حفلة أوسكار بنسختها الهندية تكرّم النجوم في أبوظبي

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬شاخصة‭ ‬نحو‭ ‬مدينة‭ ‬كان‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مهرجانها‭ ‬السينمائي‭ ‬السادس‭ ‬والسبعين،‭ ‬أقيمت‭ ‬حفلة‭ “‬الأوسكار‭” ‬بنسختها‭ ‬الهندية‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬لتكريم‭ ‬أفضل‭ ‬أفلام‭ ‬بوليوود،‭ ‬أكثر‭ ‬قطاعات‭ ‬السينما‭ ‬غزارة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬عالمياً‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تُقام‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ “‬أكاديمية‭ ‬وجوائز‭ ‬الفيلم‭ ‬الهندي‭” (‬Indian‭ ‬Film‭ ‬Academy‭ ‬and‭ ‬Awards‭ – ‬IIFA‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬الاحتفالات‭ ‬في‭ ‬بوليوود،‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬تحديداً‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2022‭.‬

وأطل‭ ‬نجوم‭ ‬بوليوود،‭ ‬من‭ ‬سلمان‭ ‬خان‭ ‬إلى‭ ‬هريثيك‭ ‬روشان‭ ‬مروراً‭ ‬بنورا‭ ‬فتحي‭ ‬وأبهيشيك‭ ‬باتشان‭ ‬وفيكي‭ ‬كوشال‭ ‬وسارة‭ ‬علي‭ ‬خان‭ ‬وكريتي‭ ‬سانون‭ ‬وجاكلين‭ ‬فرنانديز،‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الخضراء‭ ‬للمهرجان،‭ ‬وهو‭ ‬لون‭ ‬تعمّدت‭ ‬بوليوود‭ ‬اختياره‭ ‬بدل‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬التقليدية،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬للجهود‭ ‬البيئية‭.‬

وقالت‭ ‬جاكلين‭ ‬فرنانديز،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬ممثلات‭ ‬بوليوود،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحفلة‭ ‬السنوية‭ ‬تشكّل‭ “‬انفتاحاً‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭”.‬‮ ‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬الممثل‭ ‬الهندي‭ ‬بومان‭ ‬إيراني‭ ‬البالغ‭ ‬63‭ ‬عاماً‭ “‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬لأمثل‭ ‬مجتمع‭ (‬بوليوود‭)”.‬

وقد‭ ‬تصدر‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬فيلم‭ ‬المغامرات‭ ‬الخيالية‭ “‬براهماسترا‭ – ‬الجزء‭ ‬الأول‭: ‬شيفا‭”‬،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬مُنحت‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬البوليسي‭ “‬دريشيام‭” ‬لنيشيكانت‭ ‬كامات‭.‬

وكما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تخللت‭ ‬الحفلة‭ ‬لوحات‭ ‬استعراضية‭ ‬مبهرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عشرات‭ ‬الراقصين‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح،‭ ‬من‭ ‬أشهرهم‭ ‬الكندية‭ ‬المغربية‭ ‬نورا‭ ‬فتحي،‭ ‬نجمة‭ ‬بوليوود‭ ‬الصاعدة‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ “‬تشرفت‭” ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭. ‬وتنتج‭ ‬الهند‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬1600‭ ‬فيلم‭ ‬سنوياً،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬بوليوود‭ ‬مع‭ ‬أفلامها‭ ‬باللغة‭ ‬الهندية‭.‬

ويصدّر‭ ‬البلد‭ ‬الآسيوي‭ ‬العملاق‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬أخيراً‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لناحية‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬مع‭ ‬1‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬نسمة،‭ ‬منتجاته‭ ‬السينمائية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأميركا‭ ‬الشمالية‭.‬

وحطّم‭ ‬فيلم‭ “‬باثان‭”‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬النجم‭ ‬شاروخان،‭ ‬جميع‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬الهندي‭ ‬عقب‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬محققاً‭ ‬حوالى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭. – “‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد‭” -‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يتباين‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬بوليوود‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تفلت‭ ‬السوق‭ ‬الهندية‭ ‬من‭ ‬المنحى‭ ‬المتمثل‭ ‬بتراجع‭ ‬الإقبال‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬ارتياد‭ ‬صالات‭ ‬السينما‭.‬

ومع‭ ‬استخدام‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬الهند‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وجهت‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬لبوليوود،‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬تفاقمت‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬الإغلاق‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭.‬

ويرى‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الإعلامية‭ ‬كاران‭ ‬توراني‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬بات‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬محتويات‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعاً،‭ ‬وبات‭ ‬تالياً‭ ‬أكثر‭ ‬تطلّباً،‭ ‬ويرفض‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بأعمال‭ ‬لا‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تميّز‭ ‬أو‭ ‬تعاني‭ ‬ضعفاً‭ ‬في‭ ‬السيناريو،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إعادات‭ ‬لأعمال‭ ‬سابقة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

ويوضح‭ ‬هذا‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬إيلارا‭ ‬كابيتال‭” ‬الاستثمارية‭ ‬أنه‭ “‬في‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد،‭ ‬شهدنا‭ ‬تغييراً‭ ‬كبيراً‭: ‬فحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬نجم‭ ‬كبير،‭ ‬لن‭ ‬يُقبل‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬مشاهدته‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬السيناريو‭ ‬رديئاً‭”.‬‮ ‬

ويشير‭ ‬توراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأفلام‭ ‬الهندية‭ ‬غير‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬بوليوود‭ ‬تحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬بينها‭ ‬مثلاً‭ ‬فيلم‭ “‬ار‭ ‬ار‭ ‬ار‭” ‬الذي‭ “‬تمايز‭” ‬عن‭ ‬سائر‭ ‬الأفلام‭ ‬الهندية‭ ‬لأن‭ ‬الجمهور‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يكتفي‭ ‬بمشاهدة‭ ‬أفلام‭ ‬تعتمد‭ ‬حصراً‭ ‬على‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭.‬

وفيلم‭ “‬ار‭ ‬ار‭ ‬ار‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬بلغة‭ ‬تيلوغو‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الهند،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بسينما‭ “‬توليوود‭”‬،‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬هوليوود،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬وجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬موسيقى‭ ‬تصويرية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

كذلك،‭ ‬تتعرض‭ ‬بوليوود‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬المتطرفين‭ ‬الهندوس،‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القومي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي،‭ ‬ويدعون‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬ممثلون‭ ‬مسلمون‭.‬