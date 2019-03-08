حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬تغطي‭ ‬الجزائر‭ ‬رفضاً‭ ‬للعهدة‭ ‬الخامسة

توقيف‭ ‬المعارض‭ ‬الجزائري‭ ‬نكاز‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬يعالج‭ ‬بوتفليقة‭ ‬بجنيف

جنيف‭ – ‬الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

تم توقيف المعارض الجزائري رشيد نكاز الذي كان حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، الجمعة من قبل شرطة جنيف داخل المستشفى الذي يرقد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما افادت الشرطة. وقالت جوانا متى الناطقة باسم شرطة جنيف لوكالة فرانس برس «أؤكد توقيف نكاز الذي يجري الاستماع حاليا الى إفادته في مقر الشرطة لانه تم رفع شكوى ضده بتهمة انتهاك حرمة اقامة» موضحة أنه دخل المستشفى رغم تنبيهه الى عدم القيام بذلك. وكان رجل الاعمال رشيد نكاز (47 عاما) نظم مع نحو مئة من أنصاره قبيل ظهر الجمعة تظاهرة أمام المستشفيات الجامعية بجنيف حيث أودع الرئيس بوتفليقة (82 عاما) في 24 شباط/فبراير.

وكانت الشرطة طلبت من نكاز مرارا الابتعاد من المستشفى وهو ما وافق عليه مبتسما.

وقال نكاز «قررت القدوم الى جنيف أمام المستشفى حيث يفترض أن يكون الرئيس والمرشح الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (…) في وقت يعلم العالم كله والجزائر كلها أنه لم يعد من أهل هذه الدنيا». وأضاف «هناك اربعون مليون جزائري يريدون معرفة أين يوجد الرئيس».

ونكاز كون ثروة من الاتجار بالعقارات واقامة شركات ناشئة، وحاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/ابريل لكن ملفه رفض بسبب حيازته حتى وقت قصير الجنسية الفرنسية. وقال نكاز «الجميع يعرف أنه (بوتفليقة) بالحد الادنى مريض وبالحد الاقصى متوف، وبديهي أنه من المستحيل الاستمرار في ضمان الانتخابات مع مرشح متوف»، وتابع «سبق ان شهدنا امواتا يصوتون في البرلمان، لكن لم يسبق أبدا أن رأينا ميتا يترشح لانتخابات رئاسية». فيما تظاهرت حشود كبيرة في العاصمة الجزائرية في الجمعة الثالث على التوالي، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم تحذير الاخير الخميس من «فوضى» و»فتنة»، ما يؤشر الى رفضه التراجع عن ترشحه. وبدت التعبئة التي يصعب تعدادها بالارقام، أكبر من تظاهرات يومي الجمعة السابقين في العاصمة الجزائرية. وغصت ساحة البريد الكبرى وسط العاصمة بالحشود وكذلك أحد المحاور الرئيسية الموصلة اليها والشوارع الكبيرة المجاورة. وتزامنت الاحتجاجات مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، وشاركت نساء كثيرات من مختلف الاعمار في التجمع الذي هتف المشاركون فيه بهدوء «نظام مجرم» وåلا عهدة خامسة يا بوتفليقة».

وكتب على لافتة لوحت بها متظاهرة «لديهم الملايين (من الاموال) ونحن ملايين».

وازداد الحشد بعد أداء صلاة الجمعة. ولم يبلغ عن أي حادث واكتفى عناصر الشرطة المنتشرون بكثافة بمراقبة الحشد وذلك قبل أن تبدأ شاحنات في الساحة بالانسحاب منها.

وعند كل مرور لمروحية الامن فوق الحشد كان المحتجون يطلقون صيحات استهجان ويصفرون ملوحين بالعلم الجزائري. وحصلت غالبية التظاهرات السابقة بشكل سلمي وبلا حوادث، باستثناء بعض المواجهات بين مجموعات صغيرة وقوات الأمن.

كما نظمت تظاهرات أخرى، سلمية أيضا، في باقي أنحاء البلاد وخصوصا في وهران (شرق) وقسنطينة (غرب) ثاني وثالث أكبر مدن الجزائر، بحسب موقع «كل شيء عن الجزائر» الاخباري الذي تحدث عن تظاهرة كبيرة أيضا في بجاية في منطقة القبايل.

وبدا أن الجزائريين لم يهتموا كثيرا بالرسالة التي وجهها اليهم بوتفليقة (82 عاما) الخميس، الموجود في سويسرا منذ عشرة أيام لإجراء «فحوصات دورية» من دون إعلان موعد عودته‭.‬