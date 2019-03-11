حكاية الاعترافات

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فاتح عبد السلام
اعترافات ساذجة، تلك التي سمحت السلطات المعنية في العراق قبل يومين بنشرها لعناصر فرنسية في تنظيم داعش ، كانت قد تسلّمتهم من قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً إثر عمليات تصفية الجيب الاخير المستمرة .
انتظر العراقيون سنوات عدة ليستمعوا الى اعترافات أخرى ،تحكي كيف دبّرت مؤامرات تدمير البلاد من قبل عصابات حملت اسم التنظيم ثم اسم الدولة ، في حين كان كل شيء يتخبط نحو التراجع في أعرق بلدان الكرة الارضية في شهور وأحياناً في أيام وساعات .
ثلاثة من السذج الفرنسيين يتحدّثون عن طرق ذهابهم الى سوريا ، وانتقالهم للموصل ، وبعض الكلام العادي الذي يمكنك أن تجده في جميع مواقع الانترنت الخاصة بأخبار التنظيم ، ولا جديد فيها .
لم نستمع الى شهادات عناصر وقيادات داعش الذين خطّطوا وشنّوا الهجوم الاول واحتلوا الموصل ثاني كبريات المدن العراقية في ساعات، فهذه الاعترافات لو كانت موجودة لساعدت في فتح التحقيقات مجدداً في أسباب سقوط الموصل ومن ثمّ تدمير نصفها بشكل الابادة الكاملة .
كما لم يصل الى أسماع أحد أي كلام عن عملية الهروب الكبيرة من أعتى سجون البلاد في أبي غريب بأعداد كبيرة والتوجه الى سوريا، ومن ثمّ العودة لاحتلال الانبار والموصل وصلاح الدين والتوغل في ديالى وكركوك.
سيأتي الوقت الذي يكون في من المستحيل تغطية الحقائق .. أو المتاجرة السرية بها .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية