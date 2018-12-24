حشود‭ ‬الحجاج‭ ‬والزوّار تتجمع‭ ‬عند‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم لساعات‭ ‬

بيت‭ ‬لحم‭ – ‬الزمان‭ ‬

تجمع‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬المجيد‭ ‬ووقفوا‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬لزيارة‭ ‬مغارة‭ ‬المهد‭ ‬الصغيرة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬المسيحيون‭ ‬أن‭ ‬يسوع‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬مذود‭.‬

وعزفت‭ ‬فرق‭ ‬الكشافة‭ ‬الموسيقية‭ ‬بقربها‭ ‬ومزاميرها‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وموسيقى‭ ‬التراث‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬المهد‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لكنيسة‭ ‬المهد‭.‬

وتجمعت‭ ‬الحشود‭ ‬عند‭ ‬شجرة‭ ‬الميلاد‭ ‬العملاقة‭ ‬بجانب‭ ‬الساحة‭ ‬وارتدى‭ ‬بعض‭ ‬الزوار‭ ‬قبعة‭ ‬‭”‬سانتا‭ ‬كلوز‭”‬‭ ‬‭(‬بابا‭ ‬نويل‭)‬‭ ‬وحمل‭ ‬آخرون‭ ‬بالونات‭ ‬فيما‭ ‬وارتفعت‭ ‬الأصوات‭ ‬بالتراتيل‭ ‬المسيحية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬في‭ ‬الساحة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الأسقف‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬للأراضي‭ ‬المقدسة‭ ‬بييرباتيستا‭ ‬بيتسابالا‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬وسيترأس‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قداس‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭.‬

ويمكن‭ ‬للزوار‭ ‬مشاهدة‭ ‬الفسيفساء‭ ‬التي‭ ‬استعادت‭ ‬رونقها‭ ‬بعد‭ ‬إزالة‭ ‬الشمع‭ ‬الذي‭ ‬غطاها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬ترميمها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬كبير‭.‬

بنى‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الإمبراطور‭ ‬قسطنطين‭ ‬عام‭ ‬335‭. ‬وكانت‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬أول‭ ‬موقع‭ ‬فلسطيني‭ ‬يدرج‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونيسكو‭.‬

وسيجري‭ ‬قداس‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القديسة‭ ‬كاترينا‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكثر‭ ‬اتساعاً‭ ‬والمتصلة‭ ‬بباب‭ ‬في‭ ‬الحائط‭ ‬الغربي‭ ‬لكنيسة‭ ‬المهد‭.‬

وقالت‭ ‬ليا‭ ‬غودل‭ ‬‭(‬21‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬تبادل‭ ‬فرنسي‭ ‬تدرس‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬‭”‬انها‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الرمزي‭ ‬لعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭”‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تبعد‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬القدس‭ ‬لكن‭ ‬بات‭ ‬يفصلها‭ ‬عنها‭ ‬الجدار‭ ‬الاسمنتي‭ ‬الفاصل‭ ‬الذي‭ ‬بنته‭ ‬إسرائيل‭.‬

وشهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الزائرين‭ ‬إذ‭ ‬زار‭ ‬نحو‭ ‬2,8‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2,5‭ ‬مليون‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬السياحة‭. ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬حدة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقالت‭ ‬عبير‭ ‬ناصر‭(‬37‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وهي‭ ‬فلسطينية‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬ساحور‭ ‬المجاورة‭ ‬إنها‭ ‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لحضور‭ ‬قداس‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬وابنتها،‭ ‬‭”‬فهذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬هدوءاً‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭”‬‭.‬

واضافت‭ ‬‭”‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أشعر‭ ‬بمزاج‭ ‬أفضل‭ ‬للاحتفال،‭ ‬رغم‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬السيئ‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭.‬