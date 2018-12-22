عبدالزهرة زكي يطلق ديوانه الغربي

حضور عراقي ملموس والطريحي يصحبنا إلى بيت القارئات – عكاب سالم الطاهر

هي المرة الثالثة التي اصل فيها بيروت ، لحضور معرض الكتاب.

كانت الاولى عام 2005 .حينها كانت جراح الوطن العراقي تنزف بغزارة.حيث اطبق الاحتلال الامريكي البغيض على بلادنا.

صباح يوم سفري ، علمتُ ان الجهات السورية اوقفت ، بشكل مؤقت ، دخول العراقيين ، براً ،مباشرة من العراق الى سورية.وهكذا توجهتُ نحو الاردن ومنها الى سورية ولبنان. وكانت اجراءات الجهات الامنية اللبنانية تجاه العراقيين الداخلين الى لبنان مبالغ فيها..

لكني ، مثل غيري من العراقيين ،قدمتُ ما طلبه الجانب اللبناني من وثائق. وهكذا دخلتُ. وزرتُ معرض الكتاب.وفي مثل هذه الايام من العام الماضي ، كنتُ في بيروت للغرض نفسه.وكان المعرض يحمل التسلسل (61)

وظهر يوم السبت 8/12/2018 كنتُ احطُ الرحال في بيروت..ضمن مجموعة قاربت الخمسين شخصاً بين ناشرين ومكتبيين وادباء.والهدف الرئيسي : زيارة المعرض.

مشاركة عراقية

تمثلت المشاركة العراقية في معرض بيروت العربي والدولي للكتاب 62.. بمجموعتين :مجموعة نظمها الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين .وقد وصلت يوم الخميس 6/12/2018 ومجموعة نظمتها مكتبة سطور.وكنت ضمن هذه المجموعة ..ووصلت هذه المجموعة يوم السبت 8/12/2018.

كانت اقامة المجموعتين في فندقين.. وزار المعرض رئيس اتحاد الناشرين العراقيين المكتبي المعروف الدكتور عبدالوهاب الراضي .

ومع تنوع وتعدد العراقيين الذين حضروا المعرض ،يصبح الحضور العراقي ملموساً

فعاليات المعرض

وقدر تعلق الامر بالحضور العراقي ، كانت هناك فعاليات على هامش المعرض.وقد حضرتُ فعاليتين :الاولى في دار المتوسط ، حيث احتفالية توقيع ديوان الشاعر العراقي عبدالزهرة زكي ، الذي حمل عنوان :الديوان الغربي..للشاعر الشرقي..

والثانية : في مدينة جونية ، شمال بيروت. حيث مؤسسة ناجي نعمان للثقـــافة.وضمن الذين كرمتهم المؤسسة ، كان الشاعر

العراقي صادق الطريحي. وتصدر المجموعة العراقية التي حضرت حفل التكريم ، الاديب ابراهيم الخياط ، الامين العام لاتحاد الادباء والكتاب والمؤلفين العراقيين.

لقاءات اخرى

وانا في بغداد ، انجزتُ اتصالات تفضي للقاء شخصيات في بيروت .وهو ما حصل. اللقاء الاول كان مع المفكر العراقي الدكتور عبدالحسين شعبان .ظهر يوم الاحد 9/12/2018 التقيتُه في مكتبه. تبادلنا اهداء الكتب.حيثُ اهداني كتابه الذي حمل عنوان : (الامام الحسني البغدادي ، مقاربات في سيسيولوجيا الدين والتدين …). وكتاباً اخر حمل عنوان : (تونس والعرفان )..وقائع حفل تكريم ومسيرة فكرية وثقافية رائدة..

وقال الناشر عن الكتاب :« هذا الكتاب هو ديوان عرفان بالجميل ، تقدمه تونس للمفكر العراقي الكبير الدكتور

عبدالحسين شعبان ».. بالمقابل سلمتُ الدكتور شعبان كتاب : (يوميات ارمينيا..بلد الكنائس و المتاحف والمشاهير..رؤية صحفي عراقي).للدكتوراحمد عبدالمجيد . وكتاب ( رحلة الى بابل التاريخية ) ، للكاتب العراقي الراحل حميد المطبعي.

وزارني في محل اقامتي الكاتب السياسي اللبناني الاستاذ فؤاد مطر . وتبادلنا الحديث حول الواقع الثقافي العربي

الراهن وهموم المثقف العربي. واحاطني الاستاذ فؤاد مطر علماً عن كتابه الجديد الذي سيصدر مطلع ربيع العام القادم ، وعنوانه « انياب الخليفة وانامل الجنرال ».وكان لي لقاء مع السياسي اللبناني الاستاذ معن بشور .في مكتبه ، وبحضور الصديق اللبناني عماد شبارو ، دار بيننا حوار موسع عن واقع ومستقبل التيار القومي العروبي. وكان اهداء الكتب حاضرا بيننا ،وفي مقدمتها كتابي « حوار الحضارات » .حضرتُ اكثر من حفل توقيع. ومنها : حفل توقيع الاديبة اللبنانية حنان فرحات ،لكتابها « نمرة حمرا..».. وكانت مثابتي في المعرض ، جناح الدار العربية للعلوم..ناشرون . وكانت هذه الدار قد نشرت كتابي « موضوعات في الكتابة ».وكان معروضاً ضمن جناحها..

كتب عديدة تلقيتُها اهداءً ، في مقدمتها : ديوان الشاعر صادق الطريحي الذي حمل عنوان « بيتُ القارئات »..

وكتاب « الديوان الغربي للشاعر الشرقي » للشاعر عبدالزهرة زكي.

في المعرض التقيت شخصيات عراقية وعربية، بعضها التقيه لاول مرة.وتلك ميزة ايجابية.

مرض بيروت العربي الدولي للكتاب 62 : شاركت فيه ثماني دول ، 170 دار نشر لبنانية ، 65 دار نشر عربية واجنبية.. وشهد اقبالاً واسعاً ، وكانت نسبة حضور الاجيال الشابة عالية. وهذه سمة تبعث على التفاؤل..

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كانت هناك فعاليات وجولات على هامش المعرض ، منها زيارة الى جبال الشوف، حيث محمية الارز اللبنانية ، ومنها الى صيدا في الجنوب اللبناني .. عدتُ بحصيلة تبعثُ على الرضا..

وفي الختام اطبعُ قبلة على جبين بيروت.