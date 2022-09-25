حفل محمد رمضان بالإسكندرية يثير سخطاً

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

لم‭ ‬يثر‭ ‬فنان‭ ‬مصري‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬مثلما‭ ‬أثار‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬هذا‭ ‬الجدل،‭ ‬فرغم‭ ‬الشعبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬بأغانيه‭ ‬وافلامه‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬آثار‭ ‬موجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السخط‭ ‬والانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬مواقفه‭ ‬أثناء‭ ‬حفلاته‭ ‬والتي‭ ‬تخالف‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬للمجتمع‭ ‬المصري‭ ‬بتقلده‭ ‬ملابس‭ ‬شبه‭ ‬عارية‭ ‬أو‭ ‬بمواقفه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مشكلته‭ ‬مع‭ ‬الطيار‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬التقط‭ ‬معه‭ ‬صور‭ ‬داخل‭ ‬كابينة‭ ‬الطائرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬إيقافه‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬التيار‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضده‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬كبير‭ ‬مما‭ ‬أصابه‭ ‬بحالة‭ ‬نفسية‭ ‬سيئة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬ظهوره‭ ‬بحفل‭ ‬بالإمارات‭ ‬بجانب‭ ‬مجندة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬آثار‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬واسعة‭ ‬رغم‭ ‬تبريره‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬جنسيتها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حركاته‭ ‬الاستفزازية‭ ‬بإلقائه‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬المسبح‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬استفزازا‭ ‬للطبقات‭ ‬الفقيرة‭ . ‬وقد‭ ‬انعكست‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬على‭ ‬شعبيته‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬والمعروفة‭ ‬بأنها‭ ‬أحد‭ ‬معاقل‭ ‬التيارات‭ ‬الإسلامية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التيار‭ ‬السلفي‭ ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬البوستات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واللافتات‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬الجمهور‭ ‬السكندري‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬أتهم‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬محافظ‭ ‬الشرقية‭ ‬السابق‭ ‬رضا‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬بقيادة‭ ‬الحملة‭ ‬ضده‭ ‬وأراد‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتمتع‭ ‬بالشعبية‭ ‬فقرر‭ ‬النزول‭ ‬بنفسه‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬الإسكندرية‭ ‬حيث‭ ‬قوبل‭ ‬بترحاب‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أنصاره‭ ‬،إلا‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للاعتداء‭ ‬أثناء‭ ‬دخوله‭ ‬قهوة‭ ‬الريحاني‭ ‬مما‭ ‬اضطره‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬المطرب‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬حفلته‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بيع‭ ‬منها‭ ‬70‭%‬‭ ‬ووسط‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يحيط‭ ‬بإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬صرح‭ ‬طارق‭ ‬مرتضى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬نقابة‭ ‬المهن‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬النقابة‭ ‬بإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬السكندري‭ ‬رفض‭ ‬نزوله‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تحدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وقرر‭ ‬النزول‭ ‬ووجه‭ ‬كلمات‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬لمحافظ‭ ‬الإسكندرية‭ ‬ودعا‭ ‬طارق‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬منعا‭ ‬لحدوث‭ ‬فتنة‭ ‬وتكدير‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دقيق‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬لمنع‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالات‭ ‬لحدوث‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬المؤيدين‭ ‬والمعارضين‭ ‬له‭ .‬