مجلس مي زيادة الأدبي

حضور الأدباء الكبار – نجاح هادي كبة

هناك نساء شهيرات في تاريخنا ومنهن الاديبات اللواتي لهن مجالس أدبية كولادة بنت الخليفة المستكفي وسكينة بنت الحسين وحديثا كان لمي زيادة مجلس ادبي في مصر وكان لكل من ماري عجمي في دمشق ومريانا مراش في حلب كذلك كان للأميرة نضلة المصرية مجلس ادبي لكن لندوة مي زيادة التي كانت تعقدها يوم الثلاثاء شهرة واسعة بل وكبيرة لان كبار الادباء والمفكرين والشعراء في مصر يحضرونها إضافة الى ما كان يحضرها من خارج مصر من الوطن العربي فمن المصريين كان يحضرها طه حسين وعباس محمود العقاد واحمد حسن الزيات وإسماعيل صبري وسلامة موسى وغيرهم ومن خارج مصر كان يحضرها امين الريحاني وامين معلوف وشاعر القطرين مصر والشام خليل مطران وغيرهم.

ولدت مي زيادة في الناصرة في فلسطين، دخلت المدرسة وعمرها عشر سنوات ثم انتقلت الى بيروت ودرست في مدرسة الراهبات اليوسفيات وبعد سنة انتقلت الى مصر فتعلمت الإنكليزية على يد الأستاذ فنتش وهي تفهم تسع لغات منها العربية والفرنسية والإنكليزية وتجيدهن، بدأت الكتابة بالعربية سنة 1911م وأصبحت متمرسة بالترجمة من العربية الى الأجنبية كالفرنسية والألمانية كما كتبت القصة والمقالات والنقد الادبي والخواطر ولها آثار من المؤلفات والرســـــــائل والبحوث، منها:

1- (فتاة) وهي خواطر.

2- (كلمات واشارات) مقالات في الوطنية وفلسفة الحياة.

3- (الصحائف) منتخبات من مقالاتها.

4- (المساواة) دراسة في الديمقراطية والاشتراكية.

5- (ابتسامات ودموع) ترجمتها مي عن الألمانية.

6- (رجوع الموجة) ترجمتها مي عن الفرنسية، وغيرها.

7- (قد شجعها ابوها على الكتابة صاحب جريدة (المحروسة) وكانت تكتب بأسماء مستعارة مثل (خالدة رأفت) وحين تكتب بالفرنسية اتخذت اسم (ايسيس سكوبيا) احبت جبران خليل جبران ولم تره ولكن حبها له كان من خلال

المراسلة وقد حزنت عليه حزنا شديدا بعد وفاته قـــيل كان السبب في اصابتها بالمرض النفسي أواخر حياتها كما احبها انسي الحاج وكتب اليها:

(لا شيء يبرر عذابي الآن إلاّ صدقي، إذ سلَّمنا ان الصدق لابد ان يكون دائما شهيدا، انت تعتقدين ان التجارب التي مرت بك تضطرك الى التزام موقف الحذر الشديد… الخ).

ومن الادباء العراقيين الذين كتبوا عنها: عبد المجيد لطفي ومير بصري، ورفائيل بطي وإبراهيم صالح شكر وقدسية خورشيد ولها ردود أدبية ومحاورات مع الاديب العراقي كاظم الدجيلي.

المراجع:

1- رسائل انسي الحاج الى غادة السلمان، دار الطليعة، بيروت، ط1 2017م، ص65.

2- ملحق جريدة المدى، منارات، في 2آب، 2017م، العدد 3985 مقال بعنوان: مي زيادة بقلم انستاس الكرملي، ص6.

3- ملحمة الشعراء والادباء في الوطن العربي، الاديبة العربية مي زيادة، صبحي الحديثي، مطبعة الرشاد، بغداد، 1988م، ص13-14.