حكاية الاعترافات

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فاتح عبد السلام

اعترافات‭ ‬ساذجة،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬بنشرها‭ ‬لعناصر‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تسلّمتهم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مؤخراً‭ ‬إثر‭ ‬عمليات‭ ‬تصفية‭ ‬الجيب‭ ‬الاخير‭ ‬المستمرة‭ . ‬

انتظر‭ ‬العراقيون‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬ليستمعوا‭ ‬الى‭ ‬اعترافات‭ ‬أخرى‭ ‬،تحكي‭ ‬كيف‭ ‬دبّرت‭ ‬مؤامرات‭ ‬تدمير‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عصابات‭ ‬حملت‭ ‬اسم‭ ‬التنظيم‭ ‬ثم‭ ‬اسم‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يتخبط‭ ‬نحو‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬أعرق‭ ‬بلدان‭ ‬الكرة‭ ‬الارضية‭ ‬في‭ ‬شهور‭ ‬وأحياناً‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬وساعات‭ .‬

ثلاثة‭ ‬من‭ ‬السذج‭ ‬الفرنسيين‭ ‬يتحدّثون‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬ذهابهم‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬وانتقالهم‭ ‬للموصل‭ ‬،‭ ‬وبعض‭ ‬الكلام‭ ‬العادي‭ ‬الذي‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مواقع‭ ‬الانترنت‭ ‬الخاصة‭ ‬بأخبار‭ ‬التنظيم‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬جديد‭ ‬فيها‭ .‬

لم‭ ‬نستمع‭ ‬الى‭ ‬شهادات‭ ‬عناصر‭ ‬وقيادات‭ ‬داعش‭ ‬الذين‭ ‬خطّطوا‭ ‬وشنّوا‭ ‬الهجوم‭ ‬الاول‭ ‬واحتلوا‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬كبريات‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬ساعات،‭ ‬فهذه‭ ‬الاعترافات‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬لساعدت‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬التحقيقات‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬سقوط‭ ‬الموصل‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تدمير‭ ‬نصفها‭ ‬بشكل‭ ‬الابادة‭ ‬الكاملة‭ .‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬أسماع‭ ‬أحد‭ ‬أي‭ ‬كلام‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬الهروب‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬أعتى‭ ‬سجون‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬أبي‭ ‬غريب‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬والتوجه‭ ‬الى‭ ‬سوريا،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬العودة‭ ‬لاحتلال‭ ‬الانبار‭ ‬والموصل‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬والتوغل‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬وكركوك‭.‬

سيأتي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬تغطية‭ ‬الحقائق‭ .. ‬أو‭ ‬المتاجرة‭ ‬السرية‭ ‬بها‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية