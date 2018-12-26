حكاية فيها نظر – احمد جبار غرب

منذ ان وعت مداركي واتسع افقي حول الاشياء المحيطة بي افقت على بكائي الشديد الدي لاينقطع كما هو الطفل الرضيع وهو كذلك فقد كنت استشعر لغة الكلام واحولها الى لغة اسمها البكاء لاني لم اكن استطيع الكلام كان هذا قبل اكثر من نصف قرن وفي الستينات عندما ظهر التلفزيون ذلك الجهاز العجيب الذي خلب البابنا وشغف اسماعنا بسحره الاخاذ وهيبته العظيمة وهو ينتصب وسط المقاهي الشعبية ويتجمهر حوله ابناء المحلة والمنطقة كان ذلك يشكل اعجازا وتصورا فوق مستوى الاستيعاب في ذلك الوقت وفي غمرة الاستمتاع بالصور المتحركة والافلام والاغاني ينسى الناس ان يتذكروا كيف تم صنع هذا الجهاز العجيب كنت في الرابعة من العمر عندما كان يأخذني ابي الى المقهى لاشاهد التلفاز وكنت في اخر الصف جالسا على (القنفة) حيث كنت بجوار ابي هنا في المقهى ، كان شيئا جميلا ان ارى الناس في داخل هذا الجهاز يتراقصون ويغنون واتذكر اول اللقطات التي سجلتها الذاكرة ولازالت تمر بسرعة اغنية لصباح مع وديع الصافي ومجموعة من المواويل اللبنانية والطرب الجميل كنت على بعد اكثر من 10امتار وانا ارى الاشياء بوضوح ونقاء واستمتع بما ارى وعندما يحجب الصورة احدهم بمد رأسه محدقا حول الشاشة انزعج كثيرا ولكني كنت ادمن المشاهدة بمرور الوقت حتى تعودت على الجهاز الساحر ومع تقادم الشهور كنت اقترب شيئا فشيئا نحو التلفزيون وكانت تلفزيونات ذلك الزمان بدائية قياسا بما نشهده هذه الايام حيث التطور المذهل الذي اصاب كل مفاصل حياتنا بفعل ذكاء الانسان وعبقريته وحبه للاكتشاف والابتكاري وكانت اجهزة تلك الفترة بالاسود والابيض وعند دخولي الى المدرسة الابتدائية كنت احاول ان اجلس اول السطر من المقاعد الدراسية لاني لم ار بشكل واضح وحتى اكمل واجباتي بيسر دون معوقات استمر الحال على هذه الوتيرة ولمست عند مشاهدتي للتفلزيون اني احاول تقليص عيوني وتكويرها حتى استمتع بالصورة التي اشاهدها مما كان يدمع الاطفال السخرية من طريقة نظري للاشياء ولم اتصور يوما اني اعاني حالة قصر البصر حتى اعالج نفسي وتصورت ان الناس جميعهم هكذا وتفاقم الوضع واشتد القصر ودون ان ابالي او اكترث حتى بدا لي الامر اني مسحور او مصاب بجن ولكن اتضح اني اعاني قصر بصر شديد وبعد ان اوغلت في القراءة والمطالعة العامة اضافة الى واجباتي المدرسية كنت نهما ومتلهفا لكي اقرأ كل شيء واي كتاب يقع في يدي واعتبره عبارة عن كنز من المعلومات التي احتاجها لتشذيب مهاراتي الكتابية واللغوية ومحاولة معرفة العالم الذي يحيط بي وكانت قراإتي المبكرة هي اكبر من قدرة استيعابي لها لكني كنت اتبع خيوطها وتراكيبها، وكنت امقت كتب المدرسة ولا ابالي بها كونها رتيبة وذات سياق ممل ليس فيه تشويق او ادهاش لكي نستمتع ذهنيا بمانقرأ.

