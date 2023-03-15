حقول الشارقة الخضراء – محمد الدوبان

الشارقة راح تقطف أول انتاج لها للقمح الشهر القادم ، زرعت الصحراء وحولتها إلى حقول خضراء خلال 7 أشهر باستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنلوجيا .. مساحة الزراعة 400هكتار يساوي مساحة 500 ملعب قدم ، راح تنتج 1700طن من القمح ، المعنى الحقيقي للامن الغذائي .. الشارقة إمارة صغيرة تعمل هذا المشروع الحيوي.

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وزارة الطاقة الامريكيه DOE تطلق اخر الابتكارات الهندسية في مجال استخدام معدات استخلاص الطاقة الكهربائية من الشمس المسماة

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وذلك عن طريق التكامل مع الابنية والجزر العائمه والسيارات الكهربائية.