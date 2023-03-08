حقوق النشر والتأليف في صراع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي     

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لمواجهة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬أعمالهم‭ ‬لتوليد‭ ‬محتوى،‭ ‬بدأ‭ ‬المؤلفون‭ ‬أخيراً‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬لحماية‭ ‬حقوقهم،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬معاركهم‭ ‬القضائية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭… ‬ففي‭ ‬أوروبا‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬يميل‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬الوضع‭ ‬قد‭ ‬يتغيّر،‭ ‬بحسب‭ ‬محامين‭.‬‮ ‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قدم‭ ‬ثلاثة‭ ‬فنانين‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ “‬ستايبل‭ ‬ديفيوجن‭” ‬و‭”‬ميدجورني‭” ‬و‭”‬ديفاينت‭ ‬آرت‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬اشتكت‭ ‬وكالة‭ ‬التصوير‭ “‬غيتي‭” ‬ضد‭ “‬ستايبل‭ ‬ديفيوجن‭”. ‬ويحتج‭ ‬المدعون‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬مليارات‭ ‬النصوص‭ ‬أو‭ ‬الصور،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬بـ‭”‬تلقين‭” ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لبناء‭ ‬قدراتها‭.‬‮ ‬

في‭ ‬أوروبا،‭ ‬تتيح‭ ‬مذكرة‭ ‬أوروبية‭ ‬صادرة‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬اعتُمدت‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬دولة‭ ‬بينها‭ ‬فرنسا،‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬البيانات‭”‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المحتوى‭ ‬المحمي‭ ‬بحقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬متاحة‭ ‬للجمهور،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬اعترض‭ ‬صاحب‭ ‬الحقوق‭ ‬صراحة‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬المحامي‭ ‬شارل‭ ‬بوفييه‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬راسين‭” ‬للمحاماة‭ ‬إن‭ “‬هذا‭ ‬الاستثناء‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬المؤلف،‭ ‬المعدّ‭ ‬خصيصاً‭ ‬للسماح‭ ‬بتطوير‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات،‭ ‬لم‭ ‬يلاحظه‭ ‬أحد‭ ‬نسبياً‭”.‬‮ ‬

ويؤكد‭ ‬أن‭ “‬لأغراض‭ ‬البحث،‭ ‬هذا‭ ‬الاستثناء‭ ‬مطلق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معارضة‭ ‬محتملة‭. ‬ولكن‭ ‬للأغراض‭ ‬التجارية،‭ ‬يمكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬رفضه‭ ‬والإشارة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الشروط‭ ‬العامة‭ ‬للموقع،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭”.‬‮ ‬

تكمن‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬احترام‭ ‬رغبتهم‭. ‬إذ‭ ‬يتساءل‭ ‬المحامي‭ ‬بيار‭ ‬بيرو‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬أوغوست‭ ‬دوبوزي‭” ‬للمحاماة‭ “‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬استُخدم‭ ‬عمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التلقين؟‭” ‬الآلي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬‮ ‬

يجيز‭ ‬القانون‭ ‬الأميركي‭ ‬أيضاً‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬البيانات‭ ‬للاستخدام‭ ‬العادل،‭ ‬ما‭ ‬كُرّس‭ ‬خلال‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬غوغل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتحويل‭ ‬الرقمي‭ ‬للكتب‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭.‬‮ ‬

وضع‭ ‬قانوني‭ ‬صعب‭ ‬

بالنسبة‭ ‬للمحتوى‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه،‭ ‬فإن‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬صعب‭. ‬فهل‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬خانة‭ ‬عمليات‭ ‬التزييف،‭ ‬خصوصاً‭ ‬ إذا‭ ‬طلب‭ ‬مستخدم‭ ‬برمجية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منه‭ ‬عملاً‭ “‬بأسلوب‭” ‬المؤلف‭ ‬أو‭ ‬يقلد‭ ‬شعاراً‭ ‬معيناً؟‮ ‬

لا‭ ‬يعترف‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬والأوروبي،‭ ‬مثل‭ ‬القانون‭ ‬الأميركي،‭ ‬بالتزييف‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬محدد‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬المحامي‭ ‬إريك‭ ‬باربري‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬راسين‭” ‬للمحاماة‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حماية‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬أدبي‭ ‬أو‭ ‬أسلوب‭ ‬أو‭ ‬فكرة‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬النشر‭”.‬ ‮ ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المصدر‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬أُنشئت،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬يُطرح‭ ‬تلقائياً‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬يمكن‭ ‬لمفهوم‭ “‬التطفل‭” ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬تُنسخ‭ ‬أعمالهم‭ ‬بواسطة‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهو‭ ‬يعاقب‭ ‬على‭ “‬نهب‭” ‬جهود‭ ‬الآخرين‭.‬ ‮ ‬

ويمنح‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬النسخ‭ ‬تسببت‭ ‬بأرباح‭ ‬فائتة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الحقوق‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فازت‭ ‬دور‭ ‬أزياء‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬دعاوى‭ ‬ضد‭ ‬جهات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الموضة‭ ‬بتهمة‭ ‬سرقة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ “‬عالمها‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬المحامي‭ ‬مارك‭ ‬موسيه‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬أوغوست‭ ‬دوبوزي‭” ‬للمحاماة‭.‬‮ ‬

أخيراً،‭ ‬هناك‭ ‬مسألة‭ ‬الاستخدام‭ ‬التجاري‭ ‬لهذا‭ ‬المحتوى‭. ‬لمن‭ ‬يعود‭ ‬هذا‭ ‬الحق؟‭ ‬وهل‭ ‬يمكن‭ ‬بيعه‭ ‬والإفادة‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر؟‮ ‬

بدايةً،‭ ‬يعتقد‭ ‬المحامون‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليس‭ ‬مالكاً‭ ‬ولا‭ ‬مؤلفاً‭ ‬ولا‭ ‬مسؤولاً‭. ‬ويقول‭ ‬المحامي‭ ‬بيرو‭ “‬تشير‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬شروطها‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستخدم‭ ‬وحده‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬استخدام‭ ‬المحتوى‭”‬،‭ ‬لذلك‭ “‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬تسويقه‭”.‬‮ ‬

هل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُذكر‭ ‬صراحة‭ ‬أن‭ ‬المحتوى‭ ‬متأتٍ‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؟‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بهدف‭ ‬إعلام‭ ‬المستهلكين‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنص‭ ‬مذكرة‭ ‬أوروبية‭ ‬مستقبلية‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬موجب‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشفافية‭.‬‮ ‬

ويبقى‭ ‬موضوع‭ ‬حقوق‭ ‬التأليف‭ ‬والنشر‭. ‬يحدد‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬والأوروبي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬المعني‭ ‬أصلياً‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬المؤلف‭. ‬و‭”‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المؤلف‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬المحامي‭ ‬بوفييه‭.‬‮ ‬‭ ‬ويؤكد‭ ‬المحامي‭ ‬باربري‭ ‬أنه‭ “‬سيكون‭ ‬معقداً‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يقدّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬كمؤلفين‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭”.‬‮ ‬‭ ‬ولم‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬قراراً‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رفض‭ ‬مكتب‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭ ‬أخيراً‭ ‬منح‭ ‬أي‭ ‬حقوق‭ ‬نشر‭ ‬لقصص‭ ‬فكاهية‭ ‬أنشئت‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬‮ ‬

‭ ‬مثال‭ ‬الصورة

ويوضح‭ ‬المحامي‭ ‬بيرو‭ ‬أن‭ “‬هذا‭ ‬هو‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتبعه‭ ‬المحاكم‭ ‬الأوروبية‭. ‬مع‭ ‬تحفظ‭ ‬واحد‭”.‬‮ ‬

ويستشهد‭ ‬بحالة‭ “‬مسرح‭ ‬أوبرا‭ ‬الفضاء‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬صورة‭ ‬أنشئت‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وفازت‭ ‬بمسابقة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وقد‭ ‬أمضى‭ ‬منتج‭ ‬الصورة‭ ‬80‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬تنقيحها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنتج‭ ‬النهائي‭.‬‮ ‬

ويوضح‭ ‬بيرو‭ “‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نعتبر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أن‭ ‬المستخدم‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬مجالاً‭ ‬لحقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭”‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ “‬الإشراف‭ ‬والاختيار‭ ‬والتحليل‭”.‬‮ ‬

وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬منتجات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ستتبع‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬سلكه‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬يُعتبر‭ ‬نتاجاً‭ ‬لأداة‭ ‬وليس‭ ‬عملاً‭ ‬حتى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬

من‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬اعترف‭ ‬بالمصورين‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬أصحاب‭ “‬خيارات‭ ‬إبداعية‭”.‬‮ ‬