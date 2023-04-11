حكمان عراقيان لقيادة منافسات الأندية الآسيوية بكرة اليد

بغداد – الزمان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن تسمية الحكمين الدوليين خالد شاكر وفاضل كاظم لإدارة مباريات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري الـ 25 تصفيات بطولة السوبر كلوب – السعودية 2023 والتي من المؤمل أن تقام في مدينة أصفهان الإيرانية خلال الفترة من 1 ولغاية 10 حزيران المقبل.وجاءت تسمية لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للحكمين العراقيين جاءت نظراً للسمعة الجيدة التي يتمتعان بها وأيضاً لخبرتهما الواسعة في مجال التحكيم ونجاحهما في إدارة الكثير من المباريات الآسيوية والدولية سواء التي أقيمت على مستوى الأندية أو المنتخبات ولمختلف الفئات العمرية.من جهة أخرى أعلن عضو اتحاد كرة اليد كاظم كامل عن إلغاء مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره البيلاروسي المزمع إقامتها نهاية الشهر الحالي في العراق ، نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، مشيراً الى أن الاتحاد سيبحث خلال الأيام المقبلة عن لقاء ودي مع أحد منتخبات الدول الصديقة يقام في بغداد .