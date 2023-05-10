حضور كبير للنجوم من أجل المشاركة بسحب قرعة كأس آسيا 2023 في قطر

الدوحة – وكالات

يشارك عدد كبير من أفضل نجوم قارة آسيا، وذلك في سحب قرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يقام اليوم الخميس في دار كاتارا للأوبرا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر أفضل 24 منتخب وطني في القارة، تحديد مسار المنافسة في دور المجموعات.وسوف يتواجد سبعة نجوم من إيقونات كرة القدم الآسيوية، من أجل المساعدة في إجراء القرعة الذي يقوم به داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت الدوحة. وتم اختيار النجوم المساعدين لسحب القرعة من أجل تمثيل المناطق الخمس في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيشاركون في سحب قرعة دور المجموعات للنسخة 18 من جوهرة بطولات قارة آسيا.ومن ضمن المشاركين في سحب القرعة النجم القطري حسن الهيدوس، الذي ساهم كقائد لمنتخب بلاده في الفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، ويشارك معه أيضاً الأوزبكي سيرفر دجيباروف الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

كما تضم قائمة النجوم المشاركين في سحب قرعة اثنين من اللاعبين الذين حظوا بشهرة واسعة على مستوى العالم، وهما الأسطورة الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ أحد أنجح اللاعبين تاريخياً في قارة أوروبا، والنجم الأسترالي تيم كاهيل.

سحب قرعة

وتتضمن قائمة المشاركين في سحب القرعة للمرة الأولى تواجداً نسائياً، من خلال حضور يوشيمي ياماشيتا وسون وين ومايمول روكي.وتعتبر ياماشيتا من أبرز الحكمات في اليابان، وكانت أول امرأة تشارك في إدارة مباراة ضمن كأس العالم للرجال، وذلك خلال كأس العالم 2022 في قطر، في حين أن الصينية سون وين كانت القائدة السابقة لمنتخب الصين وقد فازت بجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة والحذاء الذهبي للهدافة خلال كأس العالم للسيدات 1999 في الولايات المتحدة، وهي تعتبر من ضمن أفضل اللاعبات في تاريخ كرة القدم النسائية.

أما الهندية مايمول روكي، فقد كانت أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب منتخب الهند للسيدات، وذلك عام 2017 وهي تشرف حالياً على تدريب منتخب الهند للشابات تحت 20 عاماً.وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: بعد ثلاث سنوات من المنافسة المثيرة في التصفيات، كل الأعين موجهة إلى قرعة النهائي التي تقام يوم الخميس.وأضاف: هنالك إثارة بانتظار تحديد مسار المنافسة لأفضل المنتخبات في قارة آسيا، وأنا واثق تماماً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، سيقومون بتنظيم حدث على مستوى عالمي يوم الخميس.

وأوضح: أنا كذلك واثق أن الجميع يتطلعون لمشاهدة تواجد نجوم كرة القدم الآسيوية، والذين سيساهم حضورهم في تعزيز مكانة وأهمية حفل سحب القرعة في الدوحة.

من جهته قال حسن الهيدوس: ستكون هذه لحظة رائعة بالنسبة لي من خلال الحصول على فرصة قيادة منتخب قطر على أرضنا، وذلك في أهم حدث بكرة القدم الآسيوية، وذلك من أجل الدفاع عن اللقب أمام مواطني بلادي.

وأردف بالقول: استضافة كأس آسيا هنا عبر رقم تاريخي للمرة الثالثة، وبعد 12 عاماً على إقامة البطولة في المرة الماضية هنا، يعتبر شرف كبير بالنسبة لنا، وأنا عندي ثقة كاملة في أننا سننظم بطولة رائعة، وذلك اعتباراً من حفل سحب القرعة، حيث نرحب بالجميع في بلدنا الرائع.

مسار المنافسة

ومع ترقب جميع المنتخبات المشاركة للتعرف على مسار المنافسة بالنسبة لها، فإنه ينتظر أن يحضر سحب القرعة مدربي المنتخبات الـ24 المنتخبات المشاركة، حيث سيكون المذيع الرياضي الشهير جون دايكس مضيفاً للحفل.

وقال بارك جي-سونغ الذي كان شارك للمرة الأخيرة في كأس آسيا عام 2011 في قطر، عندما قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث: أنا سعيد للغاية بالمشاركة في سحب قرعة النهائيات في الدوحة، إلى جانب زملائي نجوم قارة آسيا، حيث نقوم بقطع خطوة كبيرة من أجل كأس آسيا 2023 ي قطر.

وتابع: لا زال عندي ذكريات جيدة من مــــــشاركتي في كأس آسيا 2011 في قطر، وقد قــــــامت البلاد بتحقـــــــــيق خطـــــــوات كبيرة على صــــــعيد التطور كدولة منظمة مميزة، وأنا واثق أن نسخة عام 2023 من كأس آســــــيا ستــــــكون الأكبر والأفضل.