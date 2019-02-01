حكومة‭ ‬الحريري‭ ‬تضم‭ ‬أربع‭ ‬نساء‭ ‬بينهن‭ ‬اعلاميتان‭ ‬وامرأة‭ ‬حديدية

بيروت‭ ‬—‭ ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تضم‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أُعلن‭ ‬تشكيلها‭ ‬الخميس‭ ‬أربع‭ ‬سيدات‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬وزيراً،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬تتولى‭ ‬اثنتنان‭ ‬منهن‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والطاقة‭ ‬اللتين‭ ‬تعدان‭ ‬من‭ ‬الحقائب‭ ‬الرئيسية‭. ‬ولاقت‭ ‬خطوة‭ ‬اختيار‭ ‬النساء‭ ‬ترحيب‭ ‬منظمات‭ ‬وحملات‭ ‬داعمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية،‭ ‬آملة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مقدمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬نسائية‭ ‬أكبر‭. ‬والوزيرات‭ ‬هن‭ ‬:

ريا‭ ‬حفار‭ ‬الحسن

للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬يختار‭ ‬الحريري‭ ‬الحسن‭ ‬المقربة‭ ‬منه‭ ‬لتمثيله‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬كوزيرة‭ ‬داخلية،‭ ‬بعدما‭ ‬تولت‭ ‬حقيبة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬شكلها‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2009‭ ‬و2011‭. ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينات،‭ ‬عملت‭ ‬الحسن‭ ‬(52‭ ‬عاماً)‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬شمال‭ ‬لبنان،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لثلاث‭ ‬فتيات،‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وكمستشارة‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬ثم‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ومع‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬تمّ‭ ‬تعيينها‭ ‬رئيسة‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬والمديرة‭ ‬العامة‭ ‬للمنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭. ‬تحمل‭ ‬الحسن‭ ‬درجة‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ندى‭ ‬بستاني‭ ‬خوري

تتولى‭ ‬حقيبة‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه،‭ ‬وهي‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر،‭ ‬وتعدّ‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬رئيسه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جبران‭ ‬باسيل،‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬عون‭. ‬تتحدر‭ ‬بستاني‭ ‬(36‭ ‬عاماً)،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لطفلة،‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬كسروان‭ ‬شمال‭ ‬بيروت‭. ‬وتولت‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬مهام‭ ‬مستشارة‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه،‭ ‬وهو‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬تعاقب‭ ‬عليه‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر‭ ‬بينهم‭ ‬باسيل‭. ‬تحمل‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬القديس‭ ‬يوسف‭ ‬وتابعت‭ ‬دراساتها‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬العليا‭ ‬للتجارة‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وعملت،‭ ‬بحسب‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية،‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المالية‭ ‬والعملية‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية‭.‬

مي‭ ‬شدياق

عينت‭ ‬شدياق‭ ‬وزيرة‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬التنمية‭ ‬الإدارية،‭ ‬وتمثل‭ ‬حزب‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬الذي‭ ‬يترأسه‭ ‬سمير‭ ‬جعجع‭ ‬ويتقاسم‭ ‬مع‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر‭ ‬غالبية‭ ‬التأييد‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المسيحي‭.‬

وشدياق‭ ‬(56‭ ‬عاماً)‭ ‬صحافية‭ ‬معروفة‭ ‬بمواقفها‭ ‬السياسية‭ ‬المناهضة‭ ‬لوجود‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬سابقاً‭ ‬ولتدخله‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬اللبنانية‭ ‬راهناً‭. ‬كما‭ ‬تعرف‭ ‬بمواقفها‭ ‬المنتقدة‭ ‬بشدة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬تعرضت‭ ‬شدياق‭ ‬التي‭ ‬أطلت‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬عبر‭ ‬الشاشة‭ ‬كمقدمة‭ ‬أخبار‭ ‬ومحاورة‭ ‬سياسية،‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬عبر‭ ‬تفجير‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2005،‭ ‬وبُترت‭ ‬يدها‭ ‬وساقها‭ ‬وخضعت‭ ‬لعمليات‭ ‬جراحية‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬بعدها‭. ‬ووقعت‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيالها‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التفجيرات‭ ‬والاغتيالات‭ ‬أودت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬أبرزهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬والسياسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬جبران‭ ‬تويني،‭ ‬والصحافي‭ ‬سمير‭ ‬قصير‭. ‬ترأس‭ ‬شدياق،‭ ‬وهي‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1997،‭ ‬مؤسسة‭ ‬تحمل‭ ‬اسمها‭ ‬وتعنى‭ ‬بالتدريب‭ ‬والأبحاث‭ ‬والتربية‭ ‬حول‭ ‬الإعلام‭ ‬والديمقراطية‭.‬

نالت‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬عدة،‭ ‬واختارها‭ ‬معهد‭ ‬الصحافة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬“بطلة‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬العالم”‭.‬

فيوليت‭ ‬خيرالله‭ ‬الصفدي

تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬التأهيل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للشباب‭ ‬والمرأة،‭ ‬ومحسوبة‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬حصة‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭. ‬تأتي‭ ‬خيرالله‭ ‬(37‭ ‬عاماً)،‭ ‬وهي‭ ‬مقدمة‭ ‬برامج‭ ‬وإعلامية‭ ‬سابقة،‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬الحريري‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬زوجها،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬والوزير‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬الصفدي‭.‬

درست‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سيدة‭ ‬اللويزة،‭ ‬وتتابع‭ ‬حالياً‭ ‬دراسات‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬اختصاص‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬ذاتها‭. ‬وتشغل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ”مجموعة‭ ‬الصفدي‭ ‬القابضة”،‭ ‬وتترأس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬المحلية‭ ‬والخيرية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لبنان‭. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬اللبنانية‭.‬

قبل‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬الصفدي،‭ ‬عملت‭ ‬كمستشارة‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬حتى‭ ‬2014‭.‬