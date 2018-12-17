حفنة‭ ‬من‭ ‬الجوز‭ ‬يومياً‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الامراض‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭: ‬يمنع‭ ‬تناول‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الجوز‭ ‬يومياً‭ ‬تطور‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وسرطان‭ ‬الأمعاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬لعلماء‭ ‬جامعة‭ ‬إلينوي‭ ‬الأمريكية‭.‬وأشار‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬للجوز‭ ‬يظهر‭ ‬بعد‭ ‬تناوله‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬متتالية‭.‬ويقول‭ ‬الباحثون:‭ ‬إن‭ ‬«تناول‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الجوز‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬كمية‭ ‬الأحماض‭ ‬الصفراوية‭ ‬الثانوية‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬كالأحماض‭ ‬الأساسية‭.. ‬وقد‭ ‬بينت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬الأحماض‭ ‬الصفراوية‭ ‬الثانوية‭ ‬ترتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الأمعاء»‭.‬والأحماض‭ ‬المذكورة‭ ‬تنتجها‭ ‬بكتريا‭ ‬الأمعاء‭ ‬وتسبب‭ ‬تلف‭ ‬خلايا‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الجوز‭ ‬يومياً‭ ‬يخفّض‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬البكتريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬للجوز‭ ‬تعتبر‭ ‬غذاءً‭ ‬جيداً‭ ‬للبكتريا‭ ‬المفيدة‭ ‬في‭ ‬الأمعاء،‭ ‬وتكاثرها‭ ‬يزيح‭ ‬البكتيريا‭ ‬السيئة،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والمعدة‭ ‬والأمعاء،‭ ‬بحسب‭ ‬العلماء‭. ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬«روسيا‭ ‬اليوم»‭ ‬فقد‭ ‬بينت‭ ‬حسابات‭ ‬العلماء،‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬30‭ ‬غراماً‭ ‬من‭ ‬الجوز‭ ‬يومياً‭ ‬يمنع‭ ‬الموت‭ ‬المبكر‭ ‬بسبب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬بنسبة‭ ‬55%،‭ ‬كما‭ ‬يخفض‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬بأمراض‭ ‬السرطان،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬سرطان‭ ‬الأمعاء‭ ‬بنسبة‭ ‬45%‭.‬