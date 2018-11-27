حصان‭ ‬الرئيس‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الامارات‭ ‬

دبي – الزمان: فاز حصان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بلقب الشوط الخامس الرئيسي بإحدى مسابقات الخيول التي أقيمت على مضمار “ميدان” العالمي، بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لمسافة 1600 متر.
الحصان “كوزمو شارلي” قطع بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسافة السباق في زمن قدره (1.38.19) دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن “اتجاه” للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما حل “روديني” لعبدالله سعيد النابودة في المركز الثالث.
لقب المسابقة تنافس عليه 12 حصانا من بينها “تأمل” للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. وعقب ختام الشوط قام المدربان سانديب سوفارنا ومهير مرشد، بتتويج الأبطال، حيث تسلم جائزة الفوز المدرب دوغ واتسون.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، كان قد التقى خلال تواجده بالإمارات العربية المتحدة، بالطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، الملقب بـ”حبيب الملح”، وتناول وجبة غذاء في مطعم الشيف التركي الذي اشتهر بطريقته الخاصة لرش الملح على أطباقه، حيث يقوم بحركة لافتة بذراعه، وقد استخدم مواهبه هذه المرة في تحضير اللحم لقديروف.