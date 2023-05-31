حظر 6 من المحاصيل المستوردة عبر كردستان يدخل حيز التنفيذ

ديالى ـــ سلام الشمري

أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ديالى ، عن دخول قرار حظر ستة من المحاصيل الزراعية المستوردة عبر كردستان.

وقال عضو الاتحاد في ديالى احمد خليل لـ (الزمان) امس، ان ( حظر دخول المحاصيل الزراعية المستوردة من 4 طرق قادمة من اقليم كردستان صوب ديالى ومنها الى بقية المحافظة دخل حيز التنفيذ ) .

واضاف ،ان (ستة محاصيل زراعية مشمولة برزنامة الحظر لوزارة الزراعة ابرزها الطماطم والخيار والرقي والبطيخ مؤكدا بان “السيطرات الأمنية منعت دخول اية محاصيل مستوردة قادمة من الاقليم ) . واشار الى ان ( حظر دخول المحاصيل الزراعية ستؤدي الى انعاش الانتياح المحلي وتمنع اغراق الاسواق بالمستورد وبالتالي ستؤدي الى منع تكبد المزارعين خسائر مادية كبيرة ) .