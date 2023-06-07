نبض القلم

حق الحيوان – طالب سعدون

كل روح عزيزة على خالقها ، وليس على المخلوق فقط ، ولذلك حرم سبحانه أن يسلب أحد الحياة من الانسان ومن اي مخلوق اذا لم يشكل خطرا عليه خاصة الحيوانات الاليفة ، ولهذا حرم الخالق الجليل الانتحار على الانسان ..

وصفة القهار اذا كانت من أسماء الله الحسنى ، وهي خاصة به سبحانه ، وهو من يقهر عباده بالموت ، واذا كانت مدحا وثناء له ، فهي صفة مخيفة عندما يتصف بها انسان ، ومثلبة وموضع ادانة له لأنها تفقده انسانيته ، ويتحول الى كائن اخر لا يمت للانسانية بصلة ، ولا الرحمة بنسب ، حتى وإن كان على هيئة وشكل انسان ..

قبل ايام قليلة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الاعلام المختلفة بفعل اجرامي اقدم عليه كائن يدعى انسان برمي قطة من طابق عال في العمارة فماتت ..

ردود فعل غاضبة ومستنكرة لهذا الفعل الهمجي وتطالب بمحاسبته قانونا .

الرفق بالحيوان كما هو احترام الانسان من القيم العالية والاخلاق الفاضلة التي يتمتع بها الانسان وتدل على مستوى وعيه وانسانيته و حضارته .. وقد اخبرنا الرسول الكريم محمد ( ص ) ان امراة دخلت النار بسبب قطة حبستها ولم تطعمها ولا تسقيها الماء ولم تطلقها لتأكل من خشاش الارض أي من رزق الله فماتت جوعا وعطشا فدخلت النار بسببها .. واخرى دخلت الجنة بسبب كلب كاد يقتله العطش فنزعت موقها فسقته فغفر لها ربها .. ورجل اشتد به العطش فنزل الى بئر فشرب منها ورأى كلبا يلهث من شدة العطش فسقاه وشكر الله فغفر له..

وشتان بين الموقفين .

لقد عاب القرآن على أهل الجاهلية لانهم يعذبون الحيوانات بشق اذانها ( ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ، لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ، ولاضلنهم ولامنيهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) النساء 117 -119..

وقد غضب الرسول عندما رأى حمارا وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه ..

كما أمر الرسول الكريم الاهتمام بغذاء الحيوانات فقال ( اذا سافرتم فاعطوا الابل حظها من الارض ..)

ايات واحاديث وقصص وروايات كثيرة عن تعامل الانسان برفق مع الحيوان تؤكد ان الاسلام سبق المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تعنى بالحيوان والرفق به ويؤكد حقه في حسن التعامل معه بما يحقق الفائدة له ودفع الضرر عنه ..

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كلام مفيد :

حكمة قديمة تقول : اذا كانت قدمك تترك اثرا في الارض فلسانك يترك اثرا في القلب .. هنيئا لمن يحرص على ان لا يظلم احدا .. لا يغتاب احدا .. ولا يجرح احدا .. ولا يرى نفسه افضل من أحد .. فكـلنا راحلون ..

وخير الناس من ينـفع الناس .. فكن نافـعا لهم ..