ورق الصحف

وكانت فصاصات ورق الصحف التي انتشلها وانا في طريقي الى المدرسة لارى ما مكتوب في هذه الورقة واختلافها عمانقرئه في مناهجنا التدريسية! وهي اخبار عن الحروب وعن السياسة وفي وقت مبكر نمت عندي تصورات عن الاشياء المحيطة بي وفي محاولة فهمها واكتشافها ..ثم بدأت مرحلة المجلات الفنية (الموعد والشبكة والكواكب والف ليلة وليلة والمصور والف باء واخر ساعة والحوادث كل هذه الامور كرست لدي مفهوم المعرفة والاطلاع والتجوال الدائم بين الكتب والمجلات والصحف على مختلف اجناسها من القصة والرواية والبحوث وتعمقت كثيرا في القراءة النوعية الى كتب الفلسفة وعلم النفس والاجتماع وقرأت لاساطين الفكر العالمي وكذلك اشهر الروايات العربية والعالمية وحتى البوليسية ومن هنا فقد كان نظري يضمحل حتى اكاد اصاب بالعمى الرسمي لولا اعتمادي على نظارتي الطبية التي اعانتني كثيرا في حياتي ولها فضل كبير في تسيير اموري الحياتية والمعيشية رغم انها لم تعطني درجة رؤية واضحة جدا كاقراني الاسوياء وفي الاونة الاخيرة كثرت الاخبار حول عمليات الليزر والليزك والفيمتو سمايل وزرع العدسات وماتوصلت اليه تقنيات تصحيح الابصار من تطور مذهل لايصدق ساهم في انعاش آمال الملايين من البشر في استعادة نظرهم بشكل طبيعي ودون آلام فذهبت لاحد الاطباء الاختصاص في جراحة العيون (مهند الميالي) وبعد فحص العين وعمليات الاختبار وفحص قاع العين وأخذ بصمة العين والتي تختلف عند كل البشر مما يسهل من اعطاء معلومات دقيقة وصحيحة للمريض وفتح الطبيب مهند ملفا لي وحدد لي موعدا لاجراء عملية زرع العدسات واكد انها تناسبني بشكل كبير وتستطيع استعادة رؤيتك الطبيعية افضل من باقي العلاجات الليزرية ،اخذت مشورة الطبــــــيب بجدية كونه مختصا وله الخــــبرة التي تؤهله للحكم على الحالات الطــــــبية وتوافقاتها.

وحان موعد العملية وقد كان القلق يساورني خشية فقدان نظري بسبب الاخطاء الطبية المحتملة ورغم ان كثيرين نصحوني بالسفر الى ايران رفضت ذلك لايماني بالطاقات العراقية وان الطب في العراق متطور جدا بدليل وجود اطباء كبار في ارقى المستشفيات العالمية واعرف ايضا ان اغلب المرضى الذين ذهبوا الى ايران مالبثوا ان توفوا بعد فترة لاسباب مجهولة ومهما يكن فأن العراقي وابن بلدك احن عليك من الآخر الغريب .نهضت صباحا ولم اتناول شيئا حسب وصية الطبيب وحان موعد الذهاب برفقة ابني ،وصلنا وكان لدى مستشفى الفردوس الاهلي كل المعلوات عن حالتي البصرية من فحوصات سابقة .

رسوم عملية

ارقدوني في احدى الغرف بعد ان دفعت رسوم العملية في انتظار الجراحة والزرع وكان الترقب والحذر والخوف احيانا شاغلي الاول كان مفصلا حيويا في حياتي وكانوا بين فترة واخرى يأتي المعاون الطبي ليضع بضع قطرات الترطيب والتوسيع للعين حتى لاتجف استعدادا للعملية حتى نودي علي لبست الملابس الخاصة بالمرضى المقبلين على العمليات ووضعوني في سدية ونمر عبر المصعد الى الطابق العلوي حيث تجرى العملية وماهي لحظات حتى وصلنا قاعة العمليات وانزلوني من السدية الى سدية اخرى وبقيت منتظرا وكان القلق يتفاقم رغم تمالك نفسي وكانت القاعة الكبرى تغص بالمرضى المحتاجين لاجراء جراحات تصحيح الابصار حتى ان الكادر لايستطيع السيطرة على الاوضاع وقد كنت اتصور ان التخدير سيتم بقطرة توضع في العين لتتم الجراحة ولكني تفاجأت بأن التخدير سيجري بواسطة الحقن مما اصابني بالاضطراب ،تقدمت طبببة التخدير وانا اشاهدها كيف تستعرض المخدر وتفرغ الحقنة من الهواء لتغرزها في بياض العين الى نصفها شعرت بالغثيان والانزعاج ثم غرزت الحقنة الثانية في جانب العين الاخر وكل عين تأخذ غرزتين حتى ينعدم اي الم متوقع قد يفشل العملية وانتهت عملية الغرز والتي ذكرتني باحد افلام الرعب الاجنبية وهي اجواء تكاد تكون مطابقة لها اذ الجميع ملثمون ويرتدون الملابس الخضر والبيض ولهم لغتهم في التفاهم حول عمليات المرضى ،دفعوني بأتجاه الطبيب الذي سيجري لي العملية بعد ان سرى المخدر في عيني وكنت قلقا وخشيت ان يعملها غيره وليس طبيبي الخاص ولكن تبخر القلق ما ان سمعت صوته مناديا ها ..استاد احمد كيف الحال ،حتى اطمأنت نفسي ودواخلي وركنت قليلا متأملا ما سيجرى لي ولحظات حتى شعرت باصابع الطبيب تلامس عيني وشعرت ببرودة اصابعه فأندهشت وسألته مندهشا ..

الم يجر لي تخدير ولكني اشعر ببرودة في عيني !؟قال نعم هذا شيء طبيعي ولكنك لن تشعر بالالم اطلاقا وهذا ماحصل فعلا اذا بدات المشارط والاجهزة تتوغل في عيني وانا اراها بشكل جيدا على شكل هلامات واثناء ذلك تبادلت الحديث مع الطبيب وماهي الا سبع دقائق او اقل حتى قال لي مبارك انتهى كل شيء وكم كنت سعيدا بذلك فقد تخلصت من عارض رافقني طوال حياتي وسبب لي الكثير من الاحراجات والمشكلات انتهت بسلام ووصفوا لي علاجات استخدمها لشهر واحد حتى استعيد كامل عافيتي البصرية وأوصوني بفتح الضمادات الساعة التاسعة ليلا لوضع القطرات وعدم نزع النظارات الخاصة من الاشعة والابهار والضوء المفاجيء للعين وفعلا حان وقت نزع الضماد وما ان نزعت الضماد حتى تراءى لي ان الحجوم غير الحجوم والالوان غير الالوان التي كنت اشاهدها وكم سرني ذلك تنفست الصعداء وراجعت شريط ذكرياتي و آلامي مع نظارتي العزيزة على قلبي. وحقيقة ان الصحة اثمن راسمال للانسان فالفقر الصحي والمرض عافاكم الله لايمكن تعويضه مهما ملك الانسان من قدرات مالية واجتماعية وكما قيل قديما الجسم السليم في العقل السليم، تلك تجربة ومفصل مهم في حياتي اعادت لي الامل والاحساس بالحياة بكل الوانها الزاهية وختاما اذا كان لابد من كلمة شكر وثناء واجبة اوجهها لطبيب العيون الكحال الحاذق مهند الميالي وكل كادر المستشفى الذي يعمل بشكل مهني متقدم واشكر كل اصدقائي الذين وقفوا معي من على منبر جريدتي (الزمان) التي اعتز بها كثيرا وامل ان تتخلص من متاعبها المالية لتعود لنا كما كانت ســابقا ولازالت منبرا حرا لكل صوت حر شريف وملاذا لكل مثقف ومبـــدع يسعى لنشر نتاجاته ضمن حراكنا الثقافي والابداعي.