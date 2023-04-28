حظر مشاركة الأقزام في عروض مصارعة الثيران

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حظر‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسباني‭ ‬امس‭ ‬عروض‭ ‬مصارعة‭ ‬ثيران‭ ‬توصف‭ ‬بالترفيهية‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أشخاص‭ ‬مصابون‭ ‬بالتقزم،‭ ‬وقوبلت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بإشادات‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بينما‭ ‬انتقدها‭ ‬من‭ ‬يمارسون‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭. ‬وظهرت‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تُطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ “‬مصارعة‭ ‬الثيران‭ ‬للأقزام‭”‬،‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬لتسلية‭ ‬الحاضرين‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬مصارعة‭ ‬الثيران‭.‬

ويتنكر‭ “‬مصارعو‭ ‬الثيران‭ ‬الأقزام‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬تسمية‭ ‬يطلقونها‭ ‬على‭ ‬أنفسهم،‭ ‬بزيّ‭ ‬رجال‭ ‬إطفاء‭ ‬ويطاردون‭ ‬الثيران‭ ‬الصغيرة‭ ‬بهدف‭ ‬إضحاك‭ ‬المتفرجين‭. ‬وفيما‭ ‬يشهد‭ ‬عددهم‭ ‬انخفاضاً‭ ‬فقدت‭ ‬عروضهم‭ ‬شعبيتها‭. ‬ويحظر‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الخميس‭ “‬العروض‭ ‬أو‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬يُستخدَم‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬إعاقة‭(…) ‬لإثارة‭ ‬سخرية‭ ‬الحاضرين‭ ‬أو‭ ‬استهزائهم‭”.‬

ويرمي‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬إسبانيا‭ ‬تمتثل‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬التمييز‭ ‬الممارس‭ ‬تجاه‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الملكية‭ ‬للمعوقين‭ ‬إن‭ ‬مدريد‭ “‬عززت‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حظر‭ ‬العروض‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تهين‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعوقين‭”.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬اللجنة‭ ‬خيسوس‭ ‬مارتن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ “‬جعلت‭ ‬فتيات‭ ‬وفتياناً‭ ‬كثراً‭ ‬يحضرون‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬المخزية‭ ‬برفقة‭ ‬أشخاص‭ ‬بالغين،‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسخروا‭ ‬من‭ ‬الاختلاف‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإعاقات‭ ‬الذي‭ ‬يمارسون‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬أكدوا‭ ‬أنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملهم‭ ‬هذا‭ ‬بالاحترام‭ ‬والتقدير،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬سبل‭ ‬عيشهم‭ ‬كانت‭ ‬لتكون‭ ‬مهددة‭ ‬لولا‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭. ‬وتظاهرت‭ ‬مجموعة‭ ‬منهم‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬قبيل‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القانون،‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬إقراره‭.‬