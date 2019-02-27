هجرة 20 ألفاً من الملاكات الطبية تثير القلق البالغ

حقوق الإنسان ترفض إستقدام أطباء من الخارج للعمل في مستشفيات العراق

بغداد – الزمان

اعربت مفوضية حقوق الانسان في العراق عن قلقها ازاء اعلان وزارة الصحة عن هجرة 20 الف طبيب، مبدية رفضها لفكرة الوزارة استقدام اطباء من الخارج للعمل في المستشفيات العراقية. وقال عضو المفوضية علي أكرم البياتي في بيان امس (نتابع بقلق بالغ ما اعلنت عنه الوزارة من أرقام وإحصائيات خطيرة بشأن ظاهرة هجرة الأطباء فهذا الأمر يتطلب وقفة حقيقية من مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة ، إذ لا يمكن أن تعمل المؤسسة الطبية دون وجود الطبيب كونه الأساس بالإضافة إلى الملاكات المهمة الأخرى أيضاً)، لافتا الى ان (الطبيب العراقي هو الأقدر على التعامل مع المجتمع الذي مرَ بأزمات كثيرة وكبيرة ولا يزال، ولا يمكن التفكير باستبداله بجلب اطباء من دول أخرى مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لأن الوضع الداخلي يحتم على الدولة الحفاظ على الطاقات العراقية في جميع الاختصاصات)، واكد ان (السلبيات الموجودة في القطاع الصحي الذي يلقى فيها اللوم على الطبيب لكونه في الواجهة مع المجتمع، أسبابها كثيرة وأهمها عدم وجود نظام صحي حديث وقلة المؤسسات الصحية وضعف إمكانياتها اضافة الى قلة التخصيصات المالية في الميزانيات السنوية لهذا القطاع والفساد المستشري وضعف الرقابة الذي أثر بشكل واضح في مستوى الخدمات). وكان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قد أكد في تصريح امس إن (السنوات الأخيرة شهدت هجرة 20 ألف طبيب من العراق برغم عدم وجود إحصائية دقيقة بالأرقام)، واضاف ان (دول الجوار والعالم تستقطب الأطباء العراقيين كونهم مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة)، وأشار إلى أن (الأجور المتدنية والتهديدات العشائرية من أبرز الأسباب التي تؤدي لهجرة الملاكات). واكد البدر ان (المؤسسات الصحية تسجل اعتداءات بشكل يومي على الأطباء تبدأ بالسب والشتم والتهديد العشائري وقد تنتهي بالقتل احيانا)، ولفت الى ان (هذه الأسباب تسببت بنقص شديد في الأطر الطبية والتمريضية في الوقت الذي نحاول استقطاب الأطباء المهاجرين من أصحاب الخبرات لسد النقص الحاصل). واشار البياتي الى ان (المرحلة الراهنة تتطلب بذل الجهود من الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسات الصحية وضمان الحفاظ على الأطباء والملاكات الأخرى من أجل تحقيق هذا الهدف)، مطالبا بـ (تفعيل قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 والمادة 230 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي يعاقب بالسجن ما لا يقل عن سنة كل من يقوم بالاعتداء على الطبيب او الموظف اثناء تأدية واجبه)، مشددا على (ضرورة توعية المواطن وتوجيهه بوجود منافذ قانونية واضحة لتقديم الشكوى في حال وجود أي تقصير او انتهاك لحقه في الرعاية الصحية فضلا عن ممارسة دورٍ إيجابي وبناءٍ في الدفاع عن حقوق كل مواطن سواءً كان طبيبا أم مريضا وعدم الترويج لخلق كراهية في المجتمع ضد هؤلاء)، مؤكدا (وجوب العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الطبية وملاكاتها وتشخيص مواقع الخلل في هذه المؤسسات وإيصال المعلومات إلى الجهات المعنية لتقويم عملها ومحاسبة المقصر). ويعيش الأطباء في العراق أجواء خطيرة للغاية في ظل عدم توفير الحماية الكافية لهم داخل المستشفيات وخارجها وبرغم من تفعيل قانون لحمايتهم الا ان اجراءاته ما زالت خجول حتى الان. من جهة اخرى صوت مجلس محافظة النجف على اختيار رضوان الكندي مديرا لدائرة صحة المحافظة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس صوت خلال جلسة اعتيادية عقدها امس برئاسة مجيد زيني وباجماع 22 صوتا من الاعضاء على انتخاب الكندي مديرا عاما لصحة المحافظة).