حفاوة بولادة أول حيوان باندا في فرنسا والاستعداد لنقله إلى الصين

اورليان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُنقَل‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يونيو‭ ‬يوان‭ ‬منغ،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬صغير‭ ‬باندا‭ ‬يولد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2017‭ ‬داخل‭ ‬حديقة‭ “‬زوبارك‭ ‬بوفال‭” ‬للحيوانات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانتينيان،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المسوؤلون‭ ‬فيها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬امس‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬رودولف‭ ‬دولور‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الباندا‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬بالغاً،‭ ‬سيُنقَل‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬تشنغدو‭ ‬للأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالباندا‭ ‬العملاقة‭ ‬وتكاثرها‭ ‬في‭ ‬الصين‭ “‬بهدف‭ ‬إنجاب‭ ‬صغار‭ ‬من‭ ‬أنثى‭ ‬لا‭ ‬تربطه‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬قرابة‭”.‬

وسيقيم‭ ‬يوان‭ ‬منغ‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬اسمه‭ “‬تحقيق‭ ‬حلم‭” ‬بالصينية،‭ ‬في‭ ‬متنزهات‭ ‬سيتشوان‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬أصل‭ ‬والديه‭ ‬إليها‭.‬

وأكد‭ ‬ديلور‭ ‬أنّ‭ “‬الباندا‭ ‬لن‭ ‬يُطلَق‭ ‬في‭ ‬البرية،‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬يُعاد‭ ‬دمج‭ ‬صغاره‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬الجيني‭ ‬لإطلاقها‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭”.‬

وسيُخضَع‭ ‬الباندا‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬لحجر‭ ‬صحي‭.‬

وفي‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬سيُنقل‭ ‬الباندا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬داخل‭ ‬شاحنة‭ ‬مكيفة،‭ ‬وسيرافقه‭ ‬مقدم‭ ‬رعاية‭ ‬متخصص‭ ‬وطبيب‭ ‬بيطري‭ ‬من‭ ‬بوفال‭ ‬إلى‭ ‬تشنغدو‭.‬

وكان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يُنقل‭ ‬يوان‭ ‬منغ‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬عند‭ ‬بلوغه‭ ‬الثالثة‭ ‬أو‭ ‬الرابعة،‭ ‬لكن‭ ‬فترة‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مُددت‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وقال‭ ‬ديلور‭ “‬إنّ‭ ‬نقل‭ ‬الباندا‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬مؤثرة‭ ‬لنا،‭ ‬وتشكل‭ ‬‮ ‬في‭ ‬ذاتها‭ ‬حدثاً‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المسار‭ ‬المنطقي‭ ‬لهذا‭ ‬الحيوان‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬المهم‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬حفظ‭ ‬الأنواع‭”.‬

وتابع‭ “‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يُنقل‮ ‬يوان‭ ‬منغ‭ ‬أصلاً‭ ‬لأنّ‭ ‬الاختلاط‭ ‬مع‭ ‬والده‭ ‬ليس‭ ‬جيداً‭”.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬أعارت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬لفرنسا‭ ‬هوان‭ ‬هوان‭ ‬ويوان‭ ‬زي،‭ ‬والدا‭ ‬يوان‭ ‬منغ،‭ ‬اللذين‭ ‬باتا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬بوفال‭ ‬للحيوانات‭.‬

ومُددت‭ ‬أخيراً‭ ‬فترة‭ ‬إقامة‭ ‬حيواني‭ ‬الباندا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2027‭.‬

وخارج‭ ‬الأراضي‭ ‬الصينية،‭ ‬ثمة‭ ‬فقط‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬تضم‭ ‬الباندا‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬رمزاً‮ ‬صينياً‭ ‬للصداقات‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

والباندا‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الحمراء‭ ‬للأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة،‭ ‬لأسباب‭ ‬أهمها‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬موائلها‭. ‬وبينما‭ ‬كانت‭ ‬تُصنف‭ ‬ضمن‭ ‬الأنواع‭ “‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭”‬،‭ ‬خُفّض‭ ‬تصنيفها‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬خانة‭ ‬الحيوانات‭ “‬المعرضة‭ ‬للانقراض‭”‬،‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬الصينية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حمايتها‭ ‬ومشاريع‭ ‬إعادة‭ ‬التحريج‭.‬