حكومة‭ ‬ميركل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هش‭ ‬وتيريزا‭ ‬ماي‭: ‬نتائج‭ ‬مخيبة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬أوروبا

انقلاب‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي

لندن‭ – ‬بروكسل‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

احتفظت‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بغالبية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬لكن‭ ‬المجلس‭ ‬سيضطر‭ ‬الان‭ ‬لطي‭ ‬صفحة‭ ‬الثنائية‭ ‬الحزبية‭ ‬التاريخية‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭ ‬مشتتا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بامكان‭ ‬المحافظين‭ ‬المسيحيين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الأوروبي‭ ‬والاشتراكيين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬والديموقراطيين‭ ‬أن‭ ‬يشكلوا‭ ‬معا‭ ‬غالبية،‭ ‬لكنهما‭ ‬يبقيان‭ ‬أكبر‭ ‬كتلتين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭. ‬وكلفهم‭ ‬تقدم‭ ‬القوميين‭ ‬والشعبويين‭ ‬وكذلك‭ ‬الليبراليين‭ ‬والخضر،‭ ‬عشرات‭ ‬المقاعد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬751‭ ‬مقعدا‭. ‬ولن‭ ‬تتمكن‭ ‬كتلتا‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الاوروبي،‭ ‬(نحو‭ ‬180‭ ‬مقعدا)‭ ‬والاشتراكيين‭ ‬والديموقراطيين‭ ‬(150‭ ‬مقعدا)‭ ‬بحسب‭ ‬التوقعات،‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬«التحالف‭ ‬الكبير»‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬لهما‭ ‬سابقا‭ ‬بناء‭ ‬توافقات‭ ‬حول‭ ‬نصوص‭ ‬تشريعية‭ ‬وتقاسم‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭. ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاء‭ ‬حقبة‭ ‬الثنائية‭ ‬الحزبية‭ ‬السارية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي

وأقرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬بنتيجة‭ ‬«مخيبة‭ ‬جدا»‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬حزبها‭ ‬بهزيمة‭ ‬كبرى‭ ‬أمام‭ ‬حزب‭ ‬بريكست‭ ‬المناهض‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بزعامة‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭. ‬وكتبت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬«ليلة‭ ‬مخيبة‭ ‬جدا‭ ‬للمحافظين»‭ ‬مضيفة‭ ‬«لقد‭ ‬خسر‭ ‬نواب‭ ‬أوروبيون‭ ‬ممتازون‭ ‬مقاعدهم،‭ ‬وهزم‭ ‬مرشحون‭ ‬ممتازون»‭. ‬وأضافت‭ ‬«هذا‭ ‬يظهر‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬بريكست،‭ ‬وآمل‭ ‬بصدق‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬نقاشات‭ ‬البرلمان»‭. ‬وحصل‭ ‬حزب‭ ‬بريكست‭ ‬بزعامة‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬31,8%‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬بحسب‭ ‬نتائج‭ ‬جزئية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭.‬

وعاقب‭ ‬الناخبون‭ ‬بشدة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬والذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬9,1‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬بحسب‭ ‬نتائج‭ ‬جزئية‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأصوات‭.‬

وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬اضطرت‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراع‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬استقالتها‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭.‬

وفي‭ ‬المانيا‭ ‬،تجد‭ ‬حكومة‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬يقين‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬نتائجها‭ ‬صفعة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للمحافظين‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬لحلفاء‭ ‬المستشارة‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬الديموقراطيين،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬بقائها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ولايتها‭.‬

وبدأت‭ ‬الاثنين‭ ‬الأحزاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬باستخراج‭ ‬دروس‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬مناخ‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭.‬

وتضاعفت‭ ‬الخلافات‭ ‬وسط‭ ‬هذا‭ ‬الائتلاف‭ ‬بقيادة‭ ‬ميركل‭ ‬التي‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرتها‭ ‬السياسية‭ ‬منذ‭ ‬تشكيله‭ ‬قبل‭ ‬عام‭.‬

وفي‭ ‬الصباح،‭ ‬اجتمعت‭ ‬قيادات‭ ‬أحزاب‭ ‬الائتلاف‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬للوقوف‭ ‬عند‭ ‬نتائج‭ ‬كلّ‭ ‬منها‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الألمانية،‭ ‬أن‭ ‬تجتمع‭ ‬تلك‭ ‬التشكيلات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬مع‭ ‬ميركل‭.‬

–‭ ‬نتيجة‭ ‬سيئة‭ ‬–

واعترف‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬«الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬البافاري»‭ ‬ماركوس‭ ‬سودير،‭ ‬حليف‭ ‬ميركل،‭ ‬بأن‭ ‬«الائتلاف‭ ‬الكبير‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة»‭.‬

ويضمّ‭ ‬الائتلاف‭ ‬الكبير‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬حزب‭ ‬«الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬البافاري»‭ ‬وحزب‭ ‬المستشارة‭ ‬«الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي»‭ ‬و»الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي»‭ ‬الألماني‭.‬

وحقق‭ ‬التشكيلان‭ ‬المحافظان‭ ‬معاً‭ ‬نسبة‭ ‬28,9%‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬لكن‭ ‬«الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي»‭ ‬وحده‭ ‬تراجع‭ ‬سبعة‭ ‬نقاط‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬22,6%‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬خليفة‭ ‬ميركل،‭ ‬آنغريت‭ ‬كرامب–كارنباور‭ ‬التي‭ ‬ترأست‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/الماضي،‭ ‬بدفع‭ ‬«الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي»‭ ‬أكثر‭ ‬نحو‭ ‬اليمين‭ ‬أملاً‭ ‬باستقطاب‭ ‬ناخبين‭ ‬اتجهوا‭ ‬نحو‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬لم‭ ‬تجدِ‭ ‬نفعاً‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬المشاكل‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تطيح‭ ‬أزماته‭ ‬بالائتلاف‭ ‬الحاكم‭.‬

ورأت‭ ‬صحيفة‭ ‬«بيلد»‭ ‬الألمانية‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬«انهيار‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬يهزّ‭ ‬الائتلاف»‭ ‬الحاكم‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬الاشتراكيون‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬سوى‭ ‬15%‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬متراجعين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬ضاعف‭ ‬الخضر‭ ‬نتيجتهم‭ ‬السابقة‭ ‬لينالوا‭ ‬20,5%،‭ ‬فارضين‭ ‬أنفسهم‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬«دير‭ ‬شبيغل»‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬أن‭ ‬«الائتلاف‭ ‬يترنح‭ ‬بعد‭ ‬الأمسية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وربما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‭. ‬هذا‭ ‬الائتلاف‭ ‬بخطر‭ ‬لأن‭ ‬الناخبين‭ ‬عاقبوا‭ ‬الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬والحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬لحظة‭ ‬إلى‭ ‬تفكك‭ ‬الائتلاف»‭.‬