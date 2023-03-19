حفل إستقبال لهند القاسمي في الصيد

بغداد – الزمان

برعاية حسنين فاضل معله وعلى هامش مؤتمر سيدات الاعمال الذي رعته النائب صباح التميمي تمت اقامة حفل استقبال للشيخة هند القاسمي والوفد المرافق لها من دولة الامارات العربيه بالاضافة إلى قنصل الامارات في بغداد مع عدد من الوفود العربية عمان ولبنان والمغتربين العرب وبعض الشخصيات العراقية من سيدات ورجال اعمال وعدد من الشخصيات العامه وقد تخلل الاحتفالية حفل لفرقة الفنان قيس الاعظمي بالاضافة لالقاء بعض قصائد الشعر، واختتم بتكريم الضيوف الكرام بالهدايا والدروع والشهادات التقديرية.