حصّالة النقود – فراس زوين

ليس بالجديد على المجتمع العراقي في هذا الوقت من كل عام ان تعم الاختلافات وتحتدم التجاذبات السياسية والاقتصادية وهو يسمع بالمليارات هنا وبالتريليونات هناك والتخصيص للمشاريع الاستثمارية والكلام المنمق بشأن تقديرات موازنة السنة القادمة وهي تعد بكل ما يشتهي الشارع ويريد، بعد ان ترفعها وزارة المالية الى الحكومة ومن خلالها الى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها او لإرجاعها مرة أخرى، اذا كانت بحاجة للتعديلات. ويتكرر مشهد الاختلاف بين المحافظات العراقية بشكل سنوي حول طريقة وآلية احتساب نسب المحافظات والاقليم، فمن قائل ان نسبة السكان في تلك المحافظة اكثر من غيرها ولم يرصد لها غير الفتات، ومنهم من يرى ان الخير كله من هنا حيث يقبع الإهمال الحكومي، ومن حيث لا ترى سوى اعمدة الدخان المتصاعد من الابار النفطية والتي لم تترك خلفها سوى التلوث والامراض.

خراب المحافظة

وهناك من يرى ان الخراب في محافظته لم يسبقه خراب ولم يرصد له سوى اقل من القليل، ويتكرر هذا المشهد في كل عام ما بين من يجر طولاً ومن يجر عرضاً. ولعل هذه السنة تتميز بعاملين تجعلها مختلف عن غيرها من السنوات، الأول هو تصاعد موجات التظاهرات الشعبية في الصيف الماضي في العديد من المحافظات مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل والحد من البطالة وبشكل ينبئ بنفاد صبر المواطن وعدم تصديقه بالوعود الحكومية بهذا الموضوع. والعامل الثاني هو تربع السيد عادل عبد المهدي على الهرم الحكومي بما اشتهر به من الاكاديمية في الاقتصاد وطرحه لبرنامج حكومي واسع تضمن معظم المشاكل الاقتصادية التي واجهت العراق ليس في هذه الفترة وحسب وانما منذ عام 2003 ولغاية الان مع وعود بإيجاد الحلول المناسبة، وتغيير الواقع السياسي والاقتصادي العراقي، وقد تأمل الخير العديد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ولعل كاتب هذه السطور كان احد المتفائلين والداعين لحكومة اقتصادية تدرك حجم الفوضى التي تعم الوضع الاقتصادي والسياسي للعراق، ولا اعلم هل لايزال لنا الحق بالتفاؤل ؟ وهل كانت البداية كما كنا نأمل ان تكون ؟؟ ان أي قراءة سريعة لمسودة موازنة 2019 كفيلة بطرح العديد من الأسئلة عن مدى واقعيتها ؟ وان كانت تحمل في طياتها الأهداف التنموية المطلوبة ؟ ولا اريد الخوض في تفاصيل ارقام وبنود هذه المسودة فذاك امر لا يسعه المقال، ولكن احب الإشارة الى امر في غاية الأهمية وهو النظرة الاقتصادية الحقيقية للموازنة والغاية الفعلية لها.

مفهوم الموازنة

فالموازنة في مفهومها العلمي والاكاديمي هي خطة تتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات العامة لفترة قادمة غالباً ما تكون سنة. الا ان هذا الانفاق يعد احد الطرق الرئيسية لترشيد النفقات وتحقيق المنفعة العامة المتوخاة من النقد، وله اهداف محددة بدقة أي انها لا تكون مبررة الا اذا كانت تهدف الى اشباع حاجة عامة وتحقيقها، مع مراعاة حسن التدبير وعدم التبذير والاسراف، والذي يعني بدوره الابتعاد عن النفقات غير المنتجة إضافة الى ضرورة ضمان المردود الاقتصادي والاجتماعي للنفقة العامة، ولا يمكن بكل حال من الأحوال التعامل معها على انها حصالة نقود تفتح في كل عام لملئ البطون فقط، او كأنها مغارة كنوز تفتح كل سنة للملثمين من الرجال بعد ان يرددوا افتح يا سمسم، وانما هي بيان سنوي للإنفاق على مشاريع وخطط عمل تسعى لإحداث التنمية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي وتقوية الوضع المالي وتقليل التذبذب بالإنفاق العام والتأسيس لمشاريع تعمل وبشكل حقيقي على التقليل من حجم البطالة، وان كانت الموازنة امدها سنة فأنها تعتبر جزء مترابط مع ما قبله وما بعده من موازنات سنوية لتشكل خطة متوسطة المدى امدها خمس سنوات، ودليل انفاق حكومي يهدف الى تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية والتحويلية وغيرها من القطاعات الحكومية التي لم يبقى منها سوى اسمائها وهذا مالم نجده ولم نقرأه في مسودة موازنة 2019 ولا في أي موازنة سابقة، فلا يزال الحال كما عهدناه سابقاً ولايزال همها الأكبر هو انفاق الاموال المرصدة … فقط انفاقها !!!

اهداف ونتائج

ولا يهم اين ولماذا وما هي الأهداف والنتائج فذاك مما لا يعني الموازنة في شيء او على الأقل هذا ما يراد لها . يقف العراق اليوم في مفترق طرق بين ان يلحق بركب الدول التي سبقته مالياً وادارياً وصناعياً وزراعياً، او ان يبقى يجتر ويعيش نفس التجربة التي اثبتت فشلها وعجزها عن بناء اقتصاد حقيقي قائم على المعطيات العلمية، والتأسيس لتنمية مستدامة من خلال موازنة حقيقية تضع البناء لواقع صناعي وزراعي امام عينيها كهدف رئيسي لأي موازنة حكومية قادمة .

{ باحث اقتصادي