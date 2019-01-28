حكم‭ ‬بسجن‭ ‬نائب‭ ‬كويتي‭ ‬إسلامي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬نادرة

الكويت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكويتية‭ ‬غيابيا‭ ‬الاثنين‭ ‬بسجن‭ ‬النائب‭ ‬الاسلامي‭ ‬وليد‭ ‬الطبطبائي‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬والنفاذ،‭ ‬بعدما‭ ‬دانته‭ ‬‮«‬بمواقعة‮»‬‭ ‬طليقته‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬دون‭ ‬إعلامها‭ ‬بوقوع‭ ‬الطلاق‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬العتيبي‭ ‬محامي‭ ‬طليقة‭ ‬الطبطبائي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أيّدت‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬اصدرته‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬ليس‭ ‬سياسيا،‭ ‬وإنما‭ ‬حصلت‭ ‬موكلتي‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬حقوقها‭ ‬بعد‭ ‬استغلال‭ ‬ومواقعة‭ ‬بالحيلة،‭ ‬يجرّمها‭ ‬القانون‭ ‬والشريعة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الطبطبائي‭ ‬تزوّج‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬2009،‭ ‬وفق‭ ‬المحامي،‭ ‬ورزقا‭ ‬معا‭ ‬بطفلة‭. ‬وبحسب‭ ‬العتيبي،‭ ‬فان‭ ‬السيدة‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬اكتشفت‭ ‬بأنها‭ ‬مطلّقة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬حين‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تتّهمه‭ ‬‭(‬الطبطبائي‭)‬‭ ‬فيها‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬الانفاق‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬ابنتهما‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬صدر‭ ‬بعدما‭ ‬أكّدت‭ ‬مجموعة‭ ‬خبراء‭ ‬‮«‬انتدبتها‭ ‬المحكمة،‭ ‬صحة‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬صور‭ ‬ورسائل‭ ‬حميمة‭ ‬تبادلها‭ ‬النائب‭ ‬مع‭ ‬طليقته‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النائب‭ ‬الاسلامي‭ ‬المتواجد‭ ‬خارج‭ ‬الكويت،‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اقتحام‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2011،‭ ‬وقد‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويدور‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي‭ ‬حاليا‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬سحب‭ ‬عضويته،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نواب‭ ‬آخرين‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬أحكام‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬ذاتها‭.‬