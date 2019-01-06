الإعمار يعيد العمل بمشروع التاجيات السكني

حصول المعتصم وسعد على شهادة الجودة الدولية الايزو – بغداد – الزمان

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن حصول شركة سعد العامة وشركة المعتصم العامة للمقاولات ألانشائية التابعتين للوزارة على شهادة الجودة الدولية الايزو الثلاث المقدمة من شركة ال . ام . سي.

واوضح المركز الاعلامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا الانجاز يأتي انطلاقا من المحافظة على مكانة تشكيلات الوزارة ومكانتها المتميزة حيث بذلت جهود أستثنائية لمواصلة تحقيق ألانجازات في المراحل المقبلة.. مشيراً الى أن شركة المعتصم العامة كانت قد حصلت على ثلاث شهادات للجودة شهادات النظام المتكامل) بالاضافة الى حصولها على شهادة الجودة العراقية الشاملة والصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. فيما حصلت شركة سعد العامة التابعة للوزارة على شهادة الجودة المتكاملة في البيئة والسلامة والجودة ولجميع مفاصل الشركة)

وانجزت الوزارة اعمال نصب جسر يونيفرسال على نهر الكرمة بطول 45 مترا وعرض 7.5 امتار في محافظة الانبار،عن طريق مديرية طرق وجسور الانبار التابعة لدائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة. وذكر البيان ان (هذا الجسر يعد البديل عن جسر البوغايب المدمر الذي يقع على الطريق الرابط بين ناحية الصقلاوية والمعهد الفني ويخدم مناطق واسعة من ناحية الصقلاوية)،مبيناً انه (سيتم افتتاح الجسر رسميا خلال الايام القادمة ،حيث تم تجهيز الجسر من قبل دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة وتكاليف نصب الجسر تم تمويلها من محافظة الانبار). وبين المركز الاعلامي ان (مديرية طرق وجسور الانبار تستمر في اصلاح القطوعات على طريق المرور السريع وبجهود ذاتية ومساهمة الشركات الاهلية التي تمتلك معامل اسفلت في تجهيز مادة الاسفلت بدون مقابل حيث تم فرش اكثر من 600 طن لحد الان من قبل المديرية تمثلت في اصلاح سبعة عشر قطع من مجموع ثمانية وعشرين قطع ستقوم المديرية باصلاحها للجزء من تقاطع البوفراج الى الجسر الياباني وقد ساهمت بلدية الحبانية في اصلاح ثمانية قطوعات ضمن نفس المقطع ليكون عدد القطوعات ضمن المقطع 36 فيما ساهمت مديرية بلدية الصقلاوية والفلوجة في اصلاح عشرة قطوعات للجزء من الجسر الياباني الى الفلوجة).

يذكر ان هذه القطوعات اصبحت تشكل عائقا لمستخدمي طريق المرور السريع وتم اصلاحها مؤقتا لحين اصلاحها بصورة دائمية بعد تنفيذ القناطر التي ستتولى اعمارها دائرة الطرق والجسور ضمن تخصيصات القرض الطارىء للبنك الدولي.

وترأس الوكيل الفني للوزارة جابر عبد خاجي اجتماعاً موسعاً لتحديد موعد نهائي لإنجاز محطتي ضخ واعمال الشبكات والخطوط الناقلة والمنهولات لمشروع مجاري قضاء الحسينية ،بحضور ممثل خليه الازمة المشكلة من مجلس رئاسة الوزراء وقائمقام الحسينية ورئيس واعضاء المجلس البلدي واللجان التنسيقية وعدد من الوجهاء وشيوخ العشائر ومدير الشركه المنفذة للمشروع ومسؤولي الدوائر الخدمية للقضاء . واوضح الوكيل انه (تم تحديد موعد 31 اذار المقبل موعداً لانجاز الاعمال المتبقية في مشروع مجاري الحسينية بعد تجاوز العقبات في المشروع وحلها لاسيما موضوع المواد الاستيرادية حيث تم وصول اول وجبه هذا اليوم إلى موقع العمل إذ كانت أحد أسباب تلكؤ المشروع وتم تسريع إدخال هذه المواد بكتب رسمية عاجلة من رئاسه الوزراء).

وتنفيذا لتوجيهات الوزير بنكَين ريكاني زار مستشار وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة مشروع مجمع التاجيات السكني في بغداد للاطلاع على واقع الاعمال المنفذة وتقييم حجم الاضرار استعدادا للمباشرة باستئناف اعماله وقال بيان (ان الوكيل احمد اسماعيل مجيد اطلع على واقع الاعمال المنفذة وتقييم حجم الاضرار فيه.

وذكر مستشار السيد الوزير خلال الزيارة الميدانية بانه حال استلامه امر التكليف من قبل الوزير بالاشراف المباشرعلى ملف مجمع التاجيات لغرض اكمال اعماله،تم الاطلاع وبشكل ميداني ومباشر على واقع الاعمال المنفذة في المشروع وتقييم حجم الاضرار فيه استعدادا للمباشرة باستئناف اعماله من قبل شركة الفاو العامة احدى تشكيلات الوزارة. واكد مجيد ان (الوزير يتابع وبشكل يومي ومستمر اجراءات اعادة العمل بهذا المشروع كونه من المشاريع الخدمية التي تساهم بحل جزء من ازمة السكن التي يعاني منها بلدنا منذ عدة سنوات وليكون الانطلاقة الحقيقية للشروع بمشاريع اسكانية اخرى لغرض توفير سكن لائق لابناء شعبنا ،مؤكدآ انه سبق وان التقى قبل زيارة المشروع بالسيد مدير عام دائرة الاسكان والسيدة مدير عام صندوق الاسكان وبحث معهم كافة المتعلقات الهندسية والفنية والمالية التي تخص المشــــــــروع وكذلك المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا امام اعادة العمل به وضرورة حلها بشكل فوري وسريع .

يذكر ان المرحلة الاولى من هذا المشروع تضم 26 بناية تتكون من 496 وحدة سكنية وستقوم شركة الفاو الهندسية العامة التابعة للوزارة بتنفيذ هذا المشروع وكما هو معروف فأن الشركة سبق لها ان انجزت عدة مجمعات سكنية كبيرة في بغداد والمحافظات واهمها مجمع حي السلام السكني في النجف الاشرف بواقع 558 وحدة سكنية ومجمع الصيادة السكني في كركوك بواقع 504 وحدة سكنية ومجمع حي الجهاد السكني في بغداد وبواقع 167 دارا ومجمع الهجرة السكني في ميسان بواقع 300 وحدة سكنية وحاليا تنفذ الشركة مجمعات اخرى مثل مجمع الشطرة السكني في ذي قــــــــــار بواقع 792 وحدة سكـــــــــنية ومجــــــــــمع القبلة السكني في البصرة بواقع 504 وحدة سكنية وتنفيذ 480 وحدة سكنية واطئة الكلفة في بابل).