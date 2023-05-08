حضور جماهيري في صراع الصدارة وأربيل نجم الأسبوع

الناصرية- باسم الركابي

حافظ الشرطة على صدارة فرق الدوري الممتاز بكرة القدم بفارق نقطتين عن الوصيف الجوية بعد تعادلهما الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين التي شهدت استمرار فرق المقدمة الخمسة بنفس مراكزها والحال للفرق المتواجدة من المركز الرابع عشر حتى الاخير والتغير شمل مراكز السادس الى الثالث عشر بين التقدم والتراجع في جدول الترتيب ما جعل من الصدارة ان تبقى قلقلة غير مستقرة وتتنقل بين ثلاثي المقدمة بفترات متقاربة في ظل فارق النقاط البسيط ولم يتمكن اي منها من فرض السيطرة والابتعاد بها ولو ان تجدد واستمرار وارتفاع الصراع يصب في مصلحة المسابقة كونة يحظى بشغف جماهيري لمتابعة مباريات الفرق المذكورة وبرغبة في سباق محموم قد يمنح الصدارة الى فريق اخر نهاية الاسبوع الجاري بعدما فرضت عليها تباين النتائج لتبقى حائرة ببن الفرق المذكورة التي يتوجب على اي منها خوض مبارياتها القادمة بجميع الضمانات وان تظهر على ما هي علية و اللعب بروح خاصة وفي كل الاحوال الامر ليس سهلا بوجة الكل في ظل تباين وانعدام ثبات المستويات وتفاوتها من جولة واخرى دون أن تحافظ على نوعية الاداء امام مهمة البحث عن مبتغاها لإقناع جماهيرها الكبيرة بقدراتها على مواصلة المنافسة كما يجب كما شهدته مواجهة الشرطة والجوية الصراع الحذر والتواجد الجماهيري اضافة الى الحضور الكبير و المميز لأنصار الزوراء الذين وجهوا انتقادات للمدرب واللاعبين بسبب التأخر مرتين متتاليتين امام النجف والوسط و تداركهما بصعوبة والأمر إهدار اربع نقاط قبل أن يخدمة تعادل المتصدر والوصيف ليحافظ على فارق النقاط 52 وسيقوم بسفرة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر الى كربلاء لمواجهة القاسم والحال للشرطة55 الذي سيواجه اختبارا غير سهلا وسيكون مطالب بتقديم افضل ما لدى اللاعبين لتعزيز الموقف عندما يحل ضيفا على نفط البصرة الباحث عن استعادة توازنة ويامل ان يأتي عبر بوابة البطل فيما تبدو الفرصة متاحة للجوية لكنها غير مضمونة وقد تكون معقدة عندما يضيف المتذيل الديوانية الذي ازعج الطلاب السبت في مهمة تتطلب من لاعبي الجوية تجاوز اخر جولتين والعودة لسكة الانتصارات في مواجهة تحتاج الى تنظيم الخطوط واللعب بتركيز بحثا عن استعادة الصدارة مرة أخرى .

نجم الاسبوع

وواصل اربيل نجم الأسبوع و المرحلة الثانية تالقة صحبة عباس عبيد وحقق معه الفوز السادس عندما تغلب امس الاول على النفط بهدفين سجلهما هلو فائق وحسام محمد بعد سيطرتة على مجريات اللعب وكان الطرف الأقوى كما متوقع وشكل خطورة دائمة وانتقل بفضل النتيجة المذكورة ولاول مرة للمركز الثامن 38 على بعد نقطة من النجف ونقطتين من دهوك بعدما استمر مسيطراو التحكم بمبارياته ويقدم المردود العالي وفي اداء مقتع في أعلى مستوياتة وعند محل اعتزاز جمهورة الذي سيلتقي امامة الوسط الجمعة فيما تجرع النفط الخسارة الخامسة والعشرين ويشعر بحراجة الموقف أكثر من أي وقت امام مهمة البقاء الصعبة جدا بعدتقليص الصناعة الملاحق الفارق إلى نقطة كما سيلاعب الطلاب الدور القادم.

الخسارة السادسة

وعاد الكهرباء بالخسارة السادسة عندما تاخر امام زاخو بهدفين وقد يواجة المزيد اذا لم ينهض بسرعة وقد يفقد مكانه الرابع49 وعلى لؤي صلاح التخلص من الأحمال الزائدة بعد تلقي خسارتين من ثلاث جولات ولابد الحد من التراجع الاخير و سيكون امام مباراة مهمة بمواجهة نوروز فرصة استعادة المسار لهما سوية بعد هزيمة الاخر من كربلاء ونجا الطلاب من السقوط في كمين الديوانية الذي ظل متقدما بهدفين لواحد لغاية د85 قبل ان يتفادون الهزيمة ويعودون مع جمهورهم بنكسة وهذة المرة التعثر من المتذيل ومواصلة نزف النقاط وزادت معها المهمة صعوبة و تمكن نزار محروس من قلب الامور في أول واجب مع زاخو ليكسب ود الانصار والإدارة والجـــــمهور بعد ايــــــقاف مسلسل تراجع النتائج والــتفوق على نفط البصرة قبل أن يخرج الدور المقبل في مهمة صــــــــعبة الى ملعب العمارة.

عودة دهوك

وأهم ما حصل علية دهوك العودة لمقعده السادس 40 اثر فوزة على نفط البصرة بهدفين لواحد التتيجة جعلت من القريق اكثر أريحية بعد تذوق مرارة النتائج التي استمر يتجرعها نفط البصرة والاستمرار بمركزة الرابع عشر بدون فوز من خمس جولات وقبلها خسارة كربلاء في معقلة وتراجع النجف سابعا39 بتعادل في ميدانه وامام جمهوره الكبير وتوقف صحوتة والتحول الذي تحقق منذ تسلم سعد حافظ المهمة لكن بمقدوره استعادة دورة مباشرة وتعويض ذلك فيما توسع الفارق ببن القاسم الباحث عن البقاء وزاخو الى ست نقاط لكنة خطف نقطة من منافس قوي لكن تبقى معاناته مع مباريات الأرض وتلقى نفط ميسان ضربتين مختلفتين مرة واحدة الا ولى بخسارة الصناعة والأخرى احتلال مركزة من اربيل دفعتاة التراجع تاسعا 38.

افضل فتراتة

ويمر كربلاء بافضل فتراتة متسلحا بالفوز ثلاث مرات وتعادل من اربع جولات بعدما الحق الخسارة الأولى بنوروز في ملعبه وتحت انظار جمهوره والتقدم لاول مرة ضمن النصف الأول من جدول الترتيب حيث العاشر37 ويامل جمهورة ان تستمر صحوتة بعد بقيادة حيدر عوفي الذي رتب الامور ومعها اخذ الفريق يقدم مستويات عالية من جانبة تراجع المنافس مركزا لكنه يمتلك أوراق مهمة تمكنة من استعادة توازنه 34.

التراجع ثلاثة مراكز

واظهر الحدود إمكاناتة ونجح في الفوز على مضيفة الكرخ في مهمة غير سهلة لكنه تجاوزها بفضل اداء المجموعة والحصول عل كامل النقاط والتقدم فيها للثاني عشر37 محققا الفوز السابع ويسير بتوازن فيما انعكست النتيجة سلبا على الفريق الآخر بالتراجع ثلاثة مراكز ويعرف المدرب جيدا طبيعة الامور في هذه الفترة مع تصاعد المنافسة عندما يستقبل دهوك نهاية الاسبوع والسعي للعودة منها وفرط نفط الوسط بالفوز بعدما تقدم على الزوراء بهدفين قبل ان ينحني ويخرج بتعادل وسط حسرة المدرب اللاعبين الذين كانوا يمنون النفس بقهر فريق جماهيري اخر بعد تجاوز الشرطة قبل أسبوعين بنفس مكانه الخامس عشر32.