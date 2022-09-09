حفيدا مانديلا وغاندي ووالد محمد الدرّة يشاركون في الزيارة الأربعينية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

شارك توشار حفيد المهاتما غاندي ومانديلا حفيد نيلسون مانديلا ووالد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة ،الزوار في عزاء اربعينية الامام الحسين عليه السلام. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، استقبل في مكتبه بالصحن الحسيني الشريف والد الشهيد محمد الدرة الذي يشارك في مؤتمر نداء الأقصى الدولي الذي انطلقت اعماله برعاية العتبة،الى جانب حضور حفيدي غاندي ومانديلا ووزير الاديان الهنغاري سيرومي صبولج). كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ،مقاطع فيديو تظهر مشاركة عالم الاجتماع والسياسية الروسي ألكسندر دوغين ،الزوار مسيرتهم لاحياء الزيارة الاربعينية بكربلاء. ويعد دوغين من اشهر الفلاسفة ،وهو رئيس قسم الاجتماع للعلاقات الدولية في العلوم الفلسفية بجامعة موسكو الحكومية ،اضافة الى انه مؤلف النظرية السياسية الرابعة التي ترى نفسها الخطوة التالية لانتهاء المدارس الثلاث الليبرالية والاشتراكية والفاشية.