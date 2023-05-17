ناحية العظيم تعلن عن إنطلاق موسم تسويق محصول الرقي
حظر شامل على حركة المواشي والأغنام بمنطقة زراعية في بلدروز
ديالى ـــ سلام الشمري
اعلنت ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى عن ، انطلاق موسم تسويق محصول الرقي الذي تعتبره الناحية من اجود انواع الرقي المحلي، فيما طالبت بوقف استيراده خلال التسويق.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ضيفان العبيدي لــ (الزمان) أمس، إن (موسم الرقي انطلق في الناحية بشكل محدود حاليا، وقد تأخر عن موعده بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر مقارنة بالموسم الماضي) .
وبين العبيدي ، أن ( خطة زراعة الرقي تجاوزت 5000 دونم، ما يبشر بإنتاجية عالية ووفيرة تتجاوز 3000 طن، وتسويق اغلب الانتاج الى المحافظات الاخرى، مشيرا الى ان ذروة الموسم تشتد خلال الأيام القادمة) .
طبقات اجتماعية
وطالب العبيدي بــ (إغلاق أبواب استيراد الرقي الأجنبي لحين انتهاء موسمه في العظيم لإنقاذ آلاف المزارعين من كوارث معيشية مع مراعاة أسعار المنتج بما يلائم دخل جميع الطبقات الاجتماعية) .
وأعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى ، فرض حظر شامل على حركة المواشي والاغنام على منطقة زراعية في قضاء بلدروز لمدة 14 يوما.
وقالت مـــــدير المستشفى البيطري في ديالى ابتســـــام محمد القيسي لـ (الزمان) أمس، انه (تم تأكيد اصابة قصاب بمرض الحمى النزفية في منطقة المسعودية بقضاء بلدروز) ، لافتة الى (اتخاذ قرار بفرض حظر شامل على حركة المواشي والاغنام في دائرة قطرها 15كم كأجراء وقائي عاجل).
واضافت القيسي ، ان (الاصابة تعد الرابعة خلال الاسابيع 8 الماضية وان فرض حظر شامل اجراء وقائي معتمد في احتواء مرض الحمى النزفية الذي ينتقل من الحيوانات المصابة الى الانسان وتقود مضاعفاته في بعض الأحيان).
واشارت الى (ضرورة تفاعل الاهالي مع طرق الوقاية من مرض الحمى النزفية لتفادي تسجيل المزيد من الاصابات في ديالى).
الى ذلك قال مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، لـ (الزمان) ، ان (وتيرة رصد واغلاق الصيدليات والمذاخر الوهمية في 2023 تصاعدت بنسبة 50 بالمئة قياسا بالسنوات الماضية مع دعم كبير من قبل القوى الامنية لحملات الرصد والتفتيش التي طالت اكثر من 100 منطقة في ديالى).
واضاف العزاوي ، ان (نحو 20 صيدلية ومذخر وهمي اغُلق وتم احباط ضخ 3 اطنان من الادوية مجهولة المصدر) ، لافتا الى ان (تلك الادوية هي مصدر خطر على حياة المرض لعدم معرفة كفاءتها ومضاعفاتها الجانبية).
وأوضح مدير اعلام صحة ديالى، أن ( 70 بالمئة من عمليات رصد الصيدليات الوهمية تتم من خلال معلومات يقدمها الاهالي؛ بسبب تعاونهم الايجابي مع فرق الرقابة).
واعلنت مديرية زراعة محافظة ديالى ، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح للموسم الحالي رغم تقليص الخطة الشتوية ، مشيرة ان عملية الحصاد تسير بنجاح كبير دون أي عراقيل.
وقال مدير الزراعة اياد ذياب الجبوري لــ (الزمان) ، إن (إنتاج القمح للموسم الحالي سيتجاوز 230 ألف طن رغم تقليص الخطة الشتوية وتذبذبها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة بسبب أزمة المياه).
واكد الجبوري ، عن (سير عملية الحصاد بنجاح كبير دون أي عراقيل أو مشاكل، مشيرا إلى بدء تسليم مستحقات المزارعين دون أي تأخير من قبل وزارة التجارة وفق جدول وآلية منظمة).
دخل متوسط
كما اعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة عن تجاوز حجم استثمارات قطاع الاسكان حاجز الـ 200 مليون دولار ، فيما اكدت ان هناك سلبيات في القطاع حالت دون استفادة اصحاب الدخل المتوسط .
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ (الزمان) ،ان (الاستقرار الامني اهم ركائز عودة احياء قطاع الاستثمارات في الاسكان في بعقوبة وبقية مدن ديالى) ، موضحا ان (تلك الاستثمارات تتركز بنحو 60 بالمئة في مركز المحافظة بسبب الطلب المتزايد على الوحدات الجديدة بنسبة تصل الى اكثر من 50 بالمئة قياسا مع بقية المدن) .
واضاف الحيالي ،ان (الاستثمارات المرصودة في قطاع الاسكان على مستوى ديالى تصل الى 200 مليون دينار ، ما يشير الى امكانية ان يتحول الاستثمار الى نافذة مهمة في حل جزء من ازمة السكن) .
واشار الى انه ( رغم دعمنا لمبدأ الاستثمار لكن هناك سلبيات في القطـاع حالت دون شراء الوحدات من قبل اصحاب الدخل المتوسط كون أسعارها تتراوح من 180-300 مليون دينار بالوقت الحالي وهي مبالغ طائلة غير متوفرة) .