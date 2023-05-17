ناحية العظيم تعلن عن إنطلاق موسم تسويق محصول الرقي

حظر شامل على حركة المواشي‮ ‬والأغنام بمنطقة زراعية في‮ ‬بلدروز

ديالى ـــ سلام الشمري‮ ‬

اعلنت ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص في‮ ‬محافظة ديالى عن‮ ‬،‮ ‬انطلاق‮ ‬موسم تسويق محصول الرقي‮ ‬الذي‮ ‬تعتبره الناحية من اجود انواع الرقي‮ ‬المحلي،‮ ‬فيما طالبت بوقف استيراده خلال التسويق‮.‬

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ضيفان‮ ‬العبيدي‮ ‬لــ‮ (‬الزمان‮) ‬أمس،‮ ‬إن‮ (‬موسم الرقي‮ ‬انطلق في‮ ‬الناحية بشكل محدود حاليا،‮ ‬وقد تأخر عن موعده بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر مقارنة بالموسم الماضي‮) .‬

وبين‮ ‬العبيدي‮ ‬،‮ ‬أن‮ ( ‬خطة زراعة الرقي‮ ‬تجاوزت‮ ‬5000‮ ‬دونم،‮ ‬ما‮ ‬يبشر بإنتاجية عالية ووفيرة تتجاوز‮ ‬3000‮ ‬طن،‮ ‬وتسويق اغلب الانتاج الى المحافظات الاخرى،‮ ‬مشيرا الى ان ذروة الموسم تشتد خلال الأيام القادمة‮) .‬

طبقات اجتماعية

وطالب‮ ‬العبيدي‮ ‬بــ‮ (‬إغلاق أبواب استيراد الرقي‮ ‬الأجنبي‮ ‬لحين انتهاء موسمه في‮ ‬العظيم لإنقاذ آلاف المزارعين من كوارث معيشية مع مراعاة أسعار المنتج بما‮ ‬يلائم دخل جميع الطبقات الاجتماعية‮) .‬

وأعلن المستشفى البيطري‮ ‬في‮ ‬محافظة ديالى‮ ‬،‮ ‬فرض حظر شامل على حركة المواشي‮ ‬والاغنام على منطقة زراعية في‮ ‬قضاء بلدروز‮ ‬لمدة‮ ‬14‮ ‬يوما‮.‬

وقالت مـــــدير المستشفى البيطري‮ ‬في‮ ‬ديالى ابتســـــام محمد القيسي‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬أمس،‮ ‬انه‮ (‬تم تأكيد اصابة قصاب بمرض الحمى النزفية في‮ ‬منطقة المسعودية بقضاء بلدروز‮) ‬،‮ ‬لافتة الى‮ (‬اتخاذ قرار بفرض حظر شامل على حركة المواشي‮ ‬والاغنام في‮ ‬دائرة قطرها‮ ‬15كم كأجراء وقائي‮ ‬عاجل‮).‬

واضافت القيسي‮ ‬،‮ ‬ان‮ (‬الاصابة تعد الرابعة خلال الاسابيع‮ ‬8 الماضية وان فرض حظر شامل اجراء وقائي‮ ‬معتمد في‮ ‬احتواء مرض الحمى النزفية الذي‮ ‬ينتقل من الحيوانات المصابة الى الانسان وتقود مضاعفاته في‮ ‬بعض الأحيان‮).‬

واشارت الى‮ (‬ضرورة تفاعل الاهالي‮ ‬مع طرق الوقاية من مرض الحمى النزفية لتفادي‮ ‬تسجيل المزيد من الاصابات في‮ ‬ديالى‮). ‬

الى ذلك قال مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي،‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬،‮ ‬ان‮ (‬وتيرة رصد واغلاق الصيدليات والمذاخر الوهمية في‮ ‬2023‮ ‬تصاعدت بنسبة‮ ‬50‮ ‬بالمئة‮ ‬ قياسا بالسنوات الماضية مع دعم كبير من قبل القوى الامنية لحملات الرصد والتفتيش التي‮ ‬طالت اكثر من‮ ‬100‮ ‬منطقة في‮ ‬ديالى‮).‬

واضاف العزاوي‮ ‬،‮ ‬ان‮ (‬نحو‮ ‬20 صيدلية ومذخر وهمي‮ ‬اغُلق وتم احباط ضخ‮ ‬3 اطنان من الادوية مجهولة المصدر‮) ‬،‮ ‬لافتا الى ان‮ (‬تلك الادوية هي‮ ‬مصدر خطر على حياة المرض لعدم معرفة كفاءتها ومضاعفاتها الجانبية‮).‬

وأوضح مدير اعلام صحة ديالى،‮ ‬أن‮ ( ‬70‮ ‬بالمئة من عمليات رصد الصيدليات الوهمية تتم من خلال معلومات‮ ‬يقدمها الاهالي؛ بسبب تعاونهم الايجابي‮ ‬مع فرق الرقابة‮).‬

واعلنت مديرية زراعة محافظة ديالى‮ ‬،‮ ‬تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ ‬من محصول القمح للموسم الحالي‮ ‬رغم تقليص الخطة الشتوية‮ ‬،‮ ‬مشيرة ان عملية الحصاد‮ ‬تسير بنجاح كبير دون أي‮ ‬عراقيل‮.‬

وقال مدير الزراعة اياد ذياب الجبوري‮ ‬لــ‮ (‬الزمان‮) ‬،‮ ‬إن‮ (‬إنتاج القمح للموسم الحالي‮ ‬سيتجاوز‮ ‬230 ألف طن رغم تقليص الخطة الشتوية وتذبذبها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة بسبب أزمة المياه‮). ‬

واكد الجبوري‮ ‬،‮ ‬عن‮ (‬سير عملية الحصاد بنجاح كبير دون أي‮ ‬عراقيل أو مشاكل،‮ ‬مشيرا إلى بدء تسليم مستحقات المزارعين دون أي‮ ‬تأخير من قبل وزارة التجارة وفق جدول وآلية منظمة‮).‬

دخل متوسط

كما اعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة‮ ‬عن تجاوز حجم استثمارات قطاع الاسكان حاجز الـ‮ ‬200‮ ‬مليون دولار‮ ‬،‮ ‬فيما اكدت ان هناك سلبيات‮ ‬في‮ ‬القطاع حالت‮ ‬دون‮ ‬استفادة اصحاب الدخل المتوسط‮ .‬

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬،ان‮ (‬الاستقرار الامني‮ ‬اهم ركائز عودة احياء قطاع الاستثمارات في‮ ‬الاسكان في‮ ‬بعقوبة وبقية مدن ديالى‮) ‬،‮ ‬موضحا ان‮ (‬تلك الاستثمارات تتركز بنحو‮ ‬60‮ ‬بالمئة‮ ‬ في‮ ‬مركز المحافظة بسبب الطلب المتزايد على الوحدات الجديدة بنسبة تصل الى اكثر من‮ ‬50‮ ‬بالمئة‮ ‬ قياسا مع بقية المدن‮) .‬

واضاف الحيالي‮ ‬،ان‮ (‬الاستثمارات المرصودة في‮ ‬قطاع الاسكان على مستوى ديالى تصل الى‮ ‬200‮ ‬مليون دينار‮ ‬،‮ ‬ما‮ ‬يشير الى امكانية ان‮ ‬يتحول الاستثمار الى نافذة مهمة في‮ ‬حل جزء من ازمة السكن‮) .‬

واشار الى انه‮ ( ‬رغم دعمنا لمبدأ الاستثمار لكن هناك سلبيات‮ ‬في‮ ‬القطـاع حالت‮ ‬دون‮ ‬شراء‮ ‬الوحدات من قبل اصحاب الدخل المتوسط‮ ‬كون أسعارها تتراوح من‮ ‬180‮-‬300‮ ‬مليون دينار بالوقت الحالي‮ ‬وهي‮ ‬مبالغ‮ ‬طائلة‮ ‬غير متوفرة‮) . ‬