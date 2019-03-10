حفل يجمع كرم والمهندس

بيروت – الزمان

تغني المطربة اللبنانية نجوى كرم في حفل فني ضخم يشاركها فيه المطرب ماجد المهندس في منطقة الخبر السعودية، وذلك في 28 آذار الجاري ضمن فعاليات حفلات السعودية في الشرقية.وطرحت كرم مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان (الليلة ليلتنا ) وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، وحمل الكليب توقيع إبن شقيق نجوى المخرج كرم كرم، و الأغنية من كلماتها، وألحان سهيل فارس، وتوزيع طارق عاكف.

الى ذلك نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له من فيديو كليب اغنيته الجديدة التي تحمل عنوان القمر ، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.وعلق رمضان على الصورة قائلا : (كليب القمر قريبا .. ثقة في الله نجاح .. إخراج ياسر سامي).واشار موقع الفن (أن رمضان سيكون مكرّماً في لبنان يوم 13 آذار الجاري، ضمن إطار مهرجان (كرستال اورد) الذي يقام للمرّة الأولى في بيروت.