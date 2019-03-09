حفل توقيع كتاب (عين لندن) للكاتب القصصي فاتح عبدالسلام في الموصل

الموصل – فريد حسن :

اقيم في مدينة الموصل عصر يوم السبت ٩ آذار ٢٠١٩ ، حفل توقيع واهداء المجموعة القصصية ( عين لندن ) للقاص والروائي فاتح عبدالسلام ، نظّمه مقهى قنطرة الثقافي ، أحد ابرز الملتقيات الادبية والفنية في الموصل التي تتعافى يوماً بعد آخر من أثر الفترة الظلامية التي مرّت بها .

وجرى في الحفل الذي حضره نخبة من أدباء وفناني ومثقفي نينوى، اهداء الجمهور المجموعة القصصية ، التي تستلهم أجواءها من عمق الروح العراقية المصاحبة للكاتب المغترب ، وهو يحاكي فيها أجواء لندن واحلام المغتربين هناك . وضمت المجموعة سبع قصص ، وصدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت ، وقالت الدار في تقديم الكتاب :

فاتح عبدالسلام واحد من الكتاب العرب الذين يعيدون للقصة القصيرة اعتبارها في حياة السرد العربي الذي تكسّرت مساراته تحت ضغط تكنولوجيا الاعلام السمعي والبصري .

وتحدث في الامسية اليوم القاص فارس السردار الذي اشرف على تنظيم الحفل ، والشاعر احمد جارلله والشاعر رعد فاضل وآخرون.