفذ ولا فقرة من البرنامج الحكومي !!

وبقت رحى العملية السياسية تدور رُحاها في اختيار الاسماء وصراع الاحزاب وحصص الكتل السياسية من كعكة الحكومة

هل انت تقبل على هذا الاداء.

هل تقبل لأهلك التردي والذل والمهانة والتراجع.

أن من واجب القائد في الايام الاولى من التحاقه بمنصبه ..ان يضع نهجهُ وأسلوبهُ وافكاره الإدارية … وبعد فترة سيكون واجبهُ مراقبة ومتابعة فريقه الوزاري على الخطوات المتبعة في التطبيق وفقاً لذلك النهج الذي وضعه لهم … اما في المدة التي تليها فان لم تطبق او تسير الامور على نهجه وأسلوبه وافكاره … فالخلل اما به شخصيا او بالنهج او الأفكار او الأســـلوب الذي وضعه … وهنا فانه لايصلح للقيادة .

عذراً دولة الرئيس.

علمتنا الديمقراطية الكاذبة ان نقول رأينا بصراحة .

انا اعلم مدى تمسكك بالنهج الاسلامي ، وتعلمت من ثورة سيدنا الحسين عليه السلام الكثير من المباديء والقيم !!

… سمعناكم كثيرا ترددون ان الامام الحسين عليه السلام علمنا الكثير من القيم و الشجاعة من ثورته ضد الظلم والفساد و كنا نتألم كل عام على عبارته الشهيرة هل من ناصر ينصرني …. ماذا ما تعلمتوه من هذا الرجل العظيم عندما تسمعون صرخات النساء و الاطفال و الشيوخ و هم يطلبون منكم الغوث؟

اين انتم من صرخات الشباب العاطلين عن العمل؟

اين انتم من المفقودين والمغيبين والمهجرين؟

اين انتـــــــم من تـــــردي الجانب الخدمي والتعليـــــــمي والصحي ولا اريد ان اكمل لانـــــــها ملفات اصـــــــبحت لاتليق بترديهـــــــا ببلد بحجم العراق وامـــــــكانية شعبه ؟

حان وقت القرار دولة الرئيس:

اما الحسم او المغادرة بشرف الفرسان .

والله من وراء القصد