حكاية تتكرر في لبنان..اقتحام بنك بمسدس بلاستيكي 

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اقتحمت‭ ‬مودعة‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرعاً‭ ‬لمصرف‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬بعد‭ ‬رفعها‭ ‬مسدساً‭ ‬والتهديد‭ ‬بإضرام‭ ‬النيران،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وديعتها،‭ ‬وفق‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداولة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬تكرر‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المشلول‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وسياسيا‭..‬

تفرض‭ ‬المصارف‭ ‬منذ‭ ‬خريف‭ ‬2019‭ ‬قيوداً‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الودائع‭ ‬المصرفية‭ ‬تزايدت‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل‭ ‬على‭ ‬المودعين‭ ‬التصرّف‭ ‬بأموالهم،‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬المودعة‭ ‬بالدولار‭ ‬الأميركي،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬قيمة‭ ‬الليرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭. ‬وصنّف‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أزمة‭ ‬لبنان‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1850‭.‬

في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬ظهرت‭ ‬المودعة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬فرع‭ ‬بنك‭ ‬لبنان‭ ‬والمهجر‭ (‬بلوم‭) ‬في‭ ‬السوديكو‭ ‬وهي‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سالي‭ ‬حافظ،‭ ‬جئت‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬بلوم‭ ‬بنك‭ ‬لآخذ‭ ‬وديعة‭ ‬أختي‭ ‬التي‭ ‬تموت‭ ‬في‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

وتظهر‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬وهي‭ ‬تدعي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الوديعة‭ ‬بينما‭ ‬يحمل‭ ‬رجل‭ ‬بقربها‭ ‬كدسة‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭.‬

تعاني‭ ‬إحدى‭ ‬شقيقات‭ ‬حافظ‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬في‭ ‬الرأس‭. ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أرفقته‭ ‬بصورة‭ ‬شقيقتها‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬يا‭ ‬عمري،‭ ‬أعدك‭ ‬أنك‭ ‬ستسافرين‭ ‬وتتلقين‭ ‬العلاج‭… ‬لو‭ ‬كلفني‭ ‬الأمر‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تم‭ ‬سكب‭ ‬مادة‭ ‬البنزين‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المصرف‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الاقتحام‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬حافظ‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬رافقوها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬مع‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬حطمها‭ ‬أحد‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬قبل‭ ‬حضور‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭.‬‮ ‬

وظهرت‭ ‬حافظ‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬وهي‭ ‬مهندسة‭ ‬ديكور‭ ‬بصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وهي‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬داخل‭ ‬المصرف‭ ‬وترفع‭ ‬مسدساً،‭ ‬قالت‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬الجديد‭ ‬المحلية‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬ومن‭ ‬ألعاب‭ ‬ابن‭ ‬شقيقتها‭.‬

وأوضحت‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬إنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬ألف‭ ‬إضافية‭ ‬بالليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الوديعة‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتعالج‭ ‬شقيقتي،‭ ‬تحتاج‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭… ‬بعنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬أغراض‭ ‬منزلنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬أكدت‭ ‬حافظ‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تطلب‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬حقها‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬لا‭ ‬تحلّ‭ ‬الأمور‭ ‬إلا‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬هذه‭ ‬الاموال‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬عليها‭ ‬سرقة،‭ ‬بل‭ ‬تعبنا‭ ‬وشقينا‮»‬‭.‬

وتصدرت‭ ‬خطوة‭ ‬سالي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ووصفها‭ ‬بعضهم‭ ‬بـ»البطلة‮»‬‭.‬

وغرّدت‭ ‬ليلى‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬شكراً‭ ‬سالي،‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬بكيت‭ ‬داخل‭ ‬بنك‭ ‬لبنان‭ ‬والمهجر‭. ‬احتجت‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭. ‬أنا‭ ‬أضعف‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أحمل‭ ‬مسدساً‭ ‬لأحصل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حقي‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬المخرج‭ ‬والناشط‭ ‬السياسي‭ ‬لوسيان‭ ‬بو‭ ‬رجيلي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬من‭ ‬حق‭ ‬سالي‭ ‬حافظ‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وديعتها‭. ‬من‭ ‬حق‭ ‬شقيقة‭ ‬سالي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العلاج‭. ‬من‭ ‬حقنا‭ ‬كشعب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقوقنا‭ ‬المكفولة‭ ‬بالقوانين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬مصارف‭ ‬النصب‭ (‬والمنظومة‭ ‬السياسية‭ ‬والقضائية‭ ‬والأمنية‭ ‬التي‭ ‬تحميهم‭).. ‬هم‭ ‬المجرمون‭ ‬الحقيقيون‮»‬‭.‬

وتكرر‭ ‬المشهد‭ ‬ذاته‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عاليه،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬بيروت‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعلام‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المودعين‭ ‬دخل‭ ‬ظهراً‭ ‬الى‭ ‬فرع‭ ‬مصرف‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬ماد‮»‬‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬بأخذ‭ ‬وديعته،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‮»‬‭.‬

‮ ‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تشهد‭ ‬فيها‭ ‬المصارف‭ ‬اللبنانية‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭. ‬في‭ ‬11‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬دخل‭ ‬مودع‭ ‬غاضب‭ ‬مصرفاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحمرا‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬حاملاً‭ ‬سلاحاً‭ ‬واحتجز‭ ‬الموظفين‭ ‬لساعات‭.‬

وبعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬وديعته‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬مئتي‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬سلم‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬احتجزته‭ ‬لأيام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬سراحه‭.‬

وشهدت‭ ‬قاعات‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬إشكالات‭ ‬متكررة‭ ‬بين‭ ‬مواطنين‭ ‬غاضبين‭ ‬راغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ودائعهم‭ ‬وموظفين‭ ‬ملتزمين‭ ‬تعليمات‭ ‬إداراتهم‭.‬