حقوق تقاعدية – عبد العظيم الخفاجي

ملاحظات حول حزمة الاستاذ رئيس مجلس الوزراء بخصوص رواتب وإمتيازات السادة المتقاعدين ليعلم السادة المشرعون ان رواتب السادة المتقاعدين هو من صندوق تقاعد المتقاعدين وليس من الخزينة المركزية وعليه لقد دخل على هذا الصندوق جرذان المناصب الخاصة ذوي الرواتب العالية بتشريعات ما انزل الله به من سلطان نعم لماذا لم يشمل جرحى ومعوقو الحروب قبل 2003 وخاصة جرحى ومعوقو الحرب العراقية الايرانية والتي عزلوا من اي حقوق وكأنهم غير مجبرين في السوق للدفاع عن حدود ارضنا ما هذا التمييز وماذا يعني ذلك كل الإجراءات يا سيادة رئيس مجلس الوزراء ما هي إلا إجراءات ترقيعه للهروب بعيداً عن حقوق شريحة الجرحى و المعوقين قبل 2003 ودعم من الذين لا يستحقون راتباً تقاعدياً من الذين لا تتجاوز خدمتهم ال 15 سنة كحد أدنى وهم اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات واعضاء مجالس الحكم وووو كل من هم بدرجة خاصة لا يتجاوز خدمته الحد الأدنى كافي مرواغة يا سيادة رئيس مجلس الوزراء وجميع من الرئاسات السابقة من انكم جئتم للإنتقام من شعبنا سواءا” بقايا حزب البعث او ممن رفع السلاح ضد حزب البعث فكلاكم جئتم للإنتقام من شعب جريح مسالم وعليه عليك أن يا سيادة رئيس مجلس الوزراء ان تنسلخ من الانتماء آت الانتقاميه لشعبنا الجريح.