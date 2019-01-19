حكومة المربى – كريم السلطاني

من اين نبتدأ وللحديث شجون، كثيرة هي القصص ،في كل زاوية من زاويا تلك الحكومات قصة،لايصدقها حتى الأنسان في العصر الجليدي، ولكن مايثلج قلوبنا التصريحات التي نسمعها من بعض المسؤولين الذين كل همهم راحة الشعب فلو انهم يحبونه حباً جما لما سرقوه ولم يتبق له حتى ابسط مادة من المواد في البطاقة التموينية ،اما بالنسبة للصابون ،قرض لان الحكومة اكتشفت ان الشعب اصبح يصنع الصابون في البيوت،

واما السكر والملح،عنصران لايلتقيان على مائدة واحدة،لان هذا يعتبر اسرافاً وتبذيراً.

لكن الالتفاتة الرائعة من لدن المسؤولين اليوم وخاصة في هذا الظرف الحرج الذي يمر على الشعب، حيث اوعز مسؤول كبير في الحكومة باضافة مادة المربى الى البطاقة التمونية لان كثرة الاحماض التي بين مفرداتها تؤدي الى تلفها فلا بد من عنصر يحافظ على عدم فساد المواد مثل الصابون والهيل والطماطة والشلغم والكزبرة، وهذا طبعا انجاز يضاف الى الانجازات المرموقة والمهمة التي حققها البعض من المسؤولين ،وفاء للشعب لانه انتخبهم واوصلهم الى خزينة الدولة وهذا كان حلماً يحلمون به، طبعا المربى مادة مهمة جدا لما لها من فائدة للشعب اهم من السكر والطحين والزيوت التي اغلبها قد انتهت صلاحيتها،وهذا لايعتبر شيئا مشيناً على المسؤولين لان لاتوجد اجهزة رقابية،

علينا ان نتحمل ونصبر لان السادة المسؤولين انهكهم العمل والمثابرة حتى انهم لايستفيدون من اجازاتهم القصيرة جدا، نحمد الله على التفاتة المربى،لان ابو اصفار انتشر في هذه الاعوام.