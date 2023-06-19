حقوق المسافر – حسين الذكر

هناك أمر غريب لا يمكن السكوت عليه المواطن الذي يرغب بالسفر لقضاء عطلة الصيف ، يذهب الى مكاتب السفر لقطع تذكرة سفر وإستحصال فيزة ثم يذهب الى البنك لتحويل مبلغا من المال بالسعر الرسمي .. المفاجئة حينما يبلغه موظف البنك : ( انك حولت مبلغ السفر ) .. ! والحالة حدثت مع عدد كبير من المسافرين ممن وجدوا انفسهم باحراج شديد بعد ان تبين استغلال جوازهم دون علمهم .. هذه رسالة وصلتني من مواطن عراقي نخبوي ومعروف بنزاهته ووطنيته واعلميته .. لا يريد الا ان تتخذ الجهات المعنية في وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف المعنية الإجراءات اللازمة وان لا يسمح لاي موظف بصرف أموال لجواز سفر الا لحامله الأصلي حصرا .. او مخول بكتاب من كاتب العدل .. حماية لحقوق المواطنة وصد المسيئين والمزورين والجشعين والطارئين ممن يعتاشون على الازمات التي يسهموا بخلقها ويستغلوها لحسابهم الخاص بالتعاون مع الفاسدين من جهات أخرى .. وكذا لمنع وردع الجهات المتلاعبة في المؤسسات المعنية ..نرجو من السيد وزير المالية المحترم وبقية السادة المعنيين المحترمين متابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم .. مع الود والتقدير والدعاء بتقديم كل ما يخدم ويطور اليات خدمة المواطن والدولة !