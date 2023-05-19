حكم قضائي لصالح حقوق صورة فوتوغرافية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬مصوّرة‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬إيرادات‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬للمغني‭ ‬برينس‭ ‬استخدمها‭ ‬الرسام‭ ‬أندي‭ ‬وارهول،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬أثار‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الفنون‭.‬

واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأكثرية‭ ‬سبعة‭ ‬أصوات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسعة،‭ ‬أن‭ ‬لين‭ ‬غولدسميث‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتقاضى‭ ‬إيرادات‭ ‬لأن‭ ‬رسم‭ ‬البورتريه‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬استُخدم‭ ‬لغايات‭ “‬تجارية‭” ‬إذ‭ ‬وُضع‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬مجلة‭. ‬وكتبت‭ ‬القاضية‭ ‬سونيا‭ ‬سوتومايور‭ ‬باسم‭ ‬الأكثرية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ “‬عمل‭ ‬غولدسميث‭ ‬الأصلي،‭ ‬كما‭ ‬أعمال‭ ‬مصورين‭ ‬آخرين،‭ ‬يستحق‭ ‬حماية‭ ‬أفضل‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف،‭ ‬حتى‭ ‬بمواجهة‭ ‬فنانين‭ ‬معروفين‭”. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬هذهa‭ ‬الحمايات‭ ‬تغطي‭ ‬الأعمال‭ ‬المشتقة‭ ‬التي‭ ‬تلحظ‭ ‬تحويلاً‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الأصلية‭”‬،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬درجة‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬الاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬المعنية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رسم‭ ‬البورتريه‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬صورة‭ ‬للمغني‭ ‬برينس،‭ ‬فإن‭ “‬غولدسميث‭ ‬ومؤسسة‭ ‬وارهول‭ ‬اعتمدا‭ ‬الاستخدام‭ ‬التجاري‭ ‬عينه‭ ‬لصورته‭”.‬

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ويعود‭ ‬أصل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬عندما‭ ‬عرضت‭ ‬لين‭ ‬غولدسميث،‭ ‬وهي‭ ‬مصورة‭ ‬عُرفت‭ ‬بتخليدها‭ ‬لحظات‭ ‬لنجوم‭ ‬في‭ ‬موسيقى‭ ‬الروك،‭ ‬على‭ ‬مجلة‭ “‬نيوزويك‭” ‬نشر‭ ‬مقال‭ ‬عن‭ ‬موسيقي‭ ‬كان‭ ‬نجمه‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬السطوع‭ ‬حينها‭: ‬برينس‭. ‬وقد‭ ‬التقطت‭ ‬صوراً‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬عنه‭.‬

عام‭ ‬1984،‭ ‬طارت‭ ‬شهرة‭ ‬برينس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬مع‭ ‬ألبوم‭ “‬بوربل‭ ‬راين‭”. ‬وخصصت‭ ‬له‭ ‬مجلة‭ “‬فانيتي‭ ‬ير‭” ‬مقالا‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬أندي‭ ‬وارهول‭ ‬رسم‭ ‬بورتريه‭ ‬عنه‭ ‬يشبه‭ ‬البورتريهات‭ ‬الملونة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬لمشاهير‭ ‬كبار‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬مارلين‭ ‬مونرو‭.‬

وسمحت‭ ‬لين‭ ‬غولدسميث‭ ‬للمجلة‭ ‬استخدام‭ ‬إحدى‭ ‬صورها‭ ‬حصراً‭ ‬لهذا‭ ‬المقال،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬400‭ ‬دولار‭.‬

وكانت‭ ‬القصة‭ ‬لتنتهي‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يستعمل‭ ‬أندي‭ ‬وارهول‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬لإنجاز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬رسم‭ ‬بورتريه‭ ‬للموسيقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معجباً‭ ‬بأسلوبه‭.‬

واكتشفت‭ ‬غولدسميث‭ ‬بالصدفة‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الرسومات‭ ‬سنة‭ ‬2016‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬برينس،‭ ‬عندما‭ ‬نشرت‭ “‬فانيتي‭ ‬فير‭” ‬على‭ ‬غلافها‭ ‬صورة‭ ‬للمغني‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬أنجزته‭ ‬المصورة‭.‬

وقد‭ ‬تواصلت‭ ‬غولدسميث‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬أندي‭ ‬وارهول‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مجموعة‭ ‬الفنان‭ ‬منذ‭ ‬وفاته‭ ‬سنة‭ ‬1987،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحقوق‭. ‬لكن‭ ‬المؤسسة‭ ‬رفضت‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬معركة‭ ‬قضائية‭ ‬شرسة‭ ‬انتهت‭ ‬أخيراً‭.‬