حفروا‭ ‬النهر‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الذهب‭ ‬فانهار‭ ‬بهم‭ ‬المنجم‭ ‬

قندوز‭ ‬(أفغانستان) –‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬أفغاني‭ ‬رسمي‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬منجم‭ ‬ذهب‭ ‬عشوائي‭ ‬حفره‭ ‬قريون‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬نهر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬أفغانستان‭.‬

وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬رستم‭ ‬راقي‭ ‬حاكم‭ ‬إقليم‭ ‬كوهستان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بادخشان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أن‭ ‬قرويين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬هذا‭ ‬النهر‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الذهب،‭ ‬وكانوا‭ ‬حفروا‭ ‬بئرا‭ ‬بعمق‭ ‬60‭ ‬مترا‭ ‬فيه‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الأفغاني‭ ‬«كانوا‭ ‬يستخدمون‭ ‬حفارا‭ ‬لحفر‭ ‬هذه‭ ‬البئر‭ ‬في‭ ‬النهر‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬العمال،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح»‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬نيك‭ ‬محمد‭ ‬نظري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحاكم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬بأعمال‭ ‬الحفر‭ ‬ليسوا‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬«القرويين‭ ‬يقومون‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رقابة‭ ‬حكومية»‭.‬

وتابع‭ ‬نظري‭ ‬«أرسلنا‭ ‬فرقة‭ ‬إنقاذ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القرويين‭ ‬كانوا‭ ‬باشروا‭ ‬رفع‭ ‬الجثث»‭.‬

وتعتبر‭ ‬ولاية‭ ‬بادخشان‭ ‬منطقة‭ ‬جبلية‭ ‬معزولة‭ ‬تكثر‭ ‬فيها‭ ‬الانهيارات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬الثلوج‭.‬

إلا‭ ‬أنها‭ ‬غنية‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طالبان‭.‬