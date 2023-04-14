حضور في القلوب – مازن الحيدري

ليس من السهل إختصار مايربطنا بالإمام علي عليه السلام ، فهو يمثل قيم العدالة والإيمان والشجاعة والزهد والثبات وكل القيم النبيلة التي يحترمها البشر على إختلاف معتقداتهم ودياناتهم ومذاهبهم وليس المسلمين فقط .. وليس هناك من توصيف مختصر لسيرة الأمام أروع من (وليد الكعبة وشهيد المحراب ) وما بين اللحظتين تاريخ مليء بالمواقف والدروس والحكم التي عاشها .. لتكن ذكرى استشهاده مناسبة لاستحضار القيم التي جسدها الإمام قولاً وفعلاً ،، فالحزن وحده لا يليق بمن فاز في لحظة موته ليبقى حاضرا في القلوب والنفوس ..