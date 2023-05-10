حكاية أغنية – محمد مجيد الدليمي

في جلسة دردشة جمعتنا مع الاصدقاء من المتقاعدين في مقهى بغدادي شعبي كان موضوع الدردشة يدور حول اغاني السيدة كوكب الشرق ام كلثوم ( رحمها الله ) وعن الشعراء الذين كتبوا كلمات اغانيها والحكايات التي كانت وراء كل اغنية من اغانيها الخالدة . هذة الدردشة انستنا الاخباروالشائعات المتداولة المملة عن موضوع زيادة رواتب المتقاعدين وازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق ومن اجل الابتعاد عن تلك الاجواء السلبية التي تتعب النفوس وتنشر الياس والإحباط ارتأينا ان يكون موضوع الدردشة حول السيدة ام كلثوم و حكايتها مع الشاعر والكاتب المصري احمد رامي شاعر الحب والغزل الذي كتب اغلب اغانيها وقصة حبه وعشقه لام كلثوم ، وخلال الدردشة الممتعة انبرى الرجل السبعيني الطيب السيد فاضل (ابا حيدر) صاحب الذاكرة النفيسة وروى لنا حكاية الاغنية الشهيرة (يامسهرني) للسيدة ام كلثوم ومفادها كما يرويها : كان الشاعر والكاتب المصري احمد رامي (1892-1981) من اكثر الشعراء الذين كتبوا كلمات الاغاني للسيدة ام كلثوم حيث كتب لها اكثر من 137 قصيدة ويقال بانه هام بحب ام كلثوم واراد ان يتزوجها الا انها رفضت ذلك وذات يوم تعرض احمد رامي لوعكة صحية ودخل المستشفى وهناك من يقول بانه لم يدخل المستشفى وانما لازم منزله لفترة طويلة وكان يأمل وهو على فراش العافية ان تزوره ام كلثوم الا انها لم تزوره وعندها سال البعض من الادباء والفنانين السيدة ام كلثوم عن سبب عدم زيارتها للشاعر احمد رامي الذي كتب لها اغلب اغانيها اجابت قائلة : كنت متعمدة بان لا ازوره لأني اردت ان يتألم ويعاني اكثر حتى يكتب قصيدة متميزة و معبرة بصدق عن حبه والمه فيها ابداع ولوعة لان الالم والمعاناة تخلق الابداع .. وبالفعل وعلى اثر ذلك كتب احمد رامي قصيدة رائعة ومؤثرة بعنوان (يامسهرني) عبر فيها عن حبه العذري وعتابه الصادق على حبيبة القلب ام كلثوم ومطلع القصيدة تقول : (ماخطرتش على بالك يوم تسال عني وعنيا مجافيها النوم يامسهرني) وعندما سمعت ام كلثوم بكلمات هذة القصيدة الرائعة طلبت من الشاعر احمد رامي الاذن لها ان تغنيها فوافق فورا على ذلك ثم اوعزت الى الملحن المصري الكبير سيد مكاوي بتلحينها وقد غنتها وابدعت بادائها ونالت اعجاب الجمهور في كل الوطن العربي ومازال الناس يرددون كلماتها الجميلة وخاصة العشاق والمحبين .