حفيدة‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬مفاجأة‭ ‬مسابقة‭ ‬المواهب‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كانت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬برنامج‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬Arabs‭ ‬Got‭ ‬Talent،‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬السبت‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬لتخوض‭ ‬مسابقة‭ ‬المواهب‭ ‬بفقرة‭ ‬غنائية‭.‬

بدأت‭ ‬المفاجأة‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬من‭ ‬المتسابقة‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬تدعى‭ ‬سناء‭ ‬نبيل‭ ‬أن‭ ‬تخبرهم‭ ‬عن‭ ‬تاريخها‭ ‬مع‭ ‬الغناء،‭ ‬فكانت‭ ‬إجابتها‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬فنية‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬تكون‭ ‬حفيدة‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬الراحلة‭ ‬الكبيرة‭ ‬أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬وهنا‭ ‬ظهرت‭ ‬الدهشة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الجميع‭ ‬وخاصة‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭.‬

وقالت‭ ‬المتسابقة‭ ‬سناء‭ ‬نبيل‭ ‬خلال‭ ‬تقديمها‭ ‬لنفسها،‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬إن‭ ‬كوكب‭ ‬الشرق‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬تكون‭ ‬شقيقة‭ ‬جدتها‭ ‬من‭ ‬الأم،‭ ‬وأنها‭ ‬تعتبر‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬قدوتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

المطربة‭ ‬الشابة‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفلات‭ ‬المدرسية،‭ ‬ثم‭ ‬تدربت‭ ‬مع‭ ‬المايسترو‭ ‬سليم‭ ‬سحاب،‭ ‬وهي‭ ‬حاليًا‭ ‬طالبة‭ ‬بمعهد‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭.‬

ونجحت‭ ‬المتسابقة‭ ‬سناء‭ ‬نبيل‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬بصوتها‭ ‬أنها‭ ‬فعلا‭ ‬حفيدة‭ ‬كوكب‭ ‬الشرق،‭ ‬وأجبرت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬لها‭ ‬ويصفقوا‭ ‬جميعا‭.‬

بدوره‭ ‬قام‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي،‭ ‬أكثر‭ ‬المعجبين‭ ‬بصوت‭ ‬سناء‭ ‬نبيل،‭ ‬بمنحها‭ ‬”الباز‭ ‬الذهبي“‭ ‬ليعبر‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬شدة‭ ‬إعجابه‭ ‬بصوتها‭.‬