حصان‭ ‬الرئيس‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الامارات‭ ‬

دبي‭ – ‬الزمان‭: ‬فاز‭ ‬حصان‭ ‬الرئيس‭ ‬الشيشاني‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف،‭ ‬بلقب‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬الرئيسي‭ ‬بإحدى‭ ‬مسابقات‭ ‬الخيول‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬“ميدان”‭ ‬العالمي،‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭.‬

الحصان‭ ‬“كوزمو‭ ‬شارلي”‭ ‬قطع‭ ‬بقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬باتريك‭ ‬دوبس‭ ‬وإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬دوغ‭ ‬واتسون،‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬(1‭.‬38‭.‬19)‭ ‬دقيقة‭ ‬بفارق‭ ‬طولين‭ ‬وربع‭ ‬الطول‭ ‬عن‭ ‬“اتجاه”‭ ‬للشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬“روديني”‭ ‬لعبدالله‭ ‬سعيد‭ ‬النابودة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬تنافس‭ ‬عليه‭ ‬12‭ ‬حصانا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬“تأمل”‭ ‬للشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭.. ‬وعقب‭ ‬ختام‭ ‬الشوط‭ ‬قام‭ ‬المدربان‭ ‬سانديب‭ ‬سوفارنا‭ ‬ومهير‭ ‬مرشد،‭ ‬بتتويج‭ ‬الأبطال،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬جائزة‭ ‬الفوز‭ ‬المدرب‭ ‬دوغ‭ ‬واتسون‭.‬

الرئيس‭ ‬الشيشاني‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالطاهي‭ ‬التركي‭ ‬الشهير‭ ‬نصرت‭ ‬غوكشيه،‭ ‬الملقب‭ ‬بـ”حبيب‭ ‬الملح”،‭ ‬وتناول‭ ‬وجبة‭ ‬غذاء‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬الشيف‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بطريقته‭ ‬الخاصة‭ ‬لرش‭ ‬الملح‭ ‬على‭ ‬أطباقه،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بحركة‭ ‬لافتة‭ ‬بذراعه،‭ ‬وقد‭ ‬استخدم‭ ‬مواهبه‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬تحضير‭ ‬اللحم‭ ‬لقديروف‭.‬