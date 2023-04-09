حكومة رابعة من تشكيل نجل أمير الكويت

الكويت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أبصرت‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬هي‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬النور‭ ‬الأحد‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬عقب‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬صدر‭ ‬مرسوم‭ ‬أميري‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬الحكومة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يشكّلها‭ ‬نجل‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬تكليفه‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2022‭. ‬واحتفظ‭ ‬الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬خالد‭ ‬الاحمد‭ ‬الصباح‭ ‬بمنصبه‭ ‬نائبا‭ ‬أولا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزيرا‭ ‬للداخلية،‭ ‬واوكلت‭ ‬له‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬بالوكالة‭. ‬كما‭ ‬احتفظ‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬بحقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بدر‭ ‬الملا‭ ‬وزيرا‭ ‬للنفط‭. ‬وجدّد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬الوزيرتين‭ ‬السابقتين‭ ‬مي‭ ‬البغلي‭ ‬التي‭ ‬احتفظت‭ ‬بمنصب‭ ‬وزيرة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفولة،‭ ‬فيما‭ ‬احتفظت‭ ‬أماني‭ ‬بوقماز‭ ‬بحقيبة‭ ‬الاشغال‭ ‬العامة‭. ‬والشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قضت‭ ‬‮ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الكويتية‭ ‬ببطلان‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وفازت‭ ‬بها‭ ‬المعارضة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬طعون‭ ‬شكّكت‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬المراسيم‭ ‬الدستورية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

‭ ‬وحكمت‭ ‬لصالح‭ ‬إعادة‭ ‬البرلمان‭ ‬السابق‭ ‬للواجهة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أزمات‭ ‬متكرّرة‭.‬