حقوق‭ ‬ليست‭ ‬شخصية

فاتح عبدالسلام

هو‭ ‬اعتقاد‭ ‬سائد‭ ‬وواسع‭ ‬الانتشار‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيقات‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬التصرف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المعلومات‭ ‬انما‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬شخصي‭ . ‬المسالة‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬ظاهرها‭ ‬هكذا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬فيديو‭ ‬او‭ ‬صورة‭ ‬او‭ ‬معلومة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬مثلا‭ ‬او‭ ‬سواه‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬محدودة‭ ‬او‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬وهم‭ ‬بدورهم‭ ‬يقومون‭ ‬بتوزيعها‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬اتصالهم‭. ‬وهكذا‭ ‬تحدث‭ ‬عملية‭ ‬انتشار‭ ‬كبيرة‭ ‬لمادة‭ ‬مزيفة‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬صاحب‭ ‬الارسال‭ ‬الأول‭ ‬مدى‭ ‬تزييفها‭ ‬ومقدار‭ ‬الأذى‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تلحقه‭ ‬بأشخاص،‭ ‬أو‭ ‬جهات،‭ ‬أو‭ ‬فئات،‭ ‬او‭ ‬مهن،‭ ‬أو‭ ‬أرزاق‭ ‬ناس‭. ‬والتبرير‭ ‬البسيط‭ ‬عندما‭ ‬تنبه‭ ‬الى‭ ‬خطأ‭ ‬توزيع‭ ‬مادة‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬وغير‭ ‬دقيقة‭ ‬المعلومة،‭ ‬بل‭ ‬مصنوعة‭ ‬على‭ ‬الكذب‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬نية،‭ ‬يأتيك‭ ‬الجواب‭ ‬بأن‭ ‬المادة‭ ‬وصلتني‭ ‬من‭ ‬فلان‭ ‬ووزعتها‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لي‭ ‬بها‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬ذو‭ ‬علاقة‭ ‬أساسية‭ ‬بالمادة‭ ‬السيئة‭ ‬وغير‭ ‬الصحيحة،‭ ‬لأنك‭ ‬كنت‭ ‬وسيطا‭ ‬ناقلا‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬من‭ ‬المُرسل‭ ‬الأول‭. ‬ومع‭ ‬تقدم‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فإن‭ ‬بالإمكان‭ ‬تركيب‭ ‬أصوات‭ ‬وأشكال‭ ‬ووجوه‭ ‬ادمية‭ ‬تشبه‭ ‬البشر‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أي‭ ‬انسان‭ ‬اكتشاف‭ ‬الخلل‭ ‬فيها،‭ ‬وهذه‭ ‬العمليات‭ ‬قد‭ ‬تفيد‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬أخبار‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬وحروب‭ ‬وفايروسات‭ ‬وأحداث‭ ‬وتصرفات‭ ‬وحقوق‭ ‬شخصية‭ ‬أو‭ ‬عامة،‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬الناس‭ ‬بالأذى‭ ‬أو‭ ‬الذعر‭ ‬أو‭ ‬التشكك‭ ‬أو‭ ‬القلق‭ ‬أو‭ ‬الخوف‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬نهج‭ ‬ومسار‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬بشأن‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬الاكل‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أية‭ ‬حاجة،‭ ‬لأنَّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جرى‭ ‬استغلاله‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الناحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬العقول‭. ‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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