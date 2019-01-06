حفروا‭ ‬النهر‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الذهب‭ ‬فانهار‭ ‬بهم‭ ‬المنجم‭ ‬

قندوز (أفغانستان) – (أ ف ب): أعلن مصدر أفغاني رسمي أن 30 شخصا على الأقل قتلوا الأحد في انهيار منجم ذهب عشوائي حفره قريون في مجرى نهر في شمال شرق أفغانستان.
وأوضح محمد رستم راقي حاكم إقليم كوهستان في ولاية بادخشان في تصريح لوكالة فرانس برس، أن قرويين يعملون في مجرى هذا النهر بحثا عن الذهب، وكانوا حفروا بئرا بعمق 60 مترا فيه عندما انهار. وأضاف المسؤول الأفغاني «كانوا يستخدمون حفارا لحفر هذه البئر في النهر عندما انهار كل شيء على عشرات العمال، ما أدى الى مقتل ثلاثين شخصا وإصابة سبعة آخرين بجروح».
من جهته قال نيك محمد نظري المتحدث باسم الحاكم لوكالة فرانس برس، إن الأشخاص الذين كانوا يقومون بأعمال الحفر ليسوا من المحترفين في هذا المجال، موضحا أن «القرويين يقومون بهذا النوع من الأعمال منذ عقود من دون أي رقابة حكومية».
وتابع نظري «أرسلنا فرقة إنقاذ، إلا أن القرويين كانوا باشروا رفع الجثث».
وتعتبر ولاية بادخشان منطقة جبلية معزولة تكثر فيها الانهيارات خاصة في فصل الشتاء بسبب تراكم الثلوج.
إلا أنها غنية بالموارد الطبيعية التي تستثمر في غالب الأحيان بشكل غير شرعي خصوصا من قبل طالبان.