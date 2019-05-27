حكومة‭ ‬ميركل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هش‭ ‬وتيريزا‭ ‬ماي‭: ‬نتائج‭ ‬مخيبة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬أوروبا

انقلاب موازين القوى السياسية في البرلمان الأوروبي
لندن – بروكسل – برلين – الزمان
احتفظت القوات المؤيدة للاتحاد الاوروبي بغالبية كبرى في البرلمان الاوروبي لكن المجلس سيضطر الان لطي صفحة الثنائية الحزبية التاريخية بعد انتخابات يخرج منها مشتتا أكثر من أي وقت مضى. لم يعد بامكان المحافظين المسيحيين الديموقراطيين في حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين الديموقراطيين في كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين أن يشكلوا معا غالبية، لكنهما يبقيان أكبر كتلتين في المجلس. وكلفهم تقدم القوميين والشعبويين وكذلك الليبراليين والخضر، عشرات المقاعد في البرلمان الاوروبي الذي يضم 751 مقعدا. ولن تتمكن كتلتا الحزب الشعبي الاوروبي، (نحو 180 مقعدا) والاشتراكيين والديموقراطيين (150 مقعدا) بحسب التوقعات، من اعادة تشكيل «التحالف الكبير» الذي أتاح لهما سابقا بناء توافقات حول نصوص تشريعية وتقاسم المناصب القيادية. هذه النتائج تشكل انتهاء حقبة الثنائية الحزبية السارية منذ نحو أربعين عاما في البرلمان الاوروبي
وأقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين بنتيجة «مخيبة جدا» في انتخابات البرلمان الاوروبي بعدما مني حزبها بهزيمة كبرى أمام حزب بريكست المناهض للاتحاد الاوروبي بزعامة نايجل فاراج. وكتبت ماي في تغريدة «ليلة مخيبة جدا للمحافظين» مضيفة «لقد خسر نواب أوروبيون ممتازون مقاعدهم، وهزم مرشحون ممتازون». وأضافت «هذا يظهر أهمية التوصل الى اتفاق حول بريكست، وآمل بصدق ان تكون هذه النتائج في صلب نقاشات البرلمان». وحصل حزب بريكست بزعامة نايجل فاراج على نحو 31,8% من الأصوات بحسب نتائج جزئية، ما يعزز احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وعاقب الناخبون بشدة حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء والذي تراجع إلى المرتبة الخامسة بحصوله على 9,1 بالمئة من الأصوات بحسب نتائج جزئية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية اضطرت لتنظيم هذا الاقتراع على عجل قبل أن تعلن الجمعة استقالتها في السابع من حزيران/يونيو.
وفي المانيا ،تجد حكومة أنغيلا ميركل نفسها في حالة عدم يقين غير مسبوقة بعد الانتخابات الأوروبية التي شكلت نتائجها صفعة ليس فقط للمحافظين بل أيضاً لحلفاء المستشارة الاشتراكيين الديموقراطيين، ما يزيد من الشكوك بشأن إمكانية بقائها حتى نهاية ولايتها.
وبدأت الاثنين الأحزاب الثلاثة التي شكّلت الائتلاف الحاكم العام الماضي باستخراج دروس الاستحقاق الأوروبي، في مناخ من الأزمة.
وتضاعفت الخلافات وسط هذا الائتلاف بقيادة ميركل التي اقتربت من نهاية مسيرتها السياسية منذ تشكيله قبل عام.
وفي الصباح، اجتمعت قيادات أحزاب الائتلاف بشكل منفصل للوقوف عند نتائج كلّ منها. ومن المقرر وفق وسائل الإعلام الألمانية، أن تجتمع تلك التشكيلات في وقت لاحق مع ميركل.
– نتيجة سيئة –
واعترف رئيس الحزب المحافظ «الاتحاد المسيحي البافاري» ماركوس سودير، حليف ميركل، بأن «الائتلاف الكبير لم يحقق نتيجة جيدة».
ويضمّ الائتلاف الكبير الحاكم في ألمانيا حزب «الاتحاد المسيحي البافاري» وحزب المستشارة «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» و»الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الألماني.
وحقق التشكيلان المحافظان معاً نسبة 28,9% من الأصوات، لكن «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» وحده تراجع سبعة نقاط بالمقارنة مع الانتخابات الماضية إلى 22,6%.
ويبدو أن استراتيجية خليفة ميركل، آنغريت كرامب–كارنباور التي ترأست الحزب في كانون الأول/الماضي، بدفع «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» أكثر نحو اليمين أملاً باستقطاب ناخبين اتجهوا نحو اليمين المتطرف، لم تجدِ نفعاً.
غير أن المشاكل الأكثر خطورة يعاني منها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي قد تطيح أزماته بالائتلاف الحاكم.
ورأت صحيفة «بيلد» الألمانية الاثنين أن «انهيار الحزب الاشتراكي الديموقراطي يهزّ الائتلاف» الحاكم.
ولم يحقق الاشتراكيون الديموقراطيون سوى 15% من الأصوات، متراجعين بأكثر من 11 نقطة، بينما ضاعف الخضر نتيجتهم السابقة لينالوا 20,5%، فارضين أنفسهم القوة السياسية الثانية في البلاد.
وكتبت صحيفة «دير شبيغل» على موقعها الالكتروني أن «الائتلاف يترنح بعد الأمسية الانتخابية، وربما هو على وشك الانهيار. هذا الائتلاف بخطر لأن الناخبين عاقبوا الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، وعدم الاستقرار هذا قد يؤدي في أية لحظة إلى تفكك الائتلاف».