حفل تأبيني بذكرى إستشهاد الشيخة أمية

بغداد – الزمان

لمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاد الشيخة أمية الجبارة أقامت عائلة ال جبارة حفلاً تأبينياً على قاعة قرطبة – فندق المنصور ميليا مساء يوم الخميس الماضي وقد كُرِمَ خلاله الفريق الحقوقي الدكتور مارد عبد الحسن الحسون شيخ عام عشائر بني عارض بدرع خاص بمناسبة استشهاد نخلة العراق الباسقة وذلك لدوره الوطني من خلال مساندته بزياراته المتكررة لمضيف عائلة ال جبارة واستصحابه شيوخ العشائر من الوسط والجنوب لمنطقة العلم ابان العمليات الإرهابية لعصابات داعش عندما كان مديراً عاماً لشؤون العشائر في وزارة الداخلية.

بطولات الشهيدة

والقيت كلمات ترحيبية واخرى لمسؤولين في الدولة وقصائد لشعراء ذكرت مآثر وبطولات الشهيدة في تصديها للارهاب الداعشي، وقد ذكر الشيخ مارد ان (وزارة الداخلية كرمت الشهيدة في العلم) مترحماً على روحها الطاهرة شاكراً عائلة الجباره وبالاخص الشيخين خميس ومروان ناجي الجبارة لجهودهما في اقامة هذه الاحتفـالية المتميـزة).