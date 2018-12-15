حقوق الإنسان تحذّر من خطورة ت سويف مطالب المحتجّين في البصرة

كيطان يتهم الخلية الأمنية بالتقصير وتجاهل حماية المؤسسات

حقوق الإنسان تحذّر من خطورة تسويف مطالب المحتجّين في البصرة

البصرة – الزمان

حذر مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة من خطورة تأخر تنفيذ مطالب ألاهالي مما يؤدي الى تزايد الاحتجاجات الغاضبة والمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل. وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح امس ان (على الحكومة المحلية مراجعة المطالب المشروعة لأهالي البصرة بشكل سريع وجاد كون المتظاهرين لم يشهدوا منذ تموز الماضي المشاريع الكبيرة التي لها من الأثر الكبير على تغيير واقعهم), مشيرا الى ان (المفوضية توصي وتشدد على نبذ الخلافات بين أطراف الحكومة المحلية والاتفاق على أن تكون الجهود كافة لبناء البصرة وليس للخلافات كون المحافظة تعيش أزمة إنسانية كبيرة من نقص الخدمات وتلوث مياهها ومن ناحية البطالة المتزايدة). ووصف رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد كيطان، المحافظ أسعد العيداني بغير الشرعي لحصوله على مقعد نيابي

.وقال كيطان في بيان امس انه (نظرا لما تعانيه البصرة من ضعف في الأداء التنفيذي الذي ألقى بظلاله على تقديم الخدمة الى المجتمع البصري ولعدم شرعية العيداني كونه يتمتع بعضوية مجلس النواب والتي تعد مخالفة دستورية وقانونية دعا مجلس المحافظة امس الى جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد ضمن سلسلة إجراءات قانونية يستطيع النهوض بأعباء المحافظة ويلبي طموحات أبناء البصرة).

وأضاف أنه (برغم هذه الظروف الحرجة التي تعيشها محافظتنا لاحظنا تقصيرا واضحا ومتعمدا من رئيس الخلية الامنية وقائد الشرطة اللذان رفضا وصول القوات الامنية لحماية مؤسسات الدولة وأعضاء الحكومة المحلية والمتظاهرين الأمر الذي أدى إلى عدم وصول أعضاء مجلس المحافظة والمرشحين إلى بناية المجلس من جهة وتعرض بعضهم إلى جراح جراء الاطلاقات النارية).

مؤكدا ان (الاستمرار في الوقوف مع أهالي البصرة وعدم السماح للتجاوز على حقوقهم القانونية والشرعية وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المقصرين).

في غضون ذلك كشف مصدر حكومي عن فشل المجلس في أختيار محافظ جديد خلال جلسته الاستثنائية .

وبحسب مصادر لـ(الزمان) في البصرة فقد اخفق المجلس يوم امس الاول في تمرير انتخاب محافظ جديد خلال جلسته استثنائية حضرها 14 عضواً فقط . وشهدت المحافظة تصعيداً جديداً حينما حوط المتظاهرون مبنى الحكومة المحلية في منطقة المعقل ومنعوا مركبات أعضاء المجلس من دخول أو خروج المبنى، كما طالبوا بعدم عقد جلسة استثنائية لاختيار محافظ جديد وتقاسم المناصب، لتتطور الأحداث لاحقا بوصول تعزيزات أمنية وتحشيد مقابل للتظاهرة وتفريقها وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقطع الشوارع القريبة من مبنى الحكومة لتستمر الأحداث من الواحدة ظهراً ولغاية التاسعة مساءً بعد تسجيل حالات اختناق لمتظاهرين وعناصر امن كما اغلق المتظاهرون طريق خروج اعضاء المجلس من المحافظة وقامت الشرطة بتفريقهم بالرصاص من دون اصابات.

وتعزو المصادر الفشل في عقد هذه الجلسة الى الصراع للاستحواذ على التخصيصات المالية التي صرفت للبصرة ومحاولة لجر البصرة الى مأزق سياسي وامني وخـــــدمي .