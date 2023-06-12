حقائق مذهلة عن الهند – غيداء العلي

أربعة عشر حقيقة لا يمكن لأحد ان يراها الا في الهند، هذا البلد العجيب الرائع والذي يجمع كل المتناقضات في آن، وكل الغرائب والعجائب كذلك، فعلى سبيل المثال كان برنامج الفضاء الهندي منخفض التكلفة للغاية حيث تم نقله وحمله على الدراجات الهوائية وهو بالفعل حدث غريب إذ لم تسبق الهند أي دولة في العالم بأن تنجح في هذا المجال وبتكلفة منخفضة كما فعلت الهند، وليس هذا اغرب شيء اطلاقاً، وانما هناك أربعة عشر نقطة أخرى وهي:

1ـ كانت رحلة الهند الى المريخ هي الأرخص على الاطلاق فقد تمت بواسطة تكنولوجيا محلية 100 بالمئة ، والمهمة كلفت 74مليون دولار فقط

2ـ ان المتعارف عليه هو ان في السنة الواحدة هناك أربعة فصول، لكن الامر يختلف في الهند، اذ هناك ستة فصول بدلاً من أربعة، فقبل ان يحل فصل الخريف يكون هناك فصلاً اسمه فصل الرياح الموسمية (Monsoon) وبعد ان ينتهي فصل الخريف يأتي فصل ما قبل الشتاء (pre-winter) ثم بعد ذلك يأتي الشتاء، وبهذا تكون فصول السنة في الهند (الربيع- الصيف -الرياح الموسمية – الخريف – ما قبل الشتاء – الشتاء).

3ـ توجد في الهند اكثر من 19، 500 لغة، وعلى الرغم ان في الداخل الهندي هناك 122لغة رئيسية و 1599لغة ثانوية ولكن ولا واحدة من هذه المجموعتين هي اللغة الوطنية، فاللغة الهندية (Hindi language) هي اللغة الرسمية للدولة.

بشر نباتيون

5ـ الهند هي ثاني أكبر كتلة بشرية تتكلم اللغة الإنكليزية في العالم، اذ ان فقط 10 بالمئة من شعبها يتكلموا الإنكليزية، علماً ان هذه النسبة التي تبدو ضئيلة لكنها في الواقع تمثل 125 مليون نسمة.

5ـ تمتلك الهند أكبر عدد من البشر النباتيين في العالم، حيث ان 38 بالمئة من الشعب الهندي يعيشون حياتهم كنباتيين لا يأكلوا غير الثمار والاعشاب، وهذا العدد الكبير سببه انتشار الديانة الهندوسية هناك، حيث ان اعداداً كبيرة من الهندوس يعيشوا كنباتيين تعبيراً على احترامهم للحياة والمخلوقات الأخرى.

6ـ هناك فصيلة دم فريدة من نوعها تم اكتشافها في الهند وتسمي فصيلة مومباي، نسبة الى مدينة مومباي او بومباي كما كانت تسمى سابقاً، وتم اكتشاف هذه الفصيلة عام 1953، 4 فقط من كل مليون نسمة تكون دمائهم من الفصيلة هذه.

7ـ شبكة السكك الحديدية الهندية تعتبر واحدة من أضخم الشبكات وطرق القطارات في العالم، يبلغ اجمالي عدد ركاب القطارات في الهند في اليوم الواحد بقدر عدد سكان قارة استراليا، إضافة لذلك فإن السكك الحديدية الهندية تضم أكبر عدد من الموظفين في العالم.

8ـ الملاكمة الهندية (Mary kom) هي الأكثر نجاحاً بين الملاكمين في العالم، فهي الوحيدة التي حصدت 8 اوسمة عالمية وهو الرقم الذي لم يحصل عليه أي ملاكم من الرجال والنساء، اذ حصلت على 6 مداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية.

9ـ هناك قرية في الهند لا توجد فيها أبواب مطلقاً وفي كل بيوتها واسم هذه القرية هي شاني شينغابور وكل من يدخل هذه القرية يلاحظ ان بيوتها تحتوي فقط على الفتحات المصممة للأبواب، ومع ذلك لم يتم تسجيل أي حالة من حالات السرقة في تلك القرية الى الآن.

10ـ تشتهر الهند بأنها موطن البهارات، ولكن ربما لا يعرف أحد ان 70 بالمئة من البهارات الموجودة في العالم كله مصدرها الهند.

11ـ المعبد الذهبي الموجود في الهند يقدم 50.000 وجبة طعام أيام المناسبات الدينية، وفي بعض الأحيان يرتفع هذا الرقم الى 100.000وجبة.

12ـ ان اول صاروخ في الهند تم نقله بواسطة الدراجات وكان هذا عام 1963وهذا الصاروخ الصغير نقل الهند لتدخل ضمن عالم الفضاء، قد تم نقل الصاروخ هذا بشكل أجزاء بواسطة الدراجات الهوائية الى موقع الانطلاق، وايس هذا كل شيء وانما كان موقع الانطلاق كان عبارة كنيسة، ويطلق على هذا الموقع الان (محطة إطلاق الصواريخ الاستوائية).

13ـ عندما نسمع كلمة عصابة يذهب شعورنا نحو الجريمة، لكن في الهند هناك عصابة نسائية تقاتل من اجل الدفاع عن حقوق المرأة، وتسمى هذه العصابة (Gulabi Gang) وهي مجموعة يقظة من النساء واعمارهن بين 18الى 60ظهرت وتأسست من اجل الدفاع عن المرأة ضد الرجال المسيئين الذين يعنفون النساء وهي نشطة في هذا المجال وايضاً في مجال الدفاع عن الأطفال الذين يتم اجبارهم على الزواج.

14ـ هناك قرية في الهند تسمى(piplantri) يقوم سكانها بزراعة 111شجرة في أي وقت تولد فيه طفلة بين أبناء القرية، والجميل ان كل مجتمع القرية يضمن بقاء كل هذه الأشجار على قيد الحياة لحين ان تؤتى ثمارها.

وقد زرعت هذه القرية وفقاً لهذه الحالة أكثر من 300.000 شجرة. واخيراً فإن كل ما تـــــــمت قراءته أعلاه يعد امراً خاصاً بالهـــــــند والمجتمع الهندي.