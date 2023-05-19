حفل إفتتاح خليجي 25 يفوز بذهبيتين في إيفينتكس

بغداد- الزمان

فاز حفلُ افتتاح كأس الخليج العربيّ خليجي 25 الذي استضافه الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم في مدينةِ البصرة مطلع العام الحالي، بجائزةِ إيفينتكس الذهبيّة السنوي بنسختها الثالثة عشر. وقال رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال نحن فخورون للغايةِ بهذا الانجازِ الذي يحتفي أيضاً بلحظةٍ تاريخيةٍ للعراق. وبارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم للعراق والعراقيين والجمهور الذي كان أحدَ أهم معالم نجاح البطولة، وضربَ بتشجيعه رقماً قياسياً في حُضوره بملعبي جذع النخلة والميناء الأولمبي. وأوضح إن دور الأشقاء في دول الخليج كان مميزاً للغاية في دعمه وإصراره على الحُضورِ إلى العراق، ودعم إقامةِ بطولة كأس الخليج في العراق. وأردف لقد كان حفلُ الافتتاح رائعاً لتاريخنا وثقافتنا، وبعثَ فينا إحساساً عميقاً بالفخر والعز الوطنيّ، كما أكدَ التزامنا بتقديم تجربةٍ استثنائيةٍ لجمهور كرة القدم. وجاءَ فوز العراق بالذهبية عن فئتي حفل الافتتاح واختيار الجمهور، وذلك في نسخةِ العام الحالي 2023 وهي أحدُ أكثر الجوائز المرموقة في العالم بالفعالياتِ المتميزة والصناعات التسويقيّة الخبيرة، والذي تحتفي فيه جوائز إيفنتكس. وعكس حفلُ الافتتاح المُتميز لخليجي 25 العودةَ التاريخيّة للبطولة إلى العراق بعد 44 عاماً، مع تقديم عرضٍ أسطوري يعكس الثقافةَ والحضارة العراقيّة الغنية. كما استخدمت في حفلِ الافتتاح الوسائطُ المتعددة لسرد المحتوى بطريقةٍ متميزةٍ، عاش فيها الجمهورُ رحلةً آسرةً دمجت فيها التقاليد والتكنولوجيا الحديثة مع الحكاياتِ والقصص القديمة، ويعتبر هذا الإنتاجُ الرائد أولَ عرض مباشر من نوعه في العراق